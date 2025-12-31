https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/filistin-israilin-uluslararasi-stklarin-ruhsatlarini-iptal-etme-karari-zorbaliktir-1102396320.html
Filistin: İsrail'in uluslararası STK'ların ruhsatlarını iptal etme kararı zorbalıktır
31.12.2025
Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet yürüten 37 uluslararası sivil toplum kuruluşunun (STK) ruhsatlarını iptal etme kararına sert tepki gösterdi. Bakanlık, kararın uluslararası hukuk ve teamüllerin açık ihlali olduğunu belirtti.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uluslararası kuruluşların Filistin halkına insani yardım, sağlık ve çevre alanlarında destek sağladığına dikkat çekilerek, İsrail’in bu kuruluşların faaliyetlerini durdurma gerekçelerinin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Açıklamada, insani standartlara uygun şekilde çalışan kuruluşların faaliyetlerinin engellenmesinin “hukuka aykırı” ve “zorbalık” olduğu ifade edildi.Filistin yönetimi, söz konusu STK’ların çalışmalarından memnuniyet duyulduğunu aktarırken, İsrail’in Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde egemenliği bulunmadığına işaret etti. Uluslararası yardımların kesilmesinin, özellikle Gazze’de ve Batı Şeria’daki mülteci kamplarında yaşayan Filistinlilere karşı bir baskı aracı olarak kullanıldığı savunuldu.İsrail’in yeni STK düzenlemesiİsrail, yürürlüğe giren yeni uluslararası STK yasası kapsamında, ülkede kaydını yenilemeyen kuruluşların 1 Ocak itibarıyla faaliyetlerinin sona ereceğini, 1 Mart itibarıyla da ülkeyi terk etmeleri gerekeceğini açıklamıştı. Mart 2025’te kabul edilen yasa uyarınca, bölgede faaliyet gösteren yardım kuruluşlarından lisanslarını yenilemeleri ve Filistinli çalışanlarına ait kimlik bilgilerini “güvenlik soruşturması” gerekçesiyle İsrail makamlarına sunmaları isteniyor.Uluslararası yardım kuruluşları ise bu uygulamanın kişisel verilerin korunması ilkelerine aykırı olduğunu ve keyfi şekilde kullanılabileceğini savundu. Ruhsatları iptal edilen kuruluşların İsrail ve işgal altındaki Doğu Kudüs’teki ofislerini kapatmak zorunda kalacağı, Gazze’ye uluslararası uzman, doktor ve insani yardım gönderemeyeceği belirtildi.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet yürüten 37 uluslararası sivil toplum kuruluşunun (STK) ruhsatlarını iptal etme kararına sert tepki gösterdi. Bakanlık, kararın uluslararası hukuk ve teamüllerin açık ihlali olduğunu belirtti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uluslararası kuruluşların Filistin halkına insani yardım, sağlık ve çevre alanlarında destek sağladığına dikkat çekilerek, İsrail’in bu kuruluşların faaliyetlerini durdurma gerekçelerinin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Açıklamada, insani standartlara uygun şekilde çalışan kuruluşların faaliyetlerinin engellenmesinin “hukuka aykırı” ve “zorbalık” olduğu ifade edildi.
Filistin yönetimi, söz konusu STK’ların çalışmalarından memnuniyet duyulduğunu aktarırken, İsrail’in Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde egemenliği bulunmadığına işaret etti. Uluslararası yardımların kesilmesinin, özellikle Gazze’de ve Batı Şeria’daki mülteci kamplarında yaşayan Filistinlilere karşı bir baskı aracı olarak kullanıldığı savunuldu.
İsrail’in yeni STK düzenlemesi
İsrail, yürürlüğe giren yeni uluslararası STK yasası kapsamında, ülkede kaydını yenilemeyen kuruluşların 1 Ocak itibarıyla faaliyetlerinin sona ereceğini, 1 Mart itibarıyla da ülkeyi terk etmeleri gerekeceğini açıklamıştı. Mart 2025’te kabul edilen yasa uyarınca, bölgede faaliyet gösteren yardım kuruluşlarından lisanslarını yenilemeleri ve Filistinli çalışanlarına ait kimlik bilgilerini “güvenlik soruşturması” gerekçesiyle İsrail makamlarına sunmaları isteniyor.
Uluslararası yardım kuruluşları ise bu uygulamanın kişisel verilerin korunması ilkelerine aykırı olduğunu ve keyfi şekilde kullanılabileceğini savundu. Ruhsatları iptal edilen kuruluşların İsrail ve işgal altındaki Doğu Kudüs’teki ofislerini kapatmak zorunda kalacağı, Gazze’ye uluslararası uzman, doktor ve insani yardım gönderemeyeceği belirtildi.