Elektrikte yeni dönem: Limit değişti
Elektrikte serbest tüketici limiti, 2026 yılı için 500 kilovatsaat olarak belirlendi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nun Kurul kararı Resmi Gazete’de... 23.12.2025, Sputnik Türkiye
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nun elektrikte serbest tüketici uygulamasına ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar, 2026 yılında uygulanacak tüketim limitini ve piyasa kurallarını belirledi.Limit 750’den 500 kilovatsaate düşürüldüBuna göre, 2026 yılı için serbest tüketici limiti 500 kilovatsaat olarak uygulanacak. Söz konusu limit, 2025’te 750 kilovatsaat seviyesindeydi. Düzenleme ile serbest tüketici kapsamına giren tüketici sayısının artması bekleniyor.Lisanslı üreticiler için satış oranı belirlendiEPDK, lisans sahibi tüzel kişiler ile serbest tüketici tarife uygulamalarına ilişkin usul ve esasları da karara bağladı. Buna göre, Elektrik Piyasası Kanunu kapsamındaki lisans sahibi bir tüzel kişinin, bir yıl içinde lisansına kayıtlı olan yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının piyasada satabileceği oran, 2026 yılı için yüzde 50 olarak uygulanacak.
