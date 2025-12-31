Elektrik sayaçları yenileniyor: Akıllı sayaçlar 1 Mart 2026’da geliyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/elektrik-sayaclari-yenileniyor-akilli-sayaclar-1-mart-2026da-geliyor-1102394112.html
Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) kapsamında elektrik sayaçlarının akıllı sayaçlarla değiştirilmesine 1 Mart 2026 itibarıyla başlanacağı açıklandı.
Türkiye genelinde elektrik sayaçlarının akıllı sayaçlarla değiştirilmesine 1 Mart 2026 itibarıyla başlanacak.Elder Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, 1 Ocak itibarıyla yeni tarife dönemine girileceğini belirterek, ilerleyen süreçte şebeke yatırımlarının artacağını söyledi. Erdoğan, akıllı şebeke dönüşümüyle hizmet kalitesinin yükseltilmesi, kesinti süreleri ve sıklığının azaltılmasının hedeflendiğini ifade etti.MASS dönüşümünün EPDK tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hayata geçirileceğini ifade eden Erdoğan, ilk etapta ortak panolu alanlarla yıllık tüketimi 10 bin kilovatsaatin üzerinde olan abonelerde sayaç değişiminin başlayacağını bildirdi. 2026 yılında yaklaşık 4 milyon sayacın MASS uyumlu sayaçlarla değiştirilmesi bekleniyor.
Türkiye genelinde elektrik sayaçlarının akıllı sayaçlarla değiştirilmesine 1 Mart 2026 itibarıyla başlanacak.
Elder Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, 1 Ocak itibarıyla yeni tarife dönemine girileceğini belirterek, ilerleyen süreçte şebeke yatırımlarının artacağını söyledi. Erdoğan, akıllı şebeke dönüşümüyle hizmet kalitesinin yükseltilmesi, kesinti süreleri ve sıklığının azaltılmasının hedeflendiğini ifade etti.
MASS dönüşümünün EPDK tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hayata geçirileceğini ifade eden Erdoğan, ilk etapta ortak panolu alanlarla yıllık tüketimi 10 bin kilovatsaatin üzerinde olan abonelerde sayaç değişiminin başlayacağını bildirdi.
2026 yılında yaklaşık 4 milyon sayacın MASS uyumlu sayaçlarla değiştirilmesi bekleniyor.