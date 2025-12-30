https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/thynin-31-aralik-tarihli-61-seferi-iptal-edildi-1102384936.html

THY'nin 31 Aralık tarihli 61 seferi iptal edildi

THY'nin 31 Aralık tarihli 61 seferi iptal edildi

Sputnik Türkiye

Türkiye'yi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle THY'nin yarın yapılması planlanan 61 seferi karşılıklı olarak iptal edildi. 30.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-30T22:36+0300

2025-12-30T22:36+0300

2025-12-30T22:46+0300

türki̇ye

thy

iptal

hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086031922_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_a74ee5c0be8291335267227fc78c9b3a.jpg

Türk Hava Yolları (THY), İletişim Başkanı Yahya Üstün, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.Üstün yaptığı açıklamada "Değerli misafirlerimiz, ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri http://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/valilik-uyari-yayimladi-istanbulda-19-ilcede-kar-etkili-olacak-1102369338.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

thy, iptal, hava durumu