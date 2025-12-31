Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/netanyahu-somalilandin-taninmasinin-sebebini-acikladi-1102386564.html
Netanyahu Somaliland'ın tanınmasının sebebini açıkladı
Netanyahu Somaliland'ın tanınmasının sebebini açıkladı
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Somaliland'ın bağımsızlığının tanınmasını, Somaliland'ın İbrahim Anlaşmaları'na katılma arzusuna bağladı. 31.12.2025, Sputnik Türkiye
dünya
ortadoğu
i̇srail
somaliland
i̇brahim anlaşmaları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099773728_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_62e601b7f6ab3a5b4ce4794f4f251965.jpg
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Somaliland’ın bağımsızlığının tanınmasını, İbrahim Anlaşmaları’na katılma isteğiyle ilişkilendirdi. Netanyahu, Somaliland’ı “demokratik ve ılımlı Müslüman” olarak tanımlarken, İsrail 26 Aralık’ta Somaliland’ı tanıyan ilk ülke oldu.Netanyahu, Newsmax'e verdiği röportajda şunları söyledi:
ortadoğu, i̇srail, somaliland, i̇brahim anlaşmaları
01:20 31.12.2025
© AA / Stringer İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Somaliland'ın bağımsızlığının tanınmasını, Somaliland'ın İbrahim Anlaşmaları'na katılma arzusuna bağladı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Somaliland’ın bağımsızlığının tanınmasını, İbrahim Anlaşmaları’na katılma isteğiyle ilişkilendirdi. Netanyahu, Somaliland’ı “demokratik ve ılımlı Müslüman” olarak tanımlarken, İsrail 26 Aralık’ta Somaliland’ı tanıyan ilk ülke oldu.
Netanyahu, Newsmax'e verdiği röportajda şunları söyledi:
"Somaliland'ın 6 milyon vatandaşı var, ılımlı Müslümanlar. İbrahim Anlaşması'na katılmak istiyorlar ve bence bu çok iyi. Demokratlar, seçimler yaptılar. Somali'nin geri kalanı... El-Şebab teröristlerinin kontrolünde. Bilmiyorum, on yıllardır seçim yapılmadı, oraya çok sayıda terörist geliyor. Öyleyse neden İbrahim Anlaşması'na katılmak isteyen demokratik, ılımlı bir Müslüman ülkeyi desteklemeyelim?"
