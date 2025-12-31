Netanyahu Somaliland'ın tanınmasının sebebini açıkladı

"Somaliland'ın 6 milyon vatandaşı var, ılımlı Müslümanlar. İbrahim Anlaşması'na katılmak istiyorlar ve bence bu çok iyi. Demokratlar, seçimler yaptılar. Somali'nin geri kalanı... El-Şebab teröristlerinin kontrolünde. Bilmiyorum, on yıllardır seçim yapılmadı, oraya çok sayıda terörist geliyor. Öyleyse neden İbrahim Anlaşması'na katılmak isteyen demokratik, ılımlı bir Müslüman ülkeyi desteklemeyelim?"