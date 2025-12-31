https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/ab-liderleri-putinin-rezidansina-saldiri-girisiminin-ardindan-acil-gorusme-yapti-1102385802.html
‘AB liderleri, Putin’in rezidansına saldırı girişiminin ardından acil görüşme yaptı’
‘AB liderleri, Putin’in rezidansına saldırı girişiminin ardından acil görüşme yaptı’
Sputnik Türkiye
Bloomberg, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya’nın Novgorod bölgesindeki devlet başkanlığı rezidansına yönelik saldırı... 31.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-31T00:09+0300
2025-12-31T00:09+0300
2025-12-31T00:09+0300
dünya
avrupa birliği
ab
ukrayna silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
saldırı
novgorod
rusya
kiev
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101545187_0:37:1202:713_1920x0_80_0_0_5f937ca54d9d4dc8d0abacee70dc2382.png
Bloomberg’in haberine göre AB liderleri, Kiev’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Novgorod bölgesindeki rezidansına yönelik İHA saldırısı girişiminin ardından Moskova’nın müzakere pozisyonunu gözden geçirme açıklaması üzerine durum değerlendirmesi yaptı.Haberde, “Avrupa liderleri, Rusya Devlet Başkanı’nın ülkesinin müzakere pozisyonunu gözden geçireceğini duyurmasının ardından, durum değerlendirmesi yapmak üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.Görüşmeye Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in katıldığı bildirilirken, görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı.Kiev yönetimi, 29 Aralık’ı 30’ına bağlayan gece, Rusya’nın Novgorod bölgesindeki devlet başkanlığı rezidansına 91 insansız hava aracıyla terör saldırısı girişiminde bulunmuştu. Rus hava savunma sistemleri tüm hedefleri imha etmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, olayın ardından Moskova’nın Ukrayna konusundaki müzakere pozisyonunu gözden geçireceğini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise bu tür provokasyonlarla Kiev’in ABD Başkanı Donald Trump’ın çabalarını baltaladığını, ancak bunun Rusya-ABD diyaloğunu etkilemeyeceğini, iki liderin temaslarını sürdüreceğini belirterek, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Kiev'in bu eylemlerine nasıl, neyle ve ne zaman karşılık vereceğini biliyor" ifadelerini kullanmıştı.Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin saldırı girişimini öğrendiğinde “son derece öfkelendiği” belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/abdden-aciklama-putinin-rezidansina-saldiri-girisimi-tum-boyutlariyla-incelenecek-1102385072.html
novgorod
rusya
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101545187_101:0:1101:750_1920x0_80_0_0_1ea162aa582d2e3561b746de43a666ab.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa birliği, ab, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, novgorod, rusya, kiev, donald trump, bloomberg, sergey lavrov, kremlin
avrupa birliği, ab, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, novgorod, rusya, kiev, donald trump, bloomberg, sergey lavrov, kremlin
‘AB liderleri, Putin’in rezidansına saldırı girişiminin ardından acil görüşme yaptı’
Bloomberg, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya’nın Novgorod bölgesindeki devlet başkanlığı rezidansına yönelik saldırı girişiminin ardından Ukrayna’daki durumu ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı.
Bloomberg’in haberine göre AB liderleri, Kiev’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Novgorod bölgesindeki rezidansına yönelik İHA saldırısı girişiminin ardından Moskova’nın müzakere pozisyonunu gözden geçirme açıklaması üzerine durum değerlendirmesi yaptı.
Haberde, “Avrupa liderleri, Rusya Devlet Başkanı’nın ülkesinin müzakere pozisyonunu gözden geçireceğini duyurmasının ardından, durum değerlendirmesi yapmak üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.
Görüşmeye Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in katıldığı bildirilirken, görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı.
Kiev yönetimi, 29 Aralık’ı 30’ına bağlayan gece, Rusya’nın Novgorod bölgesindeki devlet başkanlığı rezidansına 91 insansız hava aracıyla terör saldırısı girişiminde bulunmuştu. Rus hava savunma sistemleri tüm hedefleri imha etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, olayın ardından Moskova’nın Ukrayna konusundaki müzakere pozisyonunu gözden geçireceğini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise bu tür provokasyonlarla Kiev’in ABD Başkanı Donald Trump’ın çabalarını baltaladığını, ancak bunun Rusya-ABD diyaloğunu etkilemeyeceğini, iki liderin temaslarını sürdüreceğini belirterek, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Kiev'in bu eylemlerine nasıl, neyle ve ne zaman karşılık vereceğini biliyor" ifadelerini kullanmıştı.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin saldırı girişimini öğrendiğinde “son derece öfkelendiği” belirtilmişti.