ABD'den açıklama: Putin’in rezidansına saldırı girişimi tüm boyutlarıyla incelenecek
dünya
matthew whitaker
abd
nato
ukrayna
kiev
rusya
rezidans
saldırı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/0d/1062256314_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_83f1ca6b7efc49e8b684500969fa472c.jpg
ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Fox Business kanalına verdiği demeçte Ukrayna’nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in rezidansına yönelik düzenlediği saldırı girişiminin tüm istihbari yönleriyle detaylı şekilde inceleneceğini ifade etti. Whitaker, bu tür bir saldırının "düşüncesizce" olduğunu ve barış sürecine katkı sağlamayacağını söyledi.Whitaker, Kiev’den böyle bir adımın gelmesinin “düşüncesizce” olacağını vurgulayarak, bu tür bir saldırının Ukrayna ile Rusya arasındaki barışın sağlanmasına yardımcı olmayacağını ifade etti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov daha önce yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin 29 Aralık’ı 30’una bağlayan gece, Rusya Devlet Başkanı’nın Novgorod bölgesindeki rezidansına 91 İHA ile terör saldırısı düzenlediğini, tüm İHA’ların hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini ve can kaybı ya da yaralanma bildirilmediğini söylemişti. Lavrov, söz konusu saldırıya rağmen Rusya’nın ABD ile yürütülen müzakere sürecinden çekilme niyetinde olmadığını, ancak devlet terörü politikasına geçen Kiev rejiminin nihai olarak şekil değiştirdiği göz önüne alınarak, Rusya'nın müzakere pozisyonunu yeniden gözden geçireceğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/gatilov-bmnin-ukraynanin-teror-saldirilarina-sessizligi-kievin-suclarini-ortbas-etmektir-1102384247.html
abd
ukrayna
kiev
rusya
ABD'den açıklama: Putin’in rezidansına saldırı girişimi tüm boyutlarıyla incelenecek

22:43 30.12.2025
Gennadiy Gatilov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2025
DÜNYA
Gatilov: BM’nin Ukrayna’nın terör saldırılarına sessizliği, Kiev’in suçlarını örtbas etmektir
21:54
