https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/burkina-faso-avrupali-sivil-toplum-kurulusu-calisanlarini-casusluk-suclamasiyla-tutukladi-1100026852.html
Burkina Faso, Avrupalı 'sivil toplum kuruluşu' çalışanlarını casusluk suçlamasıyla tutukladı
Burkina Faso, Avrupalı 'sivil toplum kuruluşu' çalışanlarını casusluk suçlamasıyla tutukladı
Sputnik Türkiye
Burkina Faso Güvenlik Bakanlığı, insani yardım kisvesi altında faaliyet gösteren bir casusluk ağının çökertildiğini duyurdu. 08.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-08T14:27+0300
2025-10-08T14:27+0300
2025-10-08T14:28+0300
dünya
burkina faso
avrupa
stk
hollanda
fransa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/09/1096094776_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_28b6db8193a0f6ccb53faf684e4fc12d.jpg
Burkina Faso askeri yönetimi, bir insani yardım kuruluşunda görev yapan sekiz kişiyi 'casusluk' ve 'vatana ihanet' suçlamalarıyla gözaltına alarak tutukladığını duyurdu. Çökertilen ağın, 2019’dan bu yana Burkina Faso’da faaliyet gösteren International NGO Safety Organisation (INSO) adlı sivil toplum kuruluşu olduğu dile getirildi.Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kuruluşun görevlilerinin askeri ve güvenlik faaliyetlerine ilişkin hassas bilgileri sistematik olarak topladığı vurgulandı.Temmuz ayı sonunda hükümet, INSO’nun faaliyetlerini askıya alma kararı almıştı ancak Bakanlık, örgüt gizlice faaliyetlerine devam ettiğini ifade etti.Örgüt, daha önce de 'izin alınmaksızın hassas veri toplamak' ile suçlanmıştı.Hollanda merkezli insani yardım kuruluşu INSO, suçlamaları redderek 8 çalışanının serbest bırakılmasını talep etti.Güvenlik Bakanı Mahamadou Sana, tutuklanan kişilerin INSO için çalıştığını ve bu kuruluşun 'insani yardım güvenliği' konusunda uzmanlaşmış bir STK olduğunu belirtti. Bakan, tutuklananlar arasında bir Fransız erkek, Fransız-Senegal vatandaşı bir kadın, bir Çek erkek, bir Malili ve dört Burkinalı olduğunu söyledi.Bakan Sana, bazı INSO çalışanlarının, aralarında ülke direktörünün de bulunduğu isimlerin, gizlice ya da gizemli şekilde bilgi toplamaya ve yüz yüze ya da çevrimiçi toplantılar yapmaya devam ettiğini dile getirdi. Söz konusu INSO ülke direktörü, yasağın yürürlüğe girdiği dönemde de gözaltına alınmıştı.Sana, INSO personelinin 'ulusal güvenliğe ve Burkina Faso'nun çıkarlarına zarar verebilecek hassas güvenlik bilgilerini topladığını ve yabancı güçlere ilettiğini' dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/burkina-faso-amerikanin-sesi-ve-bbc-yayinlarini-durdurdu-1083190996.html
burkina faso
hollanda
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/09/1096094776_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_73d1ba5bfc0d2f01adb2c76c72b2f9ae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
burkina faso, avrupa, stk, hollanda, fransa
burkina faso, avrupa, stk, hollanda, fransa
Burkina Faso, Avrupalı 'sivil toplum kuruluşu' çalışanlarını casusluk suçlamasıyla tutukladı
14:27 08.10.2025 (güncellendi: 14:28 08.10.2025)
Burkina Faso Güvenlik Bakanlığı, insani yardım kisvesi altında faaliyet gösteren bir casusluk ağının çökertildiğini duyurdu.
Burkina Faso askeri yönetimi, bir insani yardım kuruluşunda görev yapan sekiz kişiyi 'casusluk' ve 'vatana ihanet' suçlamalarıyla gözaltına alarak tutukladığını duyurdu. Çökertilen ağın, 2019’dan bu yana Burkina Faso’da faaliyet gösteren International NGO Safety Organisation (INSO) adlı sivil toplum kuruluşu olduğu dile getirildi.
Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kuruluşun görevlilerinin askeri ve güvenlik faaliyetlerine ilişkin hassas bilgileri sistematik olarak topladığı vurgulandı.
Temmuz ayı sonunda hükümet, INSO’nun faaliyetlerini askıya alma kararı almıştı ancak Bakanlık, örgüt gizlice faaliyetlerine devam ettiğini ifade etti.
Örgüt, daha önce de 'izin alınmaksızın hassas veri toplamak' ile suçlanmıştı.
Hollanda merkezli insani yardım kuruluşu INSO, suçlamaları redderek 8 çalışanının serbest bırakılmasını talep etti.
Güvenlik Bakanı Mahamadou Sana, tutuklanan kişilerin INSO için çalıştığını ve bu kuruluşun 'insani yardım güvenliği' konusunda uzmanlaşmış bir STK olduğunu belirtti. Bakan, tutuklananlar arasında bir Fransız erkek, Fransız-Senegal vatandaşı bir kadın, bir Çek erkek, bir Malili ve dört Burkinalı olduğunu söyledi.
Bakan Sana, bazı INSO çalışanlarının, aralarında ülke direktörünün de bulunduğu isimlerin, gizlice ya da gizemli şekilde bilgi toplamaya ve yüz yüze ya da çevrimiçi toplantılar yapmaya devam ettiğini dile getirdi. Söz konusu INSO ülke direktörü, yasağın yürürlüğe girdiği dönemde de gözaltına alınmıştı.
Sana, INSO personelinin 'ulusal güvenliğe ve Burkina Faso'nun çıkarlarına zarar verebilecek hassas güvenlik bilgilerini topladığını ve yabancı güçlere ilettiğini' dile getirdi.