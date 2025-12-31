Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/rusya-ukrayna-putinin-konutuna-91-ihayla-saldirdi-1102395078.html
Rusya: Ukrayna, Putin'in konutuna 91 İHA'yla saldırdı
Rusya: Ukrayna, Putin'in konutuna 91 İHA'yla saldırdı
Sputnik Türkiye
Rusya, Kiev rejiminin Novgorod Bölgesi'ndeki Devlet Başkanlığı Konutu'na yönelik saldırı girişimiyle detayları paylaştı. 31.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-31T12:50+0300
2025-12-31T12:50+0300
ukrayna kri̇zi̇
kiev
ukrayna
novgorod
rusya hava-uzay kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
vladimir putin
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/03/1081307307_0:139:3148:1910_1920x0_80_0_0_e98283955fde6f3302f68afe9eaaee7f.jpg
Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Füze Savunma Birlikleri Komutanı Tümgeneral Aleksandr Romanenkov, Ukrayna ordusunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod Bölgesi'ndeki konutuna 91 İHA'yla saldırdığını vurguladı.Romanenkov, basın toplantısı düzenleyerek Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanlığı Konutu'na yönelik saldırı girişimi hakkında önemli detaylar paylaştı.📍Romanenkov'un açıklamasının satır başları şöyle:🔴Kiev rejimi, 28-29 Aralık'ta Novgorod Bölgesi'ndeki Devlet Başkanlığı Konutu'na uzun menzilli İHA'larla saldırı girişiminde bulundu🔴Kiev rejimi, Sumi ve Çernigov bölgelerinden Putin'in konutuna İHA'lar fırlattı🔴Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne bağlı birlikler, Moskova saatiyle 19:20 civarında Kiev'in Putin'in konutuna yönelik İHA saldırısını tespit etti🔴Ukrayna ordusu, Bryansk, Smolensk, Tver ve Novgorod bölgeleri üzerinden Putin'in konutuna saldırmak için 91 İHA gönderdi🔴Rus hava savunma sistemleri, Kiev tarafından Rusya Devlet Başkanlığı Konutu'na saldırmak için gönderilen tüm İHA'ları imha etti🔴28-29 Aralık tarihlerinde Novgorod Bölgesi'nde 41, Bryansk Bölgesi'nde 49 Ukrayna İHA'sı düşürüldü🔴Ukrayna ordusunun Bryansk, Smolensk ve Novgorod bölgelerine yönelik büyük çaplı saldırısı, hava savunma füze sistemleri ve elektronik savaş sistemleriyle püskürtüldü🔴Kiev'in terör saldırısı hedefli, dikkatlice planlanmış ve çok katmanlıydı🔴Kiev'in saldırısının püskürtülmesi sonucunda Rus topraklarında herhangi bir can kaybı veya hasar meydana gelmedi🔴Saldırı girişimi sonucu Devlet Başkanlığı Konutu'nda herhangi bir hasar oluşmadı🔴Rus ordusu, Kiev'in saldırısını püskürtmede koordineli, profesyonel ve etkili bir şekilde hareket etti
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/rusya-genelkurmay-baskani-gerasimov-harekat-bolgesindeki-birlikleri-denetledi-1102391457.html
kiev
ukrayna
novgorod
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/03/1081307307_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_d0d6cb0c49b2d3fc5803036b33d2cd99.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kiev, ukrayna, novgorod, rusya hava-uzay kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), vladimir putin, rusya
kiev, ukrayna, novgorod, rusya hava-uzay kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), vladimir putin, rusya

Rusya: Ukrayna, Putin'in konutuna 91 İHA'yla saldırdı

12:50 31.12.2025
© Sputnik / РИА НовостиRusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı
Rusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2025
© Sputnik / РИА Новости
Abone ol
Rusya, Kiev rejiminin Novgorod Bölgesi'ndeki Devlet Başkanlığı Konutu'na yönelik saldırı girişimiyle detayları paylaştı.
Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Füze Savunma Birlikleri Komutanı Tümgeneral Aleksandr Romanenkov, Ukrayna ordusunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod Bölgesi'ndeki konutuna 91 İHA'yla saldırdığını vurguladı.

Romanenkov, basın toplantısı düzenleyerek Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanlığı Konutu'na yönelik saldırı girişimi hakkında önemli detaylar paylaştı.

📍Romanenkov'un açıklamasının satır başları şöyle:

🔴Kiev rejimi, 28-29 Aralık'ta Novgorod Bölgesi'ndeki Devlet Başkanlığı Konutu'na uzun menzilli İHA'larla saldırı girişiminde bulundu

🔴Kiev rejimi, Sumi ve Çernigov bölgelerinden Putin'in konutuna İHA'lar fırlattı

🔴Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne bağlı birlikler, Moskova saatiyle 19:20 civarında Kiev'in Putin'in konutuna yönelik İHA saldırısını tespit etti

🔴Ukrayna ordusu, Bryansk, Smolensk, Tver ve Novgorod bölgeleri üzerinden Putin'in konutuna saldırmak için 91 İHA gönderdi

🔴Rus hava savunma sistemleri, Kiev tarafından Rusya Devlet Başkanlığı Konutu'na saldırmak için gönderilen tüm İHA'ları imha etti

🔴28-29 Aralık tarihlerinde Novgorod Bölgesi'nde 41, Bryansk Bölgesi'nde 49 Ukrayna İHA'sı düşürüldü

🔴Ukrayna ordusunun Bryansk, Smolensk ve Novgorod bölgelerine yönelik büyük çaplı saldırısı, hava savunma füze sistemleri ve elektronik savaş sistemleriyle püskürtüldü

🔴Kiev'in terör saldırısı hedefli, dikkatlice planlanmış ve çok katmanlıydı

🔴Kiev'in saldırısının püskürtülmesi sonucunda Rus topraklarında herhangi bir can kaybı veya hasar meydana gelmedi

🔴Saldırı girişimi sonucu Devlet Başkanlığı Konutu'nda herhangi bir hasar oluşmadı

🔴Rus ordusu, Kiev'in saldırısını püskürtmede koordineli, profesyonel ve etkili bir şekilde hareket etti
Valeriy Gerasimov - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov harekat bölgesindeki birlikleri denetledi
10:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала