LPG tüplerinde takip sistemi için son tarih değişti: Süre uzatıldı

Sputnik Türkiye

LPG tüplerinde takip sistemi için son tarih güncellendi ve 31 Aralık 2027 oldu. 31.12.2025, Sputnik Türkiye

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) tüplerinin piyasada takip edilmesine yönelik düzenlemede değişikliğe gidildi.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, dağıtıcıların LPG tüplerinde takip sistemini 31 Aralık 2027 tarihine kadar kurması gerekecek.Tebliğ, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

