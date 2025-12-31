https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/ab-liderleri-putinin-rezidansina-saldiri-girisiminin-ardindan-acil-gorusme-yapti-1102385802.html

‘AB liderleri, Putin’in rezidansına saldırı girişiminin ardından acil görüşme yaptı’

'AB liderleri, Putin'in rezidansına saldırı girişiminin ardından acil görüşme yaptı'

Sputnik Türkiye

31.12.2025

Bloomberg’in haberine göre AB liderleri, Kiev’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Novgorod bölgesindeki rezidansına yönelik İHA saldırısı girişiminin ardından Moskova’nın müzakere pozisyonunu gözden geçirme açıklaması üzerine durum değerlendirmesi yaptı.Haberde, “Avrupa liderleri, Rusya Devlet Başkanı’nın ülkesinin müzakere pozisyonunu gözden geçireceğini duyurmasının ardından, durum değerlendirmesi yapmak üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.Görüşmeye Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in katıldığı bildirilirken, görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı.Kiev yönetimi, 29 Aralık’ı 30’ına bağlayan gece, Rusya’nın Novgorod bölgesindeki devlet başkanlığı rezidansına 91 insansız hava aracıyla terör saldırısı girişiminde bulunmuştu. Rus hava savunma sistemleri tüm hedefleri imha etmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, olayın ardından Moskova’nın Ukrayna konusundaki müzakere pozisyonunu gözden geçireceğini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise bu tür provokasyonlarla Kiev’in ABD Başkanı Donald Trump’ın çabalarını baltaladığını, ancak bunun Rusya-ABD diyaloğunu etkilemeyeceğini, iki liderin temaslarını sürdüreceğini belirterek, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Kiev'in bu eylemlerine nasıl, neyle ve ne zaman karşılık vereceğini biliyor" ifadelerini kullanmıştı.Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin saldırı girişimini öğrendiğinde “son derece öfkelendiği” belirtilmişti.

