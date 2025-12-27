Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/tayland-ve-kambocya-ateskes-anlasmasi-imzaladi-1102281756.html
Tayland ve Kamboçya ateşkes anlaşması imzaladı
Tayland ve Kamboçya ateşkes anlaşması imzaladı
Sputnik Türkiye
Tayland ile Kamboçya, günlerdir süren sınır çatışmalarını sona erdirmek amacıyla ateşkes konusunda uzlaştı. 27.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-27T09:23+0300
2025-12-27T09:23+0300
dünya
asya & pasifik
tayland
kamboçya
ateşkes
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1b/1102281267_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aa49985350c68175ff0d5a766629f306.jpg
Tayland ve Kamboçya arasında haftalardır devam eden ve 100’den fazla kişinin hayatını kaybetmesine, yarım milyondan fazla sivilin yerinden edilmesine neden olan sınır çatışmalarını sona erdirmek amacıyla ateşkes anlaşması imzaladı.İki ülkenin savunma bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada, “Taraflar, bu ortak bildirinin imzalanmasının ardından derhal ateşkes ilan edilmesi konusunda mutabakata varmıştır” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, mevcut askeri konuşlanmanın korunacağı ve birliklerin yerlerinde kalacağı belirtildi.Yerel saatle 12.00’de yürürlüğe giren ateşkesin, her türlü silah kullanımını kapsadığı ve sivillere, sivil altyapıya ile askeri hedeflere yönelik saldırıların tüm bölgelerde durdurulmasını öngördüğü kaydedildi.Tayland Savunma Bakanı Natthaphon Narkphanit ile Kamboçyalı mevkidaşı Tea Seiha tarafından imzalanan anlaşma, 20 günlük çatışma sürecini sona erdirmeyi hedefliyor.Anlaşma kapsamında Tayland, önceki çatışmalarda esir alınan 18 Kamboçyalı askeri, ateşkesin eksiksiz şekilde uygulanmasının ardından 72 saat içinde iade etmeyi kabul etti. Taraflar ayrıca, gerilimi artırabilecek provokatif adımlardan kaçınma ve yanlış bilgi yayılmaması konusunda da karşılıklı taahhütte bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/rubio-kambocya-ile-tayland-arasindaki-catismalar-nedeniyle-endise-duyuyoruz-1102248914.html
tayland
kamboçya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1b/1102281267_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6dc039fa8ed270786df5b280d7b63bfd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
asya & pasifik, tayland, kamboçya, ateşkes
asya & pasifik, tayland, kamboçya, ateşkes

Tayland ve Kamboçya ateşkes anlaşması imzaladı

09:23 27.12.2025
© AA / Daniel CengTayland ve Kamboçya ateşkes anlaşması imzaladı
Tayland ve Kamboçya ateşkes anlaşması imzaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2025
© AA / Daniel Ceng
Abone ol
Tayland ile Kamboçya, günlerdir süren sınır çatışmalarını sona erdirmek amacıyla ateşkes konusunda uzlaştı.
Tayland ve Kamboçya arasında haftalardır devam eden ve 100’den fazla kişinin hayatını kaybetmesine, yarım milyondan fazla sivilin yerinden edilmesine neden olan sınır çatışmalarını sona erdirmek amacıyla ateşkes anlaşması imzaladı.
İki ülkenin savunma bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada, “Taraflar, bu ortak bildirinin imzalanmasının ardından derhal ateşkes ilan edilmesi konusunda mutabakata varmıştır” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, mevcut askeri konuşlanmanın korunacağı ve birliklerin yerlerinde kalacağı belirtildi.
Yerel saatle 12.00’de yürürlüğe giren ateşkesin, her türlü silah kullanımını kapsadığı ve sivillere, sivil altyapıya ile askeri hedeflere yönelik saldırıların tüm bölgelerde durdurulmasını öngördüğü kaydedildi.
Tayland Savunma Bakanı Natthaphon Narkphanit ile Kamboçyalı mevkidaşı Tea Seiha tarafından imzalanan anlaşma, 20 günlük çatışma sürecini sona erdirmeyi hedefliyor.
Anlaşma kapsamında Tayland, önceki çatışmalarda esir alınan 18 Kamboçyalı askeri, ateşkesin eksiksiz şekilde uygulanmasının ardından 72 saat içinde iade etmeyi kabul etti. Taraflar ayrıca, gerilimi artırabilecek provokatif adımlardan kaçınma ve yanlış bilgi yayılmaması konusunda da karşılıklı taahhütte bulundu.
Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2025
DÜNYA
Rubio: Kamboçya ile Tayland arasındaki çatışmalar nedeniyle endişe duyuyoruz
Dün, 02:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала