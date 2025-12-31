https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/ohal-ilan-edildi-yemende-neler-oluyor-1102386823.html

OHAL ilan edildi: Yemen'de neler oluyor?

Yemen'de gerçekleşen son gelişmelerle birlikte, 1990'dan bu yana Yemen'de neler oluyor, taraflar kimler, kim nereyi ele geçirdi, nereye operasyon yapıldı... 31.12.2025, Sputnik Türkiye

Yemen, 1990 yılına kadar kuzey ve güney olarak ayrılan 2 devletken, 1990 yılında eski Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih tarafından birleştirilmişti.Salih, 2012 yılında ortaya çıkan protestolarda devrilmiş, daha sonra ağır yaralı halde gittiği Suudi Arabistan'da tedavi gören Salih, Yemen'e dönüşte Suudi destekli geçiş hükümetine destek vermek yerine bir zamanlar çatıştığı Husilerle işbirliği yapmış, sonra da Husilere sırtını dönüp yüzünü Riyad'a çevirmişti. 4 Aralık 2017'de Husiler ile Salih'in destekçileri arasında çıkan çatışmada Husiler, Salih'i öldürmüştü. Yerine ise yardımcısı Abdurabbu Mansur el-Hadi gelmişti.Taraflar kimler?Tüm bunlar gerçekleşirken taraflar, Husiler, uluslararası olarak tanınan Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan destekli koalisyondu. Ayrıyeten Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK), güneyde bağımsızlık yanlısı grup olarak Aden'i ele geçirmişti.Kim nereyi ele geçirdi, nereye operasyon yapıldı?GGK'nin, 4 Aralık'ta ülkenin doğusunda bulunan petrol zengini Hadramevt vilayetindeki en önemli bölgeler, hayati öneme sahip kentler ve petrol sahalarının kontrolünü ele geçirdiği bildirilmişti.Ardından Yemen'de meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Hadramevt'te Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) kontrolünde bulunan Mukalla Limanı'nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığı bir operasyon gerçekleştirdiğini duyurmuştu.Taraflardan çağrılar ve bozulan anlaşmalarYemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ise GGK'ye Hadramevt ve El-Mehra vilayetlerinden çekilme çağrısı yapmıştı.Yemen hükümeti, Arap Koalisyonu bünyesinde ülkede askeri güç bulunduran BAE ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurmuş, ülkede 90 günük bir OHAL ilan etmişti.Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise BAE’ye, Yemen’in talebi doğrultusunda Yemen topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yapmıştı. BAE'den ise henüz yanıt gelmedi.

2025

