Tayland ve Kamboçya ateşkes anlaşması imzaladı

Tayland ile Kamboçya, günlerdir süren sınır çatışmalarını sona erdirmek amacıyla ateşkes konusunda uzlaştı. 27.12.2025, Sputnik Türkiye

Tayland ve Kamboçya arasında haftalardır devam eden ve 100’den fazla kişinin hayatını kaybetmesine, yarım milyondan fazla sivilin yerinden edilmesine neden olan sınır çatışmalarını sona erdirmek amacıyla ateşkes anlaşması imzaladı.İki ülkenin savunma bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada, “Taraflar, bu ortak bildirinin imzalanmasının ardından derhal ateşkes ilan edilmesi konusunda mutabakata varmıştır” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, mevcut askeri konuşlanmanın korunacağı ve birliklerin yerlerinde kalacağı belirtildi.Yerel saatle 12.00’de yürürlüğe giren ateşkesin, her türlü silah kullanımını kapsadığı ve sivillere, sivil altyapıya ile askeri hedeflere yönelik saldırıların tüm bölgelerde durdurulmasını öngördüğü kaydedildi.Tayland Savunma Bakanı Natthaphon Narkphanit ile Kamboçyalı mevkidaşı Tea Seiha tarafından imzalanan anlaşma, 20 günlük çatışma sürecini sona erdirmeyi hedefliyor.Anlaşma kapsamında Tayland, önceki çatışmalarda esir alınan 18 Kamboçyalı askeri, ateşkesin eksiksiz şekilde uygulanmasının ardından 72 saat içinde iade etmeyi kabul etti. Taraflar ayrıca, gerilimi artırabilecek provokatif adımlardan kaçınma ve yanlış bilgi yayılmaması konusunda da karşılıklı taahhütte bulundu.

