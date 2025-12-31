https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/artvinde-cig-meydana-geldi-cig-altinda-cobanlarin-kalmis-olabilecegi-seklinde-bir-ihbar-var-1102394981.html
Artvin'de çığ meydana geldi: Çığ altında çobanların kalmış olabileceği şeklinde bir ihbar var
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ meydana geldi.
Artvin'de çığ meydana geldi: Çığ altında çobanların kalmış olabileceği şeklinde bir ihbar var
12:57 31.12.2025 (güncellendi: 13:00 31.12.2025)
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ meydana geldi.
Vali Turan Ergün, Zekeriya köyünde çığ meydana geldiğine yönelik ihbar aldıklarını belirterek, "Çığ altında çobanların kalmış olabileceği şeklinde bir ihbar var. Oraya ulaşmaya çalışıyor arkadaşlarımız." dedi.
Bölgede hava şartlarının kötü olduğunu ifade eden Ergün, AFAD ve diğer ilgili kurumların ekiplerinin bölgeye ulaşmaya çalıştığını vurguladı.