İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Türkiye'ye F-35 mesajı: 'Almalarını engelleyeceğiz'

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Türkiye'ye F-35 mesajı: 'Almalarını engelleyeceğiz'

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hava Kuvvetleri pilot mezuniyet töreninde yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin F-35 alma sürecine ilişkin kapalı bir şekilde gönderme... 24.12.2025

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Türkiye'nin F-35 alması sürecine ilişkin dolaylı bir göndermede bulunarak bu uçaklara sahip olmaması gerekenlerin söz konusu imkana erişmesini engelleyeceklerini dile getirdi.Netanyahu, İsrail’in Orta Doğu’daki hava üstünlüğünün ulusal güvenliğin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayarak bu üstünlüğün İsrail’in yetenekli pilotları ile ‘dünyanın en iyi uçaklarına’ dayandığını öne sürdü.

