FIFA'dan açıklama geldi: Ofsayt kuralı değişiyor mu?

Sputnik Türkiye
FIFA Başkanı Gianni Infantino, ofsayt kuralındaki olası değişiklikler için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Infantino, mevcut kuralın ilerleyen yıllarda... 31.12.2025, Sputnik Türkiye
spor
fifa
gianni infantino
ofsayt
FIFA Gelişim Direktörü Arsene Wenger’in önerisiyle denemeleri yapılan yeni ofsayt kuralı ilerleyen dönemde kalıcı hale gelebilir. Gianni Infantino, Dubai Spor Zirvesi’nde yaptığı açıklamada ofsayt kuralındaki değişiklikle ilgili görüşmelerin devam ettiğini söyledi.Ofsayt kuralı değişiyor mu?Infantino açıklamasında, “Hakemlerin doğru kararı vermelerine yardımcı olmak için giderek VAR'ı geliştirmeye devam ediyoruz. Kuralları incelemeye ve futbolu daha çekici hale nasıl getirebileceğimizle ilgili çalışıyoruz.” dedi.Infantino sözlerini şöyle sürdürdü, “Ofsayt kuralında hücum oyuncusunun savunma oyuncusunun arkasında veya onunla aynı hizada olması kriterini değerlendiriyoruz. Belki de gelecekte bir oyuncunun ofsayt olması için tamamen önde olması gerekecek.”Infantino ayrıca, “Ancak zaman kaybını önlemek için de alınabilecek önlemleri değerlendiriyoruz. Oyunun sorunsuz ilerlemesi önemli, bu nedenle maç içindeki duraklamalar en aza indirilmeli.” açıklamasında bulundu.FIFA gelişim direktörü ne öneriyor?FIFA Gelişim Direktörü Arsene Wenger, hücum futbolunun desteklenmesi için ofsayt kuralında değişiklik yapılmasını önermişti.Wenger’in önerisine göre mevcut kuralın aksine bir futbolcunun ofsayatta olabilmesi için defans oyuncusundan tamamen önünde olması gerekiyor.Önerilen bu kural, daha önce gençlik turnuvalarında denenmişti.
