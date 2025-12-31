https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/lazkiyede-sokaga-cikma-yasagi-ilan-edildi-kentte-guvenlik-onlemleri-artirildi-1102385665.html
Lazkiye’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Kentte güvenlik önlemleri artırıldı
Lazkiye’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Kentte güvenlik önlemleri artırıldı
Sputnik Türkiye
Suriye’nin Lazkiye ilinde artan güvenlik endişeleri nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yasağın... 31.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-31T00:01+0300
2025-12-31T00:01+0300
2025-12-31T00:01+0300
dünya
suriye
suriye devlet başkanlığı
suriye hükümeti
suriye geçici hükümeti
suriye krizi
suriye ordusu
lazkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1e/1102385491_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_afe24d25f9f100e8ba4d76008a7548d5.jpg
Suriye yönetimi, liman kenti Lazkiye’de salı gecesi için sokağa çıkma yasağı ilan etti.İçişleri Bakanlığı, yasağın '30 Aralık 2025 Salı günü saat 17.00’den, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 06.00’ya kadar' geçerli olacağını duyurdu.Açıklamada, sokağa çıkma yasağının acil durumları, sağlık personelini, ambulans ve itfaiye ekiplerini kapsamadığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/tunusta-olaganustu-hal-karari-tekrar-uzatildi-1102385355.html
suriye
lazkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1e/1102385491_455:0:3184:2047_1920x0_80_0_0_8e37db9b85e7cd7e0e79ec6d28f972e6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti, suriye geçici hükümeti, suriye krizi, suriye ordusu, lazkiye
suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti, suriye geçici hükümeti, suriye krizi, suriye ordusu, lazkiye
Lazkiye’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Kentte güvenlik önlemleri artırıldı
Suriye’nin Lazkiye ilinde artan güvenlik endişeleri nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yasağın saat 17.00 itibarıyla başlayacağı ve 31 Aralık Çarşamba günü saat 06.00’ya kadar süreceği belirtildi.
Suriye yönetimi, liman kenti Lazkiye’de salı gecesi için sokağa çıkma yasağı ilan etti.
İçişleri Bakanlığı, yasağın '30 Aralık 2025 Salı günü saat 17.00’den, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 06.00’ya kadar' geçerli olacağını duyurdu.
Açıklamada, sokağa çıkma yasağının acil durumları, sağlık personelini, ambulans ve itfaiye ekiplerini kapsamadığı belirtildi.