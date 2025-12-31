https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/rusya-buyukelciligi-turk-rus-iliskilerinin-500-yillik-gecmisini-2026-takviminde-topladi-1102395950.html

Rusya Büyükelçiliği, Türk-Rus ilişkilerinin 500 yıllık geçmişini 2026 takviminde topladı

Rusya Büyükelçiliği, Türk-Rus ilişkilerinin 500 yıllık geçmişini 2026 takviminde topladı

Sputnik Türkiye

Rusya Büyükelçiliği 2026 yılına özel hazırladığı takvimde iki ülke ilişkilerinin 500 yıllık geçmişindeki önemli dönüm noktalarını derledi. Hazırlanan masa... 31.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-31T13:26+0300

2025-12-31T13:26+0300

2025-12-31T13:27+0300

mustafa kemal atatürk

rusya

osmanlı i̇mparatorluğu

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

türkçe

atatürk (unkapanı) köprüsü

türkiye

türki̇ye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1f/1102396093_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_b360daa29a0239100628ded78ecde7ce.jpg

Rusya Büyükelçiliği 2026 yılına özel bir masa takvimi hazırladı. Takvimde Rus-Türk ilişkilerinin 500 yıllık örneklerine yer verildi. Rus elçisinin Osmanlı’yı ziyaretinden, Sovyet Büyükelçisi’nin Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte cepheyi ziyaret etmesine kadar pek çok diplomatik gelişmeler takvimde yer aldı. Rusça ve Türkçe olarak hazırlanan takvimde 12 tarihi olay ve ortak mirasa ilişkin konu ele alındı. Takvim üzerinde yer alan karekod ile her olaya ilişkin geniş bilgi verildi.Rus elçisinin Ayasofya ziyareti12 farklı olayın anlatıldığı takvimde ilk olarak Rusya’nın Osmanlı İmparatorluğu Büyükelçisi Mihail İllarionoviç Kutuzov’un İstanbul’u ziyareti, Padişah Üçüncü Selim ve Sadrazam Melek Mehmed Paşa ile görüşmelerine ilişkin bilgiler verildi. Bu kapsamda Büyükelçi’nin Ayasofya’yı ziyareti de konu alındı.Türk- Rus donanmalarının işbirliğiTakvimde yer alan ikinci olay ise 1832 yılında yaşana Rus ve Türk Donanmalarının İstanbul’u savunmaları oldu. Mısır Valisi olan Muhammed Ali Paşa’nın Padişah İkinci Mahmud’a karşı isyan etmesi sonrasında Rus Donanması Osmanlı’ya destek verdi. İki ülkenin gemileri Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olan İstanbul’u birlikte savundu.İki ülke donanması daha önce de Konfu adasını Napolyon’un birliklerinden kurtarmaları da yine takvimde anlatılan olaylardan birisi oldu.Atatürk’e yardım eden Rus BüyükelçiTakvimde Rusya’nın Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı'na verdiği destekte hatırlatıldı. Sovyet Büyükelçisi Aralov’un Büyük Taarruz öncesinde Türk Birliklerini ziyareti ve Büyük Taarruz öncesinde Sovyet Büyükelçi’nin vermiş olduğu davet ile Atatürk’ün cepheye gidişinin gizlenmesine yardımcı olması da yine takvimde anlatılan başlıklar arasında yer aldı.Akkuyu’da takvimdeRusya’nın Akkuyu’da inşaa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin imza sürecinde, bugüne kadar gelinen aşamaları da yine bu takvim içinde anlatıldı.Karlov unutulmadıTürkiye ile Rusya arasındaki ilişkinin 500 yıllık tarihinde, yakın zamana ilişkin olaylarda hatırlatıldı. Türkiye’de görev yaptığı sırada hain bir saldırı ile hayatını kaybeden Rusya Büyükelçisi Karlov’a ilişkinde bir bölüm ayrıldı. Bu bölümde Karlov’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tokalaştığı bir fotoğraf kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/rus-turk-iliskileri-diplomatik-cozum-cabalariyla-sekillendi-bu-sene-iki-ulkenin-temaslari-nasil-1102050839.html

rusya

osmanlı i̇mparatorluğu

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

mustafa kemal atatürk, rusya, osmanlı i̇mparatorluğu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), türkçe, atatürk (unkapanı) köprüsü, türkiye