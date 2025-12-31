Türkiye
Esenyurt'ta fabrika yangını: 5 farklı noktadan müdahale ediliyor
Esenyurt'ta fabrika yangını: 5 farklı noktadan müdahale ediliyor
Esenyurt’ta bir fabrikada çıkan yangın depolara sıçrarken, yoğun duman ve patlamalar nedeniyle itfaiye ekipleri yangına 5 noktadan müdahale ediyor 31.12.2025, Sputnik Türkiye
Esenyurt’ta bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, depolara sıçradı. Yoğun duman çevreye yayılırken, zaman zaman patlamalar yaşandığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, çevre ilçelerden takviye ekipler gönderildi. Yangına 5 farklı noktadan müdahale ediliyor.
05:11 31.12.2025
Esenyurt’ta bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, depolara sıçradı.
Yoğun duman çevreye yayılırken, zaman zaman patlamalar yaşandığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, çevre ilçelerden takviye ekipler gönderildi.
Yangına 5 farklı noktadan müdahale ediliyor.
EKONOMİ
Köprü ve otoyollara zam geldi
00:27
