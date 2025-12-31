https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/milli-savunma-bakanligi-suriye-hukumetiyle-tek-devlet-tek-ordu-ilkesi-dogrultusunda-yakin-1102395494.html

Milli Savunma Bakanlığı: Suriye, birlik ve bütünlüğü için bir inisiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacak

Milli Savunma Bakanlığı: Suriye, birlik ve bütünlüğü için bir inisiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacak

Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısında, Suriye hükümetiyle ‘Tek Devlet, Tek Ordu’ ilkesi doğrultusunda yakın işbirliğini sürdürüldüğü ve... 31.12.2025, Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), "Suriye hükümetiyle 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesi doğrultusunda yakın işbirliğini sürdürüyor entegrasyon sürecini yakından takip ediyoruz. Suriye hükümeti birlik ve bütünlüğü için bir inisiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktır" ifadesi kullanıldı.Bakanlık Suriye'deki son duruma yönelik sorular üzerine ise şu cümleleri kaydetti:'F-35 tedariki konusunda çalışmalar devam ediyor'Basın mensuplarının F-35 tedarikine ilişkin soruları üzerine Bakanlık tarafından şu açıklama yapıldı:'İsrail küresel düzeyde istikrarsızlık yaratmaya ve hukuksuzluğa devam ediyor'İsrail'in, iki yılı aşkın süredir bölgesel ve küresel düzeyde istikrarsızlık yaratmaya ve hukuksuzluğa devam ettiğini aktaran Tuğamiral Zeki Aktürk, şunları kaydetti:

