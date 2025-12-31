Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Füze Savunma Birlikleri Komutanı Tümgeneral Aleksandr Romanenkov, Ukrayna ordusunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod Bölgesi'ndeki konutuna 91 İHA'yla saldırdığını vurguladı.



Romanenkov, basın toplantısı düzenleyerek Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanlığı Konutu'na yönelik saldırı girişimi hakkında önemli detaylar paylaştı.



📍Romanenkov'un açıklamasının satır başları şöyle:



🔴Kiev rejimi, 28-29 Aralık'ta Novgorod Bölgesi'ndeki Devlet Başkanlığı Konutu'na uzun menzilli İHA'larla saldırı girişiminde bulundu



🔴Kiev rejimi, Sumi ve Çernigov bölgelerinden Putin'in konutuna İHA'lar fırlattı



🔴Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne bağlı birlikler, Moskova saatiyle 19:20 civarında Kiev'in Putin'in konutuna yönelik İHA saldırısını tespit etti



🔴Ukrayna ordusu, Bryansk, Smolensk, Tver ve Novgorod bölgeleri üzerinden Putin'in konutuna saldırmak için 91 İHA gönderdi



🔴Rus hava savunma sistemleri, Kiev tarafından Rusya Devlet Başkanlığı Konutu'na saldırmak için gönderilen tüm İHA'ları imha etti



🔴28-29 Aralık tarihlerinde Novgorod Bölgesi'nde 41, Bryansk Bölgesi'nde 49 Ukrayna İHA'sı düşürüldü



🔴Ukrayna ordusunun Bryansk, Smolensk ve Novgorod bölgelerine yönelik büyük çaplı saldırısı, hava savunma füze sistemleri ve elektronik savaş sistemleriyle püskürtüldü



🔴Kiev'in terör saldırısı hedefli, dikkatlice planlanmış ve çok katmanlıydı



🔴Kiev'in saldırısının püskürtülmesi sonucunda Rus topraklarında herhangi bir can kaybı veya hasar meydana gelmedi



🔴Saldırı girişimi sonucu Devlet Başkanlığı Konutu'nda herhangi bir hasar oluşmadı



🔴Rus ordusu, Kiev'in saldırısını püskürtmede koordineli, profesyonel ve etkili bir şekilde hareket etti