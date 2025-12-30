https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/fenerbahceye-konuk-oldugu-macla-ilgili-besiktasa-220-bin-lira-para-cezasi--1102384707.html

Fenerbahçe'ye konuk olduğu maçla ilgili Beşiktaş'a 220 bin lira para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş'ta taraftarların neden olduğu saha olayları sebebiyle siyah-beyazlı kulübe 220 bin lira para cezası verildiği kaydedildi. Fenerbahçe'ye ihtar cezasıEv sahibi Fenerbahçe'nin ise taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası aldığı kaydedildi.TFF'nin açıklamasında, Hesap.com Antalyaspor Antrenörü Alaattin Gülerce'nin 1 resmi müsabakadan men ve 80 bin lira para cezası aldığı aktarıldı.Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün oyuncusu Ali Akman'ın da 3 resmi müsabakadan menedildiği belirtildi.

