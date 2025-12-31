Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/lazkiyede-sokaga-cikma-yasagi-ilan-edildi-kentte-guvenlik-onlemleri-artirildi-1102385665.html
Lazkiye’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Kentte güvenlik önlemleri artırıldı
Lazkiye’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Kentte güvenlik önlemleri artırıldı
Sputnik Türkiye
Suriye’nin Lazkiye ilinde artan güvenlik endişeleri nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yasağın... 31.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-31T00:01+0300
2025-12-31T00:01+0300
dünya
suriye
suriye devlet başkanlığı
suriye hükümeti
suriye geçici hükümeti
suriye krizi
suriye ordusu
lazkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1e/1102385491_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_afe24d25f9f100e8ba4d76008a7548d5.jpg
Suriye yönetimi, liman kenti Lazkiye’de salı gecesi için sokağa çıkma yasağı ilan etti.İçişleri Bakanlığı, yasağın '30 Aralık 2025 Salı günü saat 17.00’den, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 06.00’ya kadar' geçerli olacağını duyurdu.Açıklamada, sokağa çıkma yasağının acil durumları, sağlık personelini, ambulans ve itfaiye ekiplerini kapsamadığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/tunusta-olaganustu-hal-karari-tekrar-uzatildi-1102385355.html
suriye
lazkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1e/1102385491_455:0:3184:2047_1920x0_80_0_0_8e37db9b85e7cd7e0e79ec6d28f972e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti, suriye geçici hükümeti, suriye krizi, suriye ordusu, lazkiye
suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti, suriye geçici hükümeti, suriye krizi, suriye ordusu, lazkiye

Lazkiye’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Kentte güvenlik önlemleri artırıldı

00:01 31.12.2025
© AA / Şevket AkçaSuriye
Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2025
© AA / Şevket Akça
Abone ol
Suriye’nin Lazkiye ilinde artan güvenlik endişeleri nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yasağın saat 17.00 itibarıyla başlayacağı ve 31 Aralık Çarşamba günü saat 06.00’ya kadar süreceği belirtildi.
Suriye yönetimi, liman kenti Lazkiye’de salı gecesi için sokağa çıkma yasağı ilan etti.
İçişleri Bakanlığı, yasağın '30 Aralık 2025 Salı günü saat 17.00’den, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 06.00’ya kadar' geçerli olacağını duyurdu.
Açıklamada, sokağa çıkma yasağının acil durumları, sağlık personelini, ambulans ve itfaiye ekiplerini kapsamadığı belirtildi.
Tunus - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2025
DÜNYA
Tunus'ta 'olağanüstü hal' kararı tekrar uzatıldı
Dün, 23:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала