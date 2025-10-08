Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/burkina-faso-avrupali-sivil-toplum-kurulusu-calisanlarini-casusluk-suclamasiyla-tutukladi-1100026852.html
Burkina Faso, Avrupalı 'sivil toplum kuruluşu' çalışanlarını casusluk suçlamasıyla tutukladı
Burkina Faso, Avrupalı 'sivil toplum kuruluşu' çalışanlarını casusluk suçlamasıyla tutukladı
Sputnik Türkiye
Burkina Faso Güvenlik Bakanlığı, insani yardım kisvesi altında faaliyet gösteren bir casusluk ağının çökertildiğini duyurdu. 08.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-08T14:27+0300
2025-10-08T14:28+0300
dünya
burkina faso
avrupa
stk
hollanda
fransa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/09/1096094776_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_28b6db8193a0f6ccb53faf684e4fc12d.jpg
Burkina Faso askeri yönetimi, bir insani yardım kuruluşunda görev yapan sekiz kişiyi 'casusluk' ve 'vatana ihanet' suçlamalarıyla gözaltına alarak tutukladığını duyurdu. Çökertilen ağın, 2019’dan bu yana Burkina Faso’da faaliyet gösteren International NGO Safety Organisation (INSO) adlı sivil toplum kuruluşu olduğu dile getirildi.Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kuruluşun görevlilerinin askeri ve güvenlik faaliyetlerine ilişkin hassas bilgileri sistematik olarak topladığı vurgulandı.Temmuz ayı sonunda hükümet, INSO’nun faaliyetlerini askıya alma kararı almıştı ancak Bakanlık, örgüt gizlice faaliyetlerine devam ettiğini ifade etti.Örgüt, daha önce de 'izin alınmaksızın hassas veri toplamak' ile suçlanmıştı.Hollanda merkezli insani yardım kuruluşu INSO, suçlamaları redderek 8 çalışanının serbest bırakılmasını talep etti.Güvenlik Bakanı Mahamadou Sana, tutuklanan kişilerin INSO için çalıştığını ve bu kuruluşun 'insani yardım güvenliği' konusunda uzmanlaşmış bir STK olduğunu belirtti. Bakan, tutuklananlar arasında bir Fransız erkek, Fransız-Senegal vatandaşı bir kadın, bir Çek erkek, bir Malili ve dört Burkinalı olduğunu söyledi.Bakan Sana, bazı INSO çalışanlarının, aralarında ülke direktörünün de bulunduğu isimlerin, gizlice ya da gizemli şekilde bilgi toplamaya ve yüz yüze ya da çevrimiçi toplantılar yapmaya devam ettiğini dile getirdi. Söz konusu INSO ülke direktörü, yasağın yürürlüğe girdiği dönemde de gözaltına alınmıştı.Sana, INSO personelinin 'ulusal güvenliğe ve Burkina Faso'nun çıkarlarına zarar verebilecek hassas güvenlik bilgilerini topladığını ve yabancı güçlere ilettiğini' dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/burkina-faso-amerikanin-sesi-ve-bbc-yayinlarini-durdurdu-1083190996.html
burkina faso
hollanda
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/09/1096094776_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_73d1ba5bfc0d2f01adb2c76c72b2f9ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
burkina faso, avrupa, stk, hollanda, fransa
burkina faso, avrupa, stk, hollanda, fransa

Burkina Faso, Avrupalı 'sivil toplum kuruluşu' çalışanlarını casusluk suçlamasıyla tutukladı

14:27 08.10.2025 (güncellendi: 14:28 08.10.2025)
© Sputnik / Александр КряжевBurkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore, Büyük Anavatan Savaşı'nın 80. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Moskova'da
Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore, Büyük Anavatan Savaşı'nın 80. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Moskova'da - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2025
© Sputnik / Александр Кряжев
Abone ol
Burkina Faso Güvenlik Bakanlığı, insani yardım kisvesi altında faaliyet gösteren bir casusluk ağının çökertildiğini duyurdu.
Burkina Faso askeri yönetimi, bir insani yardım kuruluşunda görev yapan sekiz kişiyi 'casusluk' ve 'vatana ihanet' suçlamalarıyla gözaltına alarak tutukladığını duyurdu. Çökertilen ağın, 2019’dan bu yana Burkina Faso’da faaliyet gösteren International NGO Safety Organisation (INSO) adlı sivil toplum kuruluşu olduğu dile getirildi.
Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kuruluşun görevlilerinin askeri ve güvenlik faaliyetlerine ilişkin hassas bilgileri sistematik olarak topladığı vurgulandı.
Temmuz ayı sonunda hükümet, INSO’nun faaliyetlerini askıya alma kararı almıştı ancak Bakanlık, örgüt gizlice faaliyetlerine devam ettiğini ifade etti.
Örgüt, daha önce de 'izin alınmaksızın hassas veri toplamak' ile suçlanmıştı.
Hollanda merkezli insani yardım kuruluşu INSO, suçlamaları redderek 8 çalışanının serbest bırakılmasını talep etti.
Güvenlik Bakanı Mahamadou Sana, tutuklanan kişilerin INSO için çalıştığını ve bu kuruluşun 'insani yardım güvenliği' konusunda uzmanlaşmış bir STK olduğunu belirtti. Bakan, tutuklananlar arasında bir Fransız erkek, Fransız-Senegal vatandaşı bir kadın, bir Çek erkek, bir Malili ve dört Burkinalı olduğunu söyledi.
Bakan Sana, bazı INSO çalışanlarının, aralarında ülke direktörünün de bulunduğu isimlerin, gizlice ya da gizemli şekilde bilgi toplamaya ve yüz yüze ya da çevrimiçi toplantılar yapmaya devam ettiğini dile getirdi. Söz konusu INSO ülke direktörü, yasağın yürürlüğe girdiği dönemde de gözaltına alınmıştı.
Sana, INSO personelinin 'ulusal güvenliğe ve Burkina Faso'nun çıkarlarına zarar verebilecek hassas güvenlik bilgilerini topladığını ve yabancı güçlere ilettiğini' dile getirdi.
Burkina Faso cunta lideri İbrahim Traore - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
DÜNYA
Burkina Faso, 'Amerika'nın Sesi' ve 'BBC' yayınlarını durdurdu
26 Nisan 2024, 17:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала