Damga vergisi, harçlar ve motorlu taşıtlar vergisi yüzde 18.95 oranında artırıldı

Cumhurbaşkanı Kararı ile vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25.49 yerine yüzde 18.95 artırılmasına karar verildi. 31.12.2025, Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25.49 yerine yüzde 18.95 olarak kararlaştırıldı.2026 yılında da gelir, veraset ve intikal, değerli konut, katma değer, özel tüketim, özel iletişim, damga ve motorlu taşıtlar vergileri ile yurt dışına çıkış harcı gibi vergi mevzuatı uygulaması dahilindeki muhtelif maktu had ve tutarların, bu yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı olan yüzde 25.49'a göre güncellenmesi gerekiyordu.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yeni yılda uygulanacak vergi kanunlarındaki maktu had ve tutarların, vatandaşın lehine olacak şekilde artırılması yönünde çalışmalar yaptıklarını duyurmuştu.Bu doğrultuda alınan kararla, damga vergisi ve harçlar ile motorlu taşıtlar vergisi, 2026 yılı için öngörülen enflasyon hedefi ile uyumlu olacak şekilde yüzde 19 oranının altında olacak şekilde yüzde 18.95 artırılacak.Bakan Şimşek yaptığı değerlendirmede, "Düzenlemeyle, geniş kesimlerin etkilendiği vergi ve harç ödemelerinde, yeniden değerleme oranı yerine vatandaşımızın lehine olacak şekilde ve enflasyon hedefi ile uyumlu artış yapılmıştır" ifadesini kullandı.

