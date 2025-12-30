https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/tunusta-olaganustu-hal-karari-tekrar-uzatildi-1102385355.html
Tunus'ta 'olağanüstü hal' kararı tekrar uzatıldı
Tunus'ta 2015 yılında terör saldırılarının ardından ilan edilen olağanüstü halin 30 Ocak 2026'ya kadar uzatıldığı açıklandı. 30.12.2025, Sputnik Türkiye
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede 2015’ten beri yürürlükte olan olağanüstü hali bir ay daha uzatarak Ocak 2026 sonuna kadar devam ettirme kararı aldı. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı ve 1–30 Ocak 2026 tarihlerini kapsıyor.Tunus'ta 2015'ten bu yana OHAL uygulanıyorOlağanüstü hal, 2015’teki terör saldırısı sonrası ilan edilmiş ve defalarca uzatılmıştı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığına toplantı ve gösterileri yasaklama, sokağa çıkma yasağı, arama, medya ve kültürel etkinlikleri denetleme gibi geniş yetkiler veriliyor.
