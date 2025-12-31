Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Elektrik sayaçları yenileniyor: Akıllı sayaçlar 1 Mart 2026’da geliyor
Elektrik sayaçları yenileniyor: Akıllı sayaçlar 1 Mart 2026’da geliyor
Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) kapsamında elektrik sayaçlarının akıllı sayaçlarla değiştirilmesine 1 Mart 2026 itibarıyla başlanacağı açıklandı. İlk etapta... 31.12.2025
türki̇ye
Türkiye genelinde elektrik sayaçlarının akıllı sayaçlarla değiştirilmesine 1 Mart 2026 itibarıyla başlanacak.Elder Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, 1 Ocak itibarıyla yeni tarife dönemine girileceğini belirterek, ilerleyen süreçte şebeke yatırımlarının artacağını söyledi. Erdoğan, akıllı şebeke dönüşümüyle hizmet kalitesinin yükseltilmesi, kesinti süreleri ve sıklığının azaltılmasının hedeflendiğini ifade etti.MASS dönüşümünün EPDK tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hayata geçirileceğini ifade eden Erdoğan, ilk etapta ortak panolu alanlarla yıllık tüketimi 10 bin kilovatsaatin üzerinde olan abonelerde sayaç değişiminin başlayacağını bildirdi. 2026 yılında yaklaşık 4 milyon sayacın MASS uyumlu sayaçlarla değiştirilmesi bekleniyor.
türki̇ye
11:31 31.12.2025
Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) kapsamında elektrik sayaçlarının akıllı sayaçlarla değiştirilmesine 1 Mart 2026 itibarıyla başlanacağı açıklandı. İlk etapta ortak panolu alanlar ve yıllık tüketimi 10 bin kilovatsaatin üzerinde olan aboneler kapsama alınacak. Tüketiciler sayaç değişimi için herhangi bir bedel ödemeyecek.
Türkiye genelinde elektrik sayaçlarının akıllı sayaçlarla değiştirilmesine 1 Mart 2026 itibarıyla başlanacak.
Elder Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, 1 Ocak itibarıyla yeni tarife dönemine girileceğini belirterek, ilerleyen süreçte şebeke yatırımlarının artacağını söyledi. Erdoğan, akıllı şebeke dönüşümüyle hizmet kalitesinin yükseltilmesi, kesinti süreleri ve sıklığının azaltılmasının hedeflendiğini ifade etti.
MASS dönüşümünün EPDK tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hayata geçirileceğini ifade eden Erdoğan, ilk etapta ortak panolu alanlarla yıllık tüketimi 10 bin kilovatsaatin üzerinde olan abonelerde sayaç değişiminin başlayacağını bildirdi.
2026 yılında yaklaşık 4 milyon sayacın MASS uyumlu sayaçlarla değiştirilmesi bekleniyor.
EKONOMİ
