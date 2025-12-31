https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/altin-ceketin-sahibi-aciklandi-masterchefte-altin-onlugu-kimler-kazandi-1102388912.html
Altın ceketin sahibi açıklandı: MasterChef'te altın önlüğü kimler kazandı?
Altın ceketin sahibi açıklandı: MasterChef'te altın önlüğü kimler kazandı?
Sputnik Türkiye
Sevilen yemek yarışma programı MasterChef All Star’da heyecan devam ederken 30 Aralık 2025 Salı akşamı yayınlanan bölümde MasterChef Türkiye All Star Altın... 31.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-31T08:10+0300
2025-12-31T08:10+0300
2025-12-31T08:20+0300
yaşam
tv8
masterchef türkiye all star
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1f/1102389078_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_8530c8a0786d1b3e70e75e116218d952.jpg
TV8 ekranlarında yayınlanan fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye All Star, heyecan dolu bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yarışmada sona yaklaşılırken, 30 Aralık 2025 Salı günü yayınlanan bölümde ilk altın ceket sahibini buldu.Gecede yarışmacılar, “esnaf” konsepti kapsamında şeflerin beğenisini kazanmak için tüm hünerlerini sergiledi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı bölümde, önlüğü kazanmak isteyen yarışmacılar en iddialı tabaklarını hazırladı.Şeflerin değerlendirmesi sonucunda, altın ceketi kazanan isim Hasan oldu. Altın önlüğü kazanan yarışmacılarMasterChef All Star’da bugüne kadar altın önlüğü kazanan isimler şöyle:Eleme gecesinde kimler veda etti?Öte yandan eleme gecesinde Batuhan ve Eda, MasterChef All Star’a veda eden yarışmacılar oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/2025te-en-cok-siparis-verilen-yiyecekler-belli-oldu-en-cok-hangi-gunler-siparis-verildi-1102370284.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1f/1102389078_108:0:1041:700_1920x0_80_0_0_5a04436d6f6b5f5e83ece26fde80aa12.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tv8, masterchef türkiye all star
tv8, masterchef türkiye all star
Altın ceketin sahibi açıklandı: MasterChef'te altın önlüğü kimler kazandı?
08:10 31.12.2025 (güncellendi: 08:20 31.12.2025)
Sevilen yemek yarışma programı MasterChef All Star’da heyecan devam ederken 30 Aralık 2025 Salı akşamı yayınlanan bölümde MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da altın ceketin ilk sahibi Hasan oldu.
TV8 ekranlarında yayınlanan fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye All Star, heyecan dolu bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yarışmada sona yaklaşılırken, 30 Aralık 2025 Salı günü yayınlanan bölümde ilk altın ceket sahibini buldu.
Gecede yarışmacılar, “esnaf” konsepti kapsamında şeflerin beğenisini kazanmak için tüm hünerlerini sergiledi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı bölümde, önlüğü kazanmak isteyen yarışmacılar en iddialı tabaklarını hazırladı.
Şeflerin değerlendirmesi sonucunda, altın ceketi kazanan isim Hasan oldu.
Altın önlüğü kazanan yarışmacılar
MasterChef All Star’da bugüne kadar altın önlüğü kazanan isimler şöyle:
Eleme gecesinde kimler veda etti?
Öte yandan eleme gecesinde Batuhan ve Eda, MasterChef All Star’a veda eden yarışmacılar oldu.