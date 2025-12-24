https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/israil-basbakani-netanyahudan-turkiyeye-yonelik-f-35-aciklamasi-almalarini-engelleyecegiz-1102179133.html
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Türkiye'ye F-35 mesajı: 'Almalarını engelleyeceğiz'
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Türkiye'ye F-35 mesajı: 'Almalarını engelleyeceğiz'
İsrail Başbakanı Netanyahu, Hava Kuvvetleri pilot mezuniyet töreninde yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin F-35 alma sürecine ilişkin kapalı bir şekilde gönderme... 24.12.2025
2025-12-24T19:20+0300
2025-12-24T19:20+0300
2025-12-24T19:44+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0b/1097806871_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_383a1a5a891e118e7e4afdfcc16bafcb.jpg
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Türkiye'nin F-35 alması sürecine ilişkin dolaylı bir göndermede bulunarak bu uçaklara sahip olmaması gerekenlerin söz konusu imkana erişmesini engelleyeceklerini dile getirdi.Netanyahu, İsrail’in Orta Doğu’daki hava üstünlüğünün ulusal güvenliğin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayarak bu üstünlüğün İsrail’in yetenekli pilotları ile ‘dünyanın en iyi uçaklarına’ dayandığını öne sürdü.
19:20 24.12.2025 (güncellendi: 19:44 24.12.2025)
İsrail Başbakanı Netanyahu, Hava Kuvvetleri pilot mezuniyet töreninde yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin F-35 alma sürecine ilişkin kapalı bir şekilde gönderme yaparak bu uçakları almaması gerekenlerin almasını engelleyeceklerini iddia etti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Türkiye'nin F-35 alması sürecine ilişkin dolaylı bir göndermede bulunarak bu uçaklara sahip olmaması gerekenlerin söz konusu imkana erişmesini engelleyeceklerini dile getirdi.
Netanyahu, İsrail’in Orta Doğu’daki hava üstünlüğünün ulusal güvenliğin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayarak bu üstünlüğün İsrail’in yetenekli pilotları ile ‘dünyanın en iyi uçaklarına’ dayandığını öne sürdü.