Altın ceketin sahibi açıklandı: MasterChef'te altın önlüğü kimler kazandı?
Altın ceketin sahibi açıklandı: MasterChef'te altın önlüğü kimler kazandı?
Sevilen yemek yarışma programı MasterChef All Star'da heyecan devam ederken 30 Aralık 2025 Salı akşamı yayınlanan bölümde MasterChef Türkiye All Star Altın...
TV8 ekranlarında yayınlanan fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye All Star, heyecan dolu bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yarışmada sona yaklaşılırken, 30 Aralık 2025 Salı günü yayınlanan bölümde ilk altın ceket sahibini buldu.Gecede yarışmacılar, “esnaf” konsepti kapsamında şeflerin beğenisini kazanmak için tüm hünerlerini sergiledi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı bölümde, önlüğü kazanmak isteyen yarışmacılar en iddialı tabaklarını hazırladı.Şeflerin değerlendirmesi sonucunda, altın ceketi kazanan isim Hasan oldu. Altın önlüğü kazanan yarışmacılarMasterChef All Star’da bugüne kadar altın önlüğü kazanan isimler şöyle:Eleme gecesinde kimler veda etti?Öte yandan eleme gecesinde Batuhan ve Eda, MasterChef All Star’a veda eden yarışmacılar oldu.
Sevilen yemek yarışma programı MasterChef All Star’da heyecan devam ederken 30 Aralık 2025 Salı akşamı yayınlanan bölümde MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da altın ceketin ilk sahibi Hasan oldu.
TV8 ekranlarında yayınlanan fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye All Star, heyecan dolu bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yarışmada sona yaklaşılırken, 30 Aralık 2025 Salı günü yayınlanan bölümde ilk altın ceket sahibini buldu.
Gecede yarışmacılar, “esnaf” konsepti kapsamında şeflerin beğenisini kazanmak için tüm hünerlerini sergiledi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı bölümde, önlüğü kazanmak isteyen yarışmacılar en iddialı tabaklarını hazırladı.
Şeflerin değerlendirmesi sonucunda, altın ceketi kazanan isim Hasan oldu.

Altın önlüğü kazanan yarışmacılar

MasterChef All Star’da bugüne kadar altın önlüğü kazanan isimler şöyle:
Sergen
Çağatay
Barbaros
Ayaz
Hasan
Kerem
Dilara
Kıvanç

Eleme gecesinde kimler veda etti?

Öte yandan eleme gecesinde Batuhan ve Eda, MasterChef All Star’a veda eden yarışmacılar oldu.
