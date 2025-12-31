https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/cin-devlet-baskani-si-moskova-ile-pekin-arasindaki-iliskiler-ileriye-dogru-guclu-bir-adim-atti-1102392389.html

Çin Devlet Başkanı Şi: Moskova ile Pekin arasındaki ilişkiler ileriye doğru güçlü bir adım attı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e gönderdiği yeni yıl tebrik mesajında, 2025 yılında Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin... 31.12.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/09/1096099059_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a24afe15cba3589d0872f8d6b412156b.jpg

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından aktarılan Şi'nin cümleleri arasında, "Şi Cinping, 2025 yılı, Rusya-Çin kapsamlı ortaklık ve yeni dönemde stratejik etkileşim ilişkilerinin ileriye doğru sağlam bir adım attığı bir yıl oldu” cümlesi yer aldı..2025 yılında Rusya Devlet Başkanı Putin ile iki kez, Moskova ve Pekin’de, bir araya gelindiği hatırlatılan mesajda, bu görüşmeler kapsamında iki ülke liderlerinin ortak ilgi alanına giren önemli konular hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.Mesajda Rusya ile Çin’in karşılıklı vizesiz seyahat politikasını başarıyla hayata geçirdiğini vurgulayan Şi, enerji koridorlarının inşasının istikrarlı biçimde ilerlediğini ve yeni alanlardaki iş birliğinin hızla ivme kazandığını ifade etti.Şi Cinping, Rusya ile Çin arasındaki ilişkileri Putin’le birlikte geliştirmeye hazırÇin Devlet Başkanı Şi, Rusya Devlet Başkanı Putin’e gönderdiği yeni yıl tebrik mesajında, Rus liderle temasları sürdürmeye ve Rusya-Çin ilişkilerini birlikte yeni başarılara taşımaya hazır olduğunu belirtti.Şi Cinping, “Başkan Putin ile yakın temasları sürdürmeye ve Çin-Rusya ilişkilerini yeni bir dönemde yeni sonuçlara ulaştıracak şekilde birlikte yönlendirmeye hazırım” dedi.Şi ayrıca, “İki ülke, Birleşmiş Milletler ve diğer çok taraflı yapılar çerçevesinde birbirini destekleyerek bilgelik ve güçlerini kullanmak suretiyle küresel yönetişimin reformuna ve iyileştirilmesine katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.Çin lideri Şi, 2026 yılında iki ülkenin Rusya-Çin İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Antlaşması’nın imzalanmasının 25. yıl dönümünü ve Çin-Rusya stratejik etkileşim ve ortaklık ilişkilerinin tesis edilmesinin 30. yılını kutlayacağını hatırlattı. Ayrıca, 2026-2027 yıllarında Rusya ile Çin’in karşılıklı Eğitim Yılları düzenleyeceğini de anımsattı.'Çin ve Rusya, Zafer’in 80. yıl dönümünü görkemli şekilde kutladı'Çin Devlet Başkanı Şi, Vladimir Putin’e gönderdiği yeni yıl tebrik mesajında, Çin Halk Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu, İkinci Dünya Savaşı’ndaki Zafer’in 80. yıl dönümünü görkemli törenlerle anarak, barışın ve adaletin sonunda galip geleceğine dair güçlü bir mesaj verdi.Şi'nin mesajı, “Çin ve Rusya, Çin halkının Japon işgalcilerine karşı Direniş Savaşı’ndaki Zaferi’nin, Sovyetler Birliği’nin Büyük Vatanseverlik Savaşı’ndaki Zaferi’nin ve Dünya Antifaşist Savaşı’nın 80. yıl dönümünü görkemli şekilde kutladı; bu da barışın, adaletin ve halkın galip geleceğine dair güçlü bir sinyal gönderdi” cümleleri ile aktarıldı.'Şi Cinping ile yakın temasları sürdürmeye hazırım'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping’e Yeni Yıl dolayısıyla içten tebriklerini iletti ve Çin halkına mutluluk ile sağlık dileklerinde bulundu.Çin Merkezi Televizyonu’nun haberinde, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping’e içten bayram tebriklerini iletti ve Çin halkına mutluluk ve sağlık diledi” ifadelerine yer verildi.Putin mesajında, “Geride kalan yılda, yeni bir dönemde Rusya-Çin kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşim ilişkileri iyi bir gelişim ivmesini korumuş ve verimli sonuçlar elde etmiştir” cümlelerinin altını çizdi.Rus lider ayrıca, “Rusya ve Çin, 2025 yılında ticari ve ekonomik iş birliğini aktif biçimde genişletti, büyük iş birliği projeleri istikrarlı şekilde ilerlemeye devam etti” ifadelerini kullandı.Putin, iki ülke arasında karşılıklı vizesiz rejimin uygulanmaya konulmasının, halklar arası temaslara büyük ölçüde katkı sağladığını vurgulayarak, "İkili ilişkiler ve başlıca uluslararası meseleler konusunda Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile yakın temasları sürdürmeye hazırım” cümlelerini dile getirdi.Rusya Devlet Başkanı ayrıca, 2025 yılında Şi Cinping ile iki kez bir araya geldiğini, bu görüşmeler sırasında Nazi Almanyası ve Japon militarizmine karşı zaferin 80. yıl dönümünü birlikte andıklarını ve bu temaslar çerçevesinde iki ülke liderlerinin bir dizi önemli anlaşmaya vardığını belirtti.

