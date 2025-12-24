Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Türkiye'ye F-35 mesajı: 'Almalarını engelleyeceğiz'
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Türkiye'ye F-35 mesajı: 'Almalarını engelleyeceğiz'
İsrail Başbakanı Netanyahu, Hava Kuvvetleri pilot mezuniyet töreninde yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin F-35 alma sürecine ilişkin kapalı bir şekilde gönderme... 24.12.2025
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Türkiye'nin F-35 alması sürecine ilişkin dolaylı bir göndermede bulunarak bu uçaklara sahip olmaması gerekenlerin söz konusu imkana erişmesini engelleyeceklerini dile getirdi.Netanyahu, İsrail’in Orta Doğu’daki hava üstünlüğünün ulusal güvenliğin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayarak bu üstünlüğün İsrail’in yetenekli pilotları ile ‘dünyanın en iyi uçaklarına’ dayandığını öne sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/uzmanlari-anlatiyor-israil-neden-turkiyeyi-gazzede-istemiyor-turkiyeye-f-35-satisina-neden-karsi-1101849126.html
i̇srail
19:20 24.12.2025 (güncellendi: 19:44 24.12.2025)
Netanyahu, İsrail'in 60 günlük ateşkes süresince Gazze'de kalıcı ateşkes müzakerelerine hazır olduğunu söyledi
Netanyahu, İsrail'in 60 günlük ateşkes süresince Gazze'de kalıcı ateşkes müzakerelerine hazır olduğunu söyledi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
İsrail Başbakanı Netanyahu, Hava Kuvvetleri pilot mezuniyet töreninde yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin F-35 alma sürecine ilişkin kapalı bir şekilde gönderme yaparak bu uçakları almaması gerekenlerin almasını engelleyeceklerini iddia etti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Türkiye'nin F-35 alması sürecine ilişkin dolaylı bir göndermede bulunarak bu uçaklara sahip olmaması gerekenlerin söz konusu imkana erişmesini engelleyeceklerini dile getirdi.
Netanyahu, İsrail’in Orta Doğu’daki hava üstünlüğünün ulusal güvenliğin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayarak bu üstünlüğün İsrail’in yetenekli pilotları ile ‘dünyanın en iyi uçaklarına’ dayandığını öne sürdü.
Tom Barrack - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2025
DÜNYA
Uzmanları anlatıyor: İsrail neden Türkiye’yi Gazze’de istemiyor? Türkiye'ye F-35 satışına neden karşı çıkıyor?
16 Aralık, 16:28
