‘Yemen’in güneyinde tırmanan gerilim meşru hükümet için ciddi sonuçlar doğurdu’

30.12.2025

Yemen merkezli Juhud Araştırmalar Merkezi Başkanı Abdul Sattar Al-Shumairi, SputnikArabic’e demecinde Arap Koalisyonu'nun gerçekleştirdiği son askeri operasyonlar ile ilgili yorumda bulundu, ülkenin güneyinde tırmanan gerilimin meşru Yemen hükümeti için ciddi sonuçlar doğurduğunu söyledi.Saldırıların Yemen meselesini yeni ve daha aşırı bir tırmanma aşamasına ittiğini ve bunun ‘meşruiyeti paramparça ettiğini’ söyleyen Al-Shumairi, Geçiş Konseyi'nin tek taraflı adımlar atarak mevcut gerginliğin tırmanmasının nedenlerinden biri olduğunu, ancak askeri operasyonlardan ziyade diyalog, temas ve siyasi baskıya başvurmanın daha uygun olacağını sözlerine ekledi.Al-Shumairi, mevcut askeri çatışmaların meşru hükümeti fiilen güney ve kuzey olmak üzere ikiye böldüğünü ve tüm tarafların şu anda siyasi çatışmayı yoğunlaştırdığını vurguladı.Uzmana göre, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) duruma yeniden el koyup, Geçiş Konseyi'ne baskı uygulayarak ve bu derin ve hiç de basit olmayan yaraları iyileştirmeye çalışarak ‘süreci yeniden başlatana’ ve koalisyon içinde koordinasyonu sağlayana kadar, bu durum ve meşru iktidarın varlığı için son derece tehlikeli bir aşama.Al-Shumairi ayrıca Hadramaut'taki saldırıların tam ölçekli bir savaşın patlak vermesine yol açabileceği konusunda uyararak, Geçiş Konseyi'nin olası bir çatışmaya da hazırlandığını, taraflar arasındaki siyasi söylemin ise şu anda en üst seviyeye ulaştığını vurguladı.Meşru hükümetin varlığına yönelik ciddi tehdide işaret eden uzman, mevcut durumun şüphesiz Husi hareketinin işine yaradığını, onlara yeniden toparlanma ve muhtemelen meşru hükümet güçlerine karşı yeni saldırılar başlatma imkanı tanıdıyacağını ifade etti.

