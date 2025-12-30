https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/thynin-31-aralik-tarihli-61-seferi-iptal-edildi-1102384936.html
THY'nin 31 Aralık tarihli 61 seferi iptal edildi
THY'nin 31 Aralık tarihli 61 seferi iptal edildi
Sputnik Türkiye
Türkiye'yi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle THY'nin yarın yapılması planlanan 61 seferi karşılıklı olarak iptal edildi. 30.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-30T22:36+0300
2025-12-30T22:36+0300
2025-12-30T22:46+0300
türki̇ye
thy
iptal
hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086031922_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_a74ee5c0be8291335267227fc78c9b3a.jpg
Türk Hava Yolları (THY), İletişim Başkanı Yahya Üstün, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.Üstün yaptığı açıklamada "Değerli misafirlerimiz, ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri http://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/valilik-uyari-yayimladi-istanbulda-19-ilcede-kar-etkili-olacak-1102369338.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086031922_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_1ea7b2cad6420f75a7d5be2e633d91b3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
thy, iptal, hava durumu
THY'nin 31 Aralık tarihli 61 seferi iptal edildi
22:36 30.12.2025 (güncellendi: 22:46 30.12.2025)
Türkiye'yi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle THY'nin yarın yapılması planlanan 61 seferi karşılıklı olarak iptal edildi.
Türk Hava Yolları (THY), İletişim Başkanı Yahya Üstün, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.
Üstün yaptığı açıklamada "Değerli misafirlerimiz, ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri http://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.