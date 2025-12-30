Türkiye
THY'nin 31 Aralık tarihli 61 seferi iptal edildi
Türkiye'yi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle THY'nin yarın yapılması planlanan 61 seferi karşılıklı olarak iptal edildi. 30.12.2025, Sputnik Türkiye
türki̇ye
thy
iptal
hava durumu
Türk Hava Yolları (THY), İletişim Başkanı Yahya Üstün, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.Üstün yaptığı açıklamada "Değerli misafirlerimiz, ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri http://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
22:36 30.12.2025 (güncellendi: 22:46 30.12.2025)
Türkiye'yi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle THY'nin yarın yapılması planlanan 61 seferi karşılıklı olarak iptal edildi.
Türk Hava Yolları (THY), İletişim Başkanı Yahya Üstün, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.
Üstün yaptığı açıklamada "Değerli misafirlerimiz, ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri http://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
