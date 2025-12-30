https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/galatasarayli-eski-futbolcu-ve-spor-yazari-gokmen-ozdenaktan-uzen-haber-yogun-bakima-kaldirildi-1102360016.html

Galatasaraylı eski futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak'tan üzen haber: Yoğun bakıma kaldırıldı

Galatasaraylı eski futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak'tan üzen haber: Yoğun bakıma kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak yoğun bakıma kaldırıldı. İki kez kalbi duran Özdenak'ın durumunun ciddi olduğu belirtildi. 30.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-30T11:14+0300

2025-12-30T11:14+0300

2025-12-30T11:14+0300

yaşam

galatasaray

kalp hastalıkları

kalp krizi

gökmen özdenak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1e/1102360175_0:0:616:347_1920x0_80_0_0_b84b662aac5e6eb33cb94fd4c2e68e80.jpg

Evinde rahatsızlanan Galatasaray ve milli takımın eski futbolcusu, spor yorumcusu Gökmen Özdenak hastaneye kaldırıldı. İki kez kalbi duran Özdenak'ın tedavisine yoğun bakım servisinde devam edilirken durumunun ciddi olduğu belirtildi. Kalp masajıyla hayata döndürüldüGalatasaraylı eski futbolcu 78 yaşındaki Gökmen Özdenak evinde rahatsızlandı. KOAH hastası olan Özdenak'ın kalbinin durduğu ve yapılan kalp masajıyla hayata döndüğü belirtildi. Hemen hastaneye kaldırılan Özdenak'ın kalbinin hastanede de durduğu ve müdahale sonucunda çalıştığı belirtilirken durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi. Gökmen Özdenak kimdir?Gökmen Özdenak, 1 kez Türkiye U-18, 4 kez Türkiye U-21, 9 kez de Türkiye A Millî forması olmak üzere toplam 15 kez millî formayı giydi ve müsabakalarda 1 gol kaydetti.İstanbulspor forması ile profesyonel sahalara adım attı. Galatasaray'da oynadığı 13 yıllık dönemde 4 lig şampiyonluğu ve 2 Türkiye Kupası sahibi olan kadroda yer aldı. 1976'da, Galatasaray'ın Avrupa Kupaları'ndaki 50’inci golünü attı. Golcülüğü ve kafa vuruşları ile tanındı. 1980'de faal futbol yaşamını noktaladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/fatih-urekin-son-durumunu-menajeri-acikladi-kalbi-durmustu--1101565397.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, kalp hastalıkları, kalp krizi, gökmen özdenak