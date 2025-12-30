https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/iranli-siyasi-analistten-ukrayna-yorumu-avrupalilar-son-derece-mantiksiz-davraniyor-1102372083.html

İranlı siyasi analistten 'Ukrayna' yorumu: Avrupalılar son derece mantıksız davranıyor

Kiev rejiminin Rusya Devlet Başkanlığı Konutu'na saldırı girişimini yorumlayan İranlı uzman Marandi, Avrupa'nın tutumunun son derece mantıksız olduğunun altını... 30.12.2025, Sputnik Türkiye

Tahran Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Seyit Muhammed Marandi, Avrupalıların Ukrayna krizinde gelinen süreçte son derece mantıksız davrandıklarını vurguladı.Novgorod'daki Rusya Devlet Başkanlığı Konutu'na Kiev rejimi tarafından düzenlenen saldırı girişimini Sputnik'e değerlendiren Marandi, Avrupa'nın tutumuna dikkat çekti.ABD'li bazı yetkililerin saldırının ardında AB veya İngiliz istihbaratının bulunduğuna dair açıklamasını yorumlayan Marandi, "Bu son derece mümkün. Avrupalılar son derece mantıksız davranıyor ve gerilimi tırmandırmaya çalışıyor. Bunun Avrupa ve ötesi için yaratabileceği tehlikenin gerçekten farkında olup olmadıkları da belli değil. Kiev rejiminin savaşı kaybettiği ve başarısız olmasının kaçınılmaz olduğu gerçeğine rağmen, Avrupalılar, özellikle İngiliz, Fransız ve Alman liderler, gerilimi tırmandırmaya kararlı görünüyorlar" dedi.

