Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’in Somaliland’i tanıma kararı gayri meşrudur
18:45 30.12.2025 (güncellendi: 19:24 30.12.2025)
© Serhat ÇağdaşCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda) ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud (solda)
© Serhat Çağdaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, İsrail'in Somaliand'ı tanıma kararını 'gayri meşru' olarak nitelerken, bölgedeki sondaj gemilerinden de bahsederek 2 yeni gemiyle "dünyanın 4. büyük filosuna sahip olduk" ifadelerini kullandı.
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile ikili görüşmelerinin ardından basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Somali’nin ayağa kalkmasını istemeyenlerin sabotajlarına rağmen Somali’de güvenlik açısından ciddi bir iyileşme sağlandı. Bu süreçte Somali’nin terörle mücadelesine desteğimizi sürdürüyoruz.
Somali ile enerji alanındaki işbirliğimiz artıyor. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz Somali deniz alanlarında 9 ay araştırma yürüttü. 4 bin 465 km karelik bir alanda yürütülen bu çalışmalar ile ülke tarihinde bir ilke imza atıldı.
2026’da sondaj faaliyetlerine başlamayı planlıyoruz. Bunlar Somali halkının refahına katkı sağlayacaktı. Türkiye olarak filomuza 2 derin deniz sondaj gemisi dahil ettik.
'Dünyanın 4. büyük filosuna sahip olduk'
Türkiye olarak filomuza 2 derin deniz sondaj gemisi dahil ettik. İsimlerini Çağrı Bey ve Yıldırım olarak belirlediğimiz bu iki geminin biri Somali’de diğeri Karadeniz’de görev yapacak.
Bu 2 geminin eklenmesi ile bu alanda dünyanın 4’üncü büyük filosuna sahip olduk.
Somali'nin birliği önceliğimizdir.İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez.
Türkiye olarak filomuza iki yeni derin deniz sondaj gemisi dahil etmiş bulunuyoruz.
’İmzaladığımız anlaşmalar çerçevesinde Somali'de bir uzay limanı kurmayı öngörüyoruz.
Mahmud: Türk milletinin desteğini hissettik
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ise "Somali'nin toprak bütünlüğü ve egemenlikle ilgili tehditlerle karşılaştığı bu dönemde biz Türkiye'nin, Türk milletinin desteğini hissettik" derken ekledi:
Netanyahu’nun (Somali'nin toprak bütünlüğüne karşı) saldırgan tavrı kabul edilemez.
Aslında bu saldırgan tavır, uluslararası hukukun da ihlalidir. Birleşmiş Milletler kurucu anlaşmasını ihlal eder niteliktedir.
Yine Afrika Birliği'ni bir araya getirmiş olan anlaşmaların da diplomasinin de her türlü ilkesini ihlal eder niteliktedir.
Toprak bütünlüğü, egemenlik ve bunlara müdahale etmemek bütün uluslararası sistemlerin altındaki temel değerlerdir.