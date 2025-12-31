Türkiye
LPG tüplerinde takip sistemi için son tarih değişti: Süre uzatıldı
LPG tüplerinde takip sistemi için son tarih değişti: Süre uzatıldı
LPG tüplerinde takip sistemi için son tarih güncellendi ve 31 Aralık 2027 oldu. 31.12.2025
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) tüplerinin piyasada takip edilmesine yönelik düzenlemede değişikliğe gidildi.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, dağıtıcıların LPG tüplerinde takip sistemini 31 Aralık 2027 tarihine kadar kurması gerekecek.Tebliğ, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.
lpg tüplerinde takip sistemi için son tarih değişti
lpg tüplerinde takip sistemi için son tarih değişti

LPG tüplerinde takip sistemi için son tarih değişti: Süre uzatıldı

09:50 31.12.2025
LPG tüplerinde takip sistemi için son tarih güncellendi ve 31 Aralık 2027 oldu.
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) tüplerinin piyasada takip edilmesine yönelik düzenlemede değişikliğe gidildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, dağıtıcıların LPG tüplerinde takip sistemini 31 Aralık 2027 tarihine kadar kurması gerekecek.
Tebliğ, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.
Elektrik ve doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
TÜRKİYE
Resmi Gazete duyurdu: Yıllık 5 bin Kilovatsaati aşan abonelere düzenleme
16 Kasım 2024, 00:58
