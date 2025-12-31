Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov harekat bölgesindeki birlikleri denetledi

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un özel askeri harekat bölgesinde 'Sever' (Kuzey) Askeri Grubu'ndaki komutanlarla durum değerlendirmesi yaptığı açıklandı.



Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Gerasimov, denetim sırasında 'Sever' Askeri Grubu Komutanı Orgeneral Yevgeniy Nikiforov'un, birlik komutanlarının ve diğer yetkililerin muharebelerdeki sonuçlara ilişkin raporlarını dinledi.



Gerasimov, denetim toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



🔴'Sever' Askeri Grubu, Sumi ve Harkov bölgelerinde güvenli bölge kurulmasında önemli başarılar elde etti



🔴Birleşik Kuvvetler Grubu'nun birlikleri düşman savunmasının derinliklerine emin bir şekilde ilerliyor



🔴Aralık 2025'te Rus ordusunun en yüksek taarruz temposuna ulaşıldı



🔴Bir ayda 700 kilometrekareden fazla alan ele geçirildi



🔴Aralık ayında Sumi ve Harkov bölgelerindeki güvenli bölgeyi genişletme hızı arttı ve 7 yerleşim yeri kontrol altına alındı