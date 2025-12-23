Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/elektrikte-yeni-donem-limit-degisti-1102084686.html
Elektrikte yeni dönem: Limit değişti
Elektrikte yeni dönem: Limit değişti
Sputnik Türkiye
ekonomi̇
elektrik
elektrik faturası
elektrik zammı
elektrik, elektrik faturası, elektrik zammı
elektrik, elektrik faturası, elektrik zammı

Elektrikte yeni dönem: Limit değişti

10:20 23.12.2025
© AAfatura
fatura - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2025
© AA
Abone ol
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nun elektrikte serbest tüketici uygulamasına ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar, 2026 yılında uygulanacak tüketim limitini ve piyasa kurallarını belirledi.

Limit 750’den 500 kilovatsaate düşürüldü

Buna göre, 2026 yılı için serbest tüketici limiti 500 kilovatsaat olarak uygulanacak. Söz konusu limit, 2025’te 750 kilovatsaat seviyesindeydi. Düzenleme ile serbest tüketici kapsamına giren tüketici sayısının artması bekleniyor.

Lisanslı üreticiler için satış oranı belirlendi

EPDK, lisans sahibi tüzel kişiler ile serbest tüketici tarife uygulamalarına ilişkin usul ve esasları da karara bağladı. Buna göre, Elektrik Piyasası Kanunu kapsamındaki lisans sahibi bir tüzel kişinin, bir yıl içinde lisansına kayıtlı olan yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının piyasada satabileceği oran, 2026 yılı için yüzde 50 olarak uygulanacak.
