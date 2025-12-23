https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/elektrikte-yeni-donem-limit-degisti-1102084686.html

Elektrikte yeni dönem: Limit değişti

Elektrikte yeni dönem: Limit değişti

Sputnik Türkiye

Elektrikte serbest tüketici limiti, 2026 yılı için 500 kilovatsaat olarak belirlendi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nun Kurul kararı Resmi Gazete’de... 23.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-23T10:20+0300

2025-12-23T10:20+0300

2025-12-23T10:20+0300

ekonomi̇

elektrik

elektrik faturası

elektrik zammı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/19/1051145688_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9a39d168862e794e62fd69841bf19336.jpg

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nun elektrikte serbest tüketici uygulamasına ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar, 2026 yılında uygulanacak tüketim limitini ve piyasa kurallarını belirledi.Limit 750’den 500 kilovatsaate düşürüldüBuna göre, 2026 yılı için serbest tüketici limiti 500 kilovatsaat olarak uygulanacak. Söz konusu limit, 2025’te 750 kilovatsaat seviyesindeydi. Düzenleme ile serbest tüketici kapsamına giren tüketici sayısının artması bekleniyor.Lisanslı üreticiler için satış oranı belirlendiEPDK, lisans sahibi tüzel kişiler ile serbest tüketici tarife uygulamalarına ilişkin usul ve esasları da karara bağladı. Buna göre, Elektrik Piyasası Kanunu kapsamındaki lisans sahibi bir tüzel kişinin, bir yıl içinde lisansına kayıtlı olan yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının piyasada satabileceği oran, 2026 yılı için yüzde 50 olarak uygulanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-anayasa-mahkemesinden-cakar-karari-1102084301.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

elektrik, elektrik faturası, elektrik zammı