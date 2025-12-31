Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov harekat bölgesindeki birlikleri denetledi
2025 yılının son gününde özel askeri harekat bölgesine giden Gerasimov, komutanlardan sahadaki duruma ilişkin güncel bilgileri aldı. 31.12.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un özel askeri harekat bölgesinde 'Sever' (Kuzey) Askeri Grubu'ndaki komutanlarla durum değerlendirmesi yaptığı açıklandı.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Gerasimov, denetim sırasında 'Sever' Askeri Grubu Komutanı Orgeneral Yevgeniy Nikiforov'un, birlik komutanlarının ve diğer yetkililerin muharebelerdeki sonuçlara ilişkin raporlarını dinledi.Gerasimov, denetim toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:🔴'Sever' Askeri Grubu, Sumi ve Harkov bölgelerinde güvenli bölge kurulmasında önemli başarılar elde etti🔴Birleşik Kuvvetler Grubu'nun birlikleri düşman savunmasının derinliklerine emin bir şekilde ilerliyor🔴Aralık 2025'te Rus ordusunun en yüksek taarruz temposuna ulaşıldı🔴Bir ayda 700 kilometrekareden fazla alan ele geçirildi🔴Aralık ayında Sumi ve Harkov bölgelerindeki güvenli bölgeyi genişletme hızı arttı ve 7 yerleşim yeri kontrol altına alındı
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov harekat bölgesindeki birlikleri denetledi

10:08 31.12.2025
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinValeriy Gerasimov
2025 yılının son gününde özel askeri harekat bölgesine giden Gerasimov, komutanlardan sahadaki duruma ilişkin güncel bilgileri aldı.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un özel askeri harekat bölgesinde 'Sever' (Kuzey) Askeri Grubu'ndaki komutanlarla durum değerlendirmesi yaptığı açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Gerasimov, denetim sırasında 'Sever' Askeri Grubu Komutanı Orgeneral Yevgeniy Nikiforov'un, birlik komutanlarının ve diğer yetkililerin muharebelerdeki sonuçlara ilişkin raporlarını dinledi.

Gerasimov, denetim toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

🔴'Sever' Askeri Grubu, Sumi ve Harkov bölgelerinde güvenli bölge kurulmasında önemli başarılar elde etti

🔴Birleşik Kuvvetler Grubu'nun birlikleri düşman savunmasının derinliklerine emin bir şekilde ilerliyor

🔴Aralık 2025'te Rus ordusunun en yüksek taarruz temposuna ulaşıldı

🔴Bir ayda 700 kilometrekareden fazla alan ele geçirildi

🔴Aralık ayında Sumi ve Harkov bölgelerindeki güvenli bölgeyi genişletme hızı arttı ve 7 yerleşim yeri kontrol altına alındı
