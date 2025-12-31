Artvin'de çığ meydana geldi: Çığ altında çobanların kalmış olabileceği şeklinde bir ihbar var

Türkiye
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ meydana geldi. Çobanların çığ altında kalmış olma ihtimaline karşı ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor. 31.12.2025, Sputnik Türkiye
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ meydana geldi.Vali Turan Ergün, Zekeriya köyünde çığ meydana geldiğine yönelik ihbar aldıklarını belirterek, "Çığ altında çobanların kalmış olabileceği şeklinde bir ihbar var. Oraya ulaşmaya çalışıyor arkadaşlarımız." dedi.Bölgede hava şartlarının kötü olduğunu ifade eden Ergün, AFAD ve diğer ilgili kurumların ekiplerinin bölgeye ulaşmaya çalıştığını vurguladı.
31.12.2025
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ meydana geldi. Çobanların çığ altında kalmış olma ihtimaline karşı ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor.
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ meydana geldi.
Vali Turan Ergün, Zekeriya köyünde çığ meydana geldiğine yönelik ihbar aldıklarını belirterek, "Çığ altında çobanların kalmış olabileceği şeklinde bir ihbar var. Oraya ulaşmaya çalışıyor arkadaşlarımız." dedi.
Bölgede hava şartlarının kötü olduğunu ifade eden Ergün, AFAD ve diğer ilgili kurumların ekiplerinin bölgeye ulaşmaya çalıştığını vurguladı.
