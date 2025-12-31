Netanyahu Somaliland'ın tanınmasının sebebini açıkladı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/netanyahu-somalilandin-taninmasinin-sebebini-acikladi-1102386564.html
31.12.2025
Netanyahu, Newsmax'e verdiği röportajda şunları söyledi:
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Somaliland’ın bağımsızlığının tanınmasını, İbrahim Anlaşmaları’na katılma isteğiyle ilişkilendirdi. Netanyahu, Somaliland’ı “demokratik ve ılımlı Müslüman” olarak tanımlarken, İsrail 26 Aralık’ta Somaliland’ı tanıyan ilk ülke oldu.
Netanyahu, Newsmax'e verdiği röportajda şunları söyledi:
"Somaliland'ın 6 milyon vatandaşı var, ılımlı Müslümanlar. İbrahim Anlaşması'na katılmak istiyorlar ve bence bu çok iyi. Demokratlar, seçimler yaptılar. Somali'nin geri kalanı... El-Şebab teröristlerinin kontrolünde. Bilmiyorum, on yıllardır seçim yapılmadı, oraya çok sayıda terörist geliyor. Öyleyse neden İbrahim Anlaşması'na katılmak isteyen demokratik, ılımlı bir Müslüman ülkeyi desteklemeyelim?"