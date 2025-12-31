https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/tayland-155-gun-sonra-18-kambocyali-askeri-iade-etti-1102389459.html

Tayland, 155 gün sonra 18 Kamboçyalı askeri iade etti

Tayland, sınır çatışmalarının ardından 155 gündür alıkoyduğu 18 Kamboçyalı askeri, iki ülke arasında varılan ateşkes sonrasında ülkelerine iade etti.Kamboçya devlet ajansı Agence Kampuchea Presse’nin (AKP) aktardığına göre, Tayland ordusu tarafından serbest bırakılan askerler, yerel saatle 10.00’da Kamboçya’nın Pailin eyaleti ile Tayland’ın Chanthaburi eyaleti arasında bulunan iki ülke arasındaki çatışmaların ardından halen açık olan tek sınır kapısı olma özelliğini taşıyan Prum–Ban Pak Kard Daimi Sınır Kapısı’ndan teslim alındı.Askerlerin iadesinin bir gün önce yapılması planlanmıştı. Ancak Tayland, Kamboçya’ya ait 250 insansız hava aracının hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla teslim sürecinin ertelendiğini açıklamıştı.Kamboçya Savunma yetkilileri, askerlerin temmuz ayında iki ülke arasında imzalanan ateşkesten saatler sonra Tayland güçleri tarafından yakalandığını belirtti. Tayland tarafı ise 27 Aralık’ta imzalanan ateşkesin 72 saat boyunca kesintisiz sürmesi halinde askerlerin serbest bırakılacağını duyurmuştu.Tayland-Kamboçya sınır anlaşmazlığıTayland ile Kamboçya arasında, 817 kilometrelik sınır hattına ilişkin anlaşmazlıklar 19. yüzyılın sonlarına, Kamboçya’daki Fransız işgali döneminde belirlenen sınırlara dayanıyor. İlk büyük çatışmalar, Kamboçya’nın tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı 2008’de UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kaydettirme girişimiyle başlamıştı.28 Mayıs’ta sınır anlaşmasının ihlal edildiği gerekçesiyle bölgede kısa süreli çatışmalar yaşanmış, taraflar sorunun barışçıl yollarla çözülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Ancak yaklaşık iki ay sonra, 24 Temmuz’da çıkan çatışmalarda iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.Sınır gerilimini sona erdirmek amacıyla 26 Ekim’de ABD Başkanı Donald Trump’ın da katıldığı törende bir barış anlaşması imzalanmıştı. Buna rağmen 7 Aralık’ta yeniden başlayan çatışmalarda en az 47 kişi yaşamını yitirmiş, 1 milyondan fazla kişi yerinden edilmişti.22 Aralık’ta düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği toplantısında ateşkes sağlanamazken, taraflar 24 Aralık’ta yeniden askeri görüşmelere başladı. Görüşmelerin ardından 27 Aralık’ta imzalanan “Ortak Bildiri” ile iki ülke arasında yeniden ateşkes ilan edildi.

