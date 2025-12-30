2025'te en çok sipariş verilen yiyecekler belli oldu: En çok hangi günler sipariş verildi?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/2025te-en-cok-siparis-verilen-yiyecekler-belli-oldu-en-cok-hangi-gunler-siparis-verildi-1102370284.html

2025 yılında en çok sipariş verilen yiyecek döner oldu. Döneri burger, pizza ve kebap takip ederken, en yoğun siparişler cumartesi günü verildi. 30.12.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye'de 2025 yılında en çok sipariş verilen yiyecekler listesinin zirvesine döner oturdu. Kebap, lahmacun, burger ve pizza listede üst sıralarda yer alırken en çok cumartesi günü sipariş verildiği ortaya çıktı. En çok yemek siparişi ise mayıs ayında verildi.İstanbul ve İzmir'in tercihi lahmacun olduOnline yemek platformu verilerine göre, 2025’te Türkiye’de en çok tercih edilen mutfaklar listesinde döner ilk sıradaki yerini korudu. Burger ve pizza gibi global seçenekler ile kebap/Türk mutfağı kategorileri de kullanıcıların en sık yöneldiği lezzetler arasında öne çıktı.İstanbul ve İzmir’de tüketici tercihlerinde lahmacun ön sıralarda yer alırken, İstanbul’da mercimek çorbası en sık sipariş edilen ürünler arasında dikkat çekti.Yılın ilk siparişi Adana Kebap olduTürkiye’de 2025 yılının ilk sipariş 1 Ocak 2025 tarihinde Adana’dan verildi. Yılın ilk siparişinde gelenek bozulmadı ve Adana'dan verilen sipariş, şehrin simgesi Adana Kebap oldu.Armutlu pizza siparişi dikkat çektiKullanıcılar 2025'te sadece klasiklere değil, sıra dışı ürünlere de ilgi gösterdi. Yemek kategorisinde “Armutlu Pizza” ve “Güneşte Kurutulmuş Tatlı Biber Salçası” gibi ürünler dikkat çekti. En çok cumartesi günü 'dışarıdan' yemek söylendi2025’te Türkiye’de siparişlerin en yoğun günü Cumartesi oldu. Yıl genelinde en çok sipariş verilen ay ise Mayıs olarak öne çıktı.

