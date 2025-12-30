Galatasaraylı eski futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak'tan üzen haber: Yoğun bakıma kaldırıldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/galatasarayli-eski-futbolcu-ve-spor-yazari-gokmen-ozdenaktan-uzen-haber-yogun-bakima-kaldirildi-1102360016.html
Evinde rahatsızlanan Galatasaray ve milli takımın eski futbolcusu, spor yorumcusu Gökmen Özdenak hastaneye kaldırıldı. İki kez kalbi duran Özdenak'ın tedavisine yoğun bakım servisinde devam edilirken durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Kalp masajıyla hayata döndürüldü
Galatasaraylı eski futbolcu 78 yaşındaki Gökmen Özdenak evinde rahatsızlandı. KOAH hastası olan Özdenak'ın kalbinin durduğu ve yapılan kalp masajıyla hayata döndüğü belirtildi. Hemen hastaneye kaldırılan Özdenak'ın kalbinin hastanede de durduğu ve müdahale sonucunda çalıştığı belirtilirken durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.
Gökmen Özdenak, 1 kez Türkiye U-18, 4 kez Türkiye U-21, 9 kez de Türkiye A Millî forması olmak üzere toplam 15 kez millî formayı giydi ve müsabakalarda 1 gol kaydetti.
İstanbulspor forması ile profesyonel sahalara adım attı. Galatasaray'da oynadığı 13 yıllık dönemde 4 lig şampiyonluğu ve 2 Türkiye Kupası sahibi olan kadroda yer aldı. 1976'da, Galatasaray'ın Avrupa Kupaları'ndaki 50’inci golünü attı. Golcülüğü ve kafa vuruşları ile tanındı. 1980'de faal futbol yaşamını noktaladı.