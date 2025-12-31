Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Zelenskiy, Batı tarafından yaratılmış bir canavar
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Zelenskiy, Batı tarafından yaratılmış bir canavar
31.12.2025
2025-12-31T11:28+0300
2025-12-31T11:33+0300
Sputnik Radyo programına konuk olan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zelenskiy'i Batı tarafından yaratılan bir canavar olarak nitelendirerek, "Evet, korkuyorlar ve daha da korkacaklar. Zira yetiştirdikleri o canavar artık enselerinde nefes alıyor. Kanlı salyası şimdiden üzerlerine damlıyor. Bu bir mecaz değil zira Afrika kıtasında bunu zaten gösterdi" dedi.Zaharova, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya gönderdiği silahların dünyanın dört bir yanına yayıldığını belirterek, Batı toplumunun artık Zelenskiy’i eskiden sunulduğu gibi bir 'demokrasi savaşçısı' olarak görmeye başlamadığını, aynı zamanda Kiev yönetimindeki yolsuzluğu da ayırt etmeye başladığını belirtti.Zaharova verdiği demeçte, "Artık uyanmaları gerekiyor. Kendilerine ne yapıldığını ve bundan sonra ne yapılmasının planlandığını anlamaları gerekiyor" cümlesinin altını çizdi.'Rusya, 2025’te dünyaya İkinci Dünya Savaşı’nın hafızasını geri verdi'Zaharova, 2025 yılının küresel açıdan en önemli gelişmesinin, Rusya’nın dünyaya İkinci Dünya Savaşı’nın hafızasını yeniden kazandırması olduğunu belirtti.Sputnik'e konuşan Zaharova, şu cümleleri kaydetti:Zaharova, Rusya ile birlikte dünyanın çoğunluğunu oluşturan ve bu tarihi, kader belirleyici olarak gören ülkelerin de İkinci Dünya Savaşı’ndaki Zafer’in yıl dönümünü kutladığını belirterek, Rusya’da zaferin 'bizimkisi-başkalarınınki' şeklinde ayrılmadığını ve Hitler karşıtı koalisyonda yer alan herkesin eşit biçimde onurlandırıldığını vurguladı.Batı, 'Rusya'yı yenilgiye uğratma' konseptinin çöküşü karşısında dehşete kapıldıZaharova, Sputnik'e verdiği yıl sonu değerlendirme röportajında, kendi aptallıkları ve yalanlarıyla kendilerini köşeye sıkıştıran Batılı ülkelerin, 'Rusya’yı yenilgiye uğratma' konseptinin çöküşünü fark etmeleriyle büyük bir dehşete kapıldığını söyledi.Batılı ülkelerin iş birliği tekliflerini reddettiğini ve tüm temasları kestiğini ifade eden Zaharova, "Kaçtılar, saklandılar ve kendi aptallıklarının, deliliklerinin, açgözlülüklerinin ve yalanlarının köşesinde izole oldular" dediği konuşmasında bu durumun Batı’nın 'korkunç bir aptallık ve son derece aşağılık bir söylem' sergilemesine yol açtığını belirtti.Zaharova konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:'Onların anladığı tek dil bu'Batı’nın her yalanına gerçeğiyle karşılık verilmesi gerektiğini vurgulayan Zaharova, "Ağızlarını açtıkları anda, bizden tarih ve olgulara dayanan, alıntılar içeren, kaynaklara ve uluslararası hukuka atıf yapan bir cevap duyarlar. Onların anladığı tek dil bu” diye diyerek konuşmasını şu cümleler ile sonlandırdı:
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Zelenskiy, Batı tarafından yaratılmış bir canavar

11:28 31.12.2025 (güncellendi: 11:33 31.12.2025)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı tarafından 'Vladimir Zelenskiy' şeklinde yaratılan canavarın artık Batılı ülkelerin enselerinde nefes aldığını dile getirdi.
Sputnik Radyo programına konuk olan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zelenskiy'i Batı tarafından yaratılan bir canavar olarak nitelendirerek, "Evet, korkuyorlar ve daha da korkacaklar. Zira yetiştirdikleri o canavar artık enselerinde nefes alıyor. Kanlı salyası şimdiden üzerlerine damlıyor. Bu bir mecaz değil zira Afrika kıtasında bunu zaten gösterdi" dedi.
Zaharova, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya gönderdiği silahların dünyanın dört bir yanına yayıldığını belirterek, Batı toplumunun artık Zelenskiy’i eskiden sunulduğu gibi bir 'demokrasi savaşçısı' olarak görmeye başlamadığını, aynı zamanda Kiev yönetimindeki yolsuzluğu da ayırt etmeye başladığını belirtti.
Zaharova verdiği demeçte, "Artık uyanmaları gerekiyor. Kendilerine ne yapıldığını ve bundan sonra ne yapılmasının planlandığını anlamaları gerekiyor" cümlesinin altını çizdi.

'Rusya, 2025’te dünyaya İkinci Dünya Savaşı’nın hafızasını geri verdi'

Zaharova, 2025 yılının küresel açıdan en önemli gelişmesinin, Rusya’nın dünyaya İkinci Dünya Savaşı’nın hafızasını yeniden kazandırması olduğunu belirtti.
Sputnik'e konuşan Zaharova, şu cümleleri kaydetti:
Biz dünyaya İkinci Dünya Savaşı’na dair bilgiyi geri verdik. Ne yazık ki Avrupa’da yapıldığı gibi bunu tuhaf, hibrit etkinlikler içinde eritmedik. Oysa Nazizm ve Faşizm oraya gelip tamamen yerleşseydi, bugün Avrupa diye bir şey olmazdı.
Zaharova, Rusya ile birlikte dünyanın çoğunluğunu oluşturan ve bu tarihi, kader belirleyici olarak gören ülkelerin de İkinci Dünya Savaşı’ndaki Zafer’in yıl dönümünü kutladığını belirterek, Rusya’da zaferin 'bizimkisi-başkalarınınki' şeklinde ayrılmadığını ve Hitler karşıtı koalisyonda yer alan herkesin eşit biçimde onurlandırıldığını vurguladı.

Batı, 'Rusya'yı yenilgiye uğratma' konseptinin çöküşü karşısında dehşete kapıldı

Zaharova, Sputnik'e verdiği yıl sonu değerlendirme röportajında, kendi aptallıkları ve yalanlarıyla kendilerini köşeye sıkıştıran Batılı ülkelerin, 'Rusya’yı yenilgiye uğratma' konseptinin çöküşünü fark etmeleriyle büyük bir dehşete kapıldığını söyledi.
Batılı ülkelerin iş birliği tekliflerini reddettiğini ve tüm temasları kestiğini ifade eden Zaharova, "Kaçtılar, saklandılar ve kendi aptallıklarının, deliliklerinin, açgözlülüklerinin ve yalanlarının köşesinde izole oldular" dediği konuşmasında bu durumun Batı’nın 'korkunç bir aptallık ve son derece aşağılık bir söylem' sergilemesine yol açtığını belirtti.
Zaharova konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:

Halklarına hesap verme zorunluluğundan korkuyorlar. Bilinmezlikten korkuyorlar. Açıkça ilan ettikleri 'şimdi Rusya’yı yenilgiye uğratacağız’ konseptinin çöküşünü anlamaktan korkuyorlar. Ama bırakın Rusya’yı yerine oturtmayı, kendilerini bile doğru dürüst kontrol edemiyorlar.

'Onların anladığı tek dil bu'

Batı’nın her yalanına gerçeğiyle karşılık verilmesi gerektiğini vurgulayan Zaharova, "Ağızlarını açtıkları anda, bizden tarih ve olgulara dayanan, alıntılar içeren, kaynaklara ve uluslararası hukuka atıf yapan bir cevap duyarlar. Onların anladığı tek dil bu” diye diyerek konuşmasını şu cümleler ile sonlandırdı:

Biz bunu insanlar için, onların inanan ya da kandırılan vatandaşları için söylüyoruz. Rusya’yı düşman gibi gösterilen, Rusya’ya karşı kışkırtılan, paraları Avrupa Birliği’ni Rusya’ya karşı askerîleştirmek ya da Avrupa’nın ortasında Zelenskiy, Bankova ve tüm bu yapı şeklinde tezahür eden korkunç uluslararası terör hücresini finanse etmek için ellerinden alınan insanlar için konuşuyoruz.

