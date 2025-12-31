https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/milli-savunma-bakanligi-suriye-hukumetiyle-tek-devlet-tek-ordu-ilkesi-dogrultusunda-yakin-1102395494.html
Milli Savunma Bakanlığı: Suriye, birlik ve bütünlüğü için bir inisiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacak
2025-12-31T13:00+0300
2025-12-31T13:00+0300
2025-12-31T13:05+0300
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), "Suriye hükümetiyle 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesi doğrultusunda yakın işbirliğini sürdürüyor entegrasyon sürecini yakından takip ediyoruz. Suriye hükümeti birlik ve bütünlüğü için bir inisiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktır" ifadesi kullanıldı.Bakanlık Suriye'deki son duruma yönelik sorular üzerine ise şu cümleleri kaydetti:'F-35 tedariki konusunda çalışmalar devam ediyor'Basın mensuplarının F-35 tedarikine ilişkin soruları üzerine Bakanlık tarafından şu açıklama yapıldı:'İsrail küresel düzeyde istikrarsızlık yaratmaya ve hukuksuzluğa devam ediyor'İsrail'in, iki yılı aşkın süredir bölgesel ve küresel düzeyde istikrarsızlık yaratmaya ve hukuksuzluğa devam ettiğini aktaran Tuğamiral Zeki Aktürk, şunları kaydetti:
2025
tr_TR
Milli Savunma Bakanlığı: Suriye, birlik ve bütünlüğü için bir inisiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacak
13:00 31.12.2025 (güncellendi: 13:05 31.12.2025)
Bakanlık Suriye'deki son duruma yönelik sorular üzerine ise şu cümleleri kaydetti:
SDG, adem-i merkeziyetçilik ve federalizm taleplerini dile getirmeye devam etmekte ve merkezi otoriteye entegre olma konusunda adım atmamaktadır. Daha önce de vurguladığımız gibi SDG'nin bu tavrı Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar vermektedir. Suriye hükümetiyle 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesi doğrultusunda yakın işbirliğini sürdürüyor entegrasyon sürecini yakından takip ediyoruz. Suriye hükümeti birlik ve bütünlüğü için bir inisiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktır.
'F-35 tedariki konusunda çalışmalar devam ediyor'
Basın mensuplarının F-35 tedarikine ilişkin soruları üzerine Bakanlık tarafından şu açıklama yapıldı:
Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda milli uçağımız KAAN hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması, envanterin çeşitlendirilmesi ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması faaliyetlerimiz sürmektedir. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması durumunda ABD ile savunma sanayii işbirliğinin ivmesinin artacağını değerlendiriyoruz. Söz konusu yaptırımların kaldırılması ve F-35 tedariki konusunda çalışmalar devam ediyor.
'İsrail küresel düzeyde istikrarsızlık yaratmaya ve hukuksuzluğa devam ediyor'
İsrail'in, iki yılı aşkın süredir bölgesel ve küresel düzeyde istikrarsızlık yaratmaya ve hukuksuzluğa devam ettiğini aktaran Tuğamiral Zeki Aktürk, şunları kaydetti:
Uluslararası toplum ise İsrail'in Filistin halkına yönelik acımasız katliamlarını ve insanlık dışı uygulamalarını durdurmakta, bölge ülkelerinin egemenliğine yönelik tehditlerini ve bölgede yarattığı kaosu engellemekte yetersiz kalmaktadır. Gelecek yılın, bölgeye ve Filistin'e barışın geldiği, Filistin halkının yaşam hakkına kavuştuğu, bölgesel güven ve istikrarın sağlandığı bir yıl olmasını temenni ediyoruz.