ABD'den açıklama: Putin’in rezidansına saldırı girişimi tüm boyutlarıyla incelenecek

ABD'den açıklama: Putin’in rezidansına saldırı girişimi tüm boyutlarıyla incelenecek

ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Ukrayna’nın Rusya Devlet Başkanlığı rezidansına yönelik saldırı girişimine ilişkin tüm istihbarat bilgilerinin... 30.12.2025, Sputnik Türkiye

ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Fox Business kanalına verdiği demeçte Ukrayna’nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in rezidansına yönelik düzenlediği saldırı girişiminin tüm istihbari yönleriyle detaylı şekilde inceleneceğini ifade etti. Whitaker, bu tür bir saldırının "düşüncesizce" olduğunu ve barış sürecine katkı sağlamayacağını söyledi.Whitaker, Kiev’den böyle bir adımın gelmesinin “düşüncesizce” olacağını vurgulayarak, bu tür bir saldırının Ukrayna ile Rusya arasındaki barışın sağlanmasına yardımcı olmayacağını ifade etti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov daha önce yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin 29 Aralık’ı 30’una bağlayan gece, Rusya Devlet Başkanı’nın Novgorod bölgesindeki rezidansına 91 İHA ile terör saldırısı düzenlediğini, tüm İHA’ların hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini ve can kaybı ya da yaralanma bildirilmediğini söylemişti. Lavrov, söz konusu saldırıya rağmen Rusya’nın ABD ile yürütülen müzakere sürecinden çekilme niyetinde olmadığını, ancak devlet terörü politikasına geçen Kiev rejiminin nihai olarak şekil değiştirdiği göz önüne alınarak, Rusya'nın müzakere pozisyonunu yeniden gözden geçireceğini ifade etmişti.

