2026'da gerçekleşmesi beklenen büyük zirveler hangileri?

2026 yılında gerçekleşmesi beklenen büyük toplantılar ve zirveler neler? Bu zirveler ne zaman kimin ev sahipliğinde gerçekleşecek?

2026, küresel siyasetten ekonomiye, iklim krizinden jeopolitik dengelere kadar pek çok başlıkta kritik zirvelere sahne olacak. Dünya Ekonomik Forumu, G7 Liderler Zirvesi, COP31 İklim Değişikliği Konferansı ve BRICS Zirvesi gibi uluslararası toplantılar, farklı ülkelerde düzenlenerek dünyanın geleceğini ilgilendiren sorunlara çözüm arayacak. Peki, bu zirveler hangi ülkelerde yapılacak, gündemlerinde hangi başlıklar öne çıkacak ve alınması beklenen kararlar küresel ölçekte nasıl etkiler yaratacak? 2026’da dünya siyasetinin rotasını çizecek bu önemli toplantıları Sputnik derledi.Dünya Ekonomik ForumuHer yıl İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF), dünya liderlerini, küresel şirketlerin üst düzey yöneticilerini, akademisyenleri ve yardım kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getiriyor. Forumda, küresel ölçekte karşılaşılan sorunlar masaya yatırılırken, bu sorunlara yönelik çözüm önerileri de tartışılıyor. Türkiye’de özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2009’daki “One Minute” çıkışıyla hatırlanan Davos zirvesi, bu yıl 19–23 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ToplantısıKüresel ekonomik kalkınmayı, ticareti ve istihdamı güçlendirmek amacıyla kurulan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), uluslararası bir yapıya sahip olup üye ülkeler arasında ekonomik büyümeyi hızlandırmayı, istihdam olanaklarını genişletmeyi ve yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Örgütün bu seneki yan oturumları 9, 10 ve 13 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ToplantısıAvrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), bölgesel güvenlik, iş birliği ve diplomasi alanlarında faaliyet gösteren uluslararası bir kuruluş olup güvenlik ve silahsızlanma, insan hakları ve demokratikleşme süreçleri gibi konularda da çalışmalar yürütmekte. Yeni yılda İsviçre, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGIT) dönem başkanlığını devralacak.Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ZirvesiGüneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi, üye ülkeler arasındaki ekonomik, siyasi, güvenlik temelli, sosyal ve kültürel iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen bir platform niteliği taşıyor. 2026 yılında ise ASEAN’a başkanlık etme görevini Filipinler üstlenecek.Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ZirvesiKuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), siyasi ve askeri bir ittifak olarak üye ülkeler arasında güvenlik ve savunma iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. NATO zirveleri, üye devletlerin bir araya gelerek ortak stratejik kararlar aldığı önemli buluşmalar niteliği taşıyor. Bu kapsamda, 2026 Ankara Zirvesi’nin 7–8 Temmuz 2026 tarihlerinde üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Türkiye’nin başkentinde yapılması planlanıyor. Söz konusu toplantı, NATO’nun 36. zirvesi olacak ve 2004’te İstanbul’da gerçekleştirilen zirvenin ardından Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı ikinci zirve olma özelliğini taşıyacak.G7 ZirvesiABD, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Kanada’dan oluşan G7, dünyanın en gelişmiş yedi ekonomisini bir araya getiren bir oluşum olarak faaliyet gösteriyor. Yıl içinde düzenledikleri toplantılarla çeşitli anlaşmalara imza atan bu ülkeler, küresel meseleler üzerine ortak değerlendirmeler ve açıklamalar da yapıyor. 2026 G7 Zirvesi ise 14–16 Haziran tarihlerinde Fransa’nın Evian-les-Bains kasabasında gerçekleştirilecek.Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ZirvesiDünya petrol rezervlerinin yaklaşık üçte ikisini kontrol eden ve net petrol ihracatçısı 13 ülkenin bir araya gelmesiyle oluşan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), küresel enerji piyasasında önemli bir konuma sahip. OPEC Yüksek Düzeyli Toplantısı 2026 yılında Avusturya’nın Viyana kentinde yapılacak.Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ZirvesiKaradeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, bölge ülkeleri arasında ekonomik ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan; ticaret, çevre, kültür ve ekonomi gibi birçok alanda iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen bir yapı olarak faaliyet gösteriyor. Örgütün genel amacı, Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler arasında barışın, istikrarın ve kalkınmanın desteklenmesi.2024 boyunca dönem başkanlığını üstlenen Ermenistan, görevi 2025’in ilk yarısı için Azerbaycan’a devretti. Bunun yanında Türkiye, belirli çalışma gruplarının koordinasyonunu yürütme sorumluluğunu üstlenecek:COP31 İklim Değişikliği KonferansıBirleşmiş Milletler tarafından iklim değişikliğiyle mücadele için düzenlenen yıllık konferanslarda, üye ülkeler hem mevcut ilerlemeyi gözden geçiriyor hem de iklim krizine karşı atılacak yeni adımları tartışıyor. Türkiye, 2026’da yapılacak COP31 ve Dünya Liderler Zirvesi’nin ev sahipliğini ve Dönem Başkanlığını üstlenecek. Avustralya ise süreç boyunca Müzakere Başkanlığı görevini yürüterek müzakerelere destek verecek. COP31’in, daha önce G20 Zirvesi’ne de ev sahipliği yapan Antalya’da gerçekleştirilmesi planlanıyor.BRICS ZirvesiBrezilya, Rusya, Hindistan ve Çin, gelişmekte olan ülkelerin küresel arenada daha güçlü temsil edilmesi amacıyla 2006 yılında “BRIC” adı altında bir araya geldi. İsmini, bu dört ülkenin İngilizce baş harflerinden alan grup, 2011’de Güney Afrika’nın katılımıyla “BRICS” adını aldı. 2026 yılında ise Hindistan, BRICS dönem başkanlığını üstlenerek 18. BRICS Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak.Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ZirvesiŞanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi, üye ülkelerin liderlerini bir araya getiren ve her yıl düzenlenen önemli bir buluşmadır. Bu platformda güvenlikten ekonomik kalkınmaya, bölgesel iş birliğinden ortak politika oluşturma süreçlerine kadar birçok kritik başlık ele alınır. Batı merkezli uluslararası yapılara alternatif bir yapı olarak görülen ŞİÖ, Asya’nın siyasi, ekonomik ve güvenlik dengelerinde etkili bir konuma sahip. Tianjin’de düzenlenen ŞİÖ Zirvesi’nde bugün alınan kararla, örgütün 2025–2026 dönem başkanlığı Kırgızistan’a devredildi. Bu karar, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi’nin 25. Zirvesi’nde resmen onaylandı.Avrupa Birliği Konseyi ZirvesiAvrupa Birliği Konseyi Zirvesi, birliğin ilerleyişi ve Avrupa bütünleşmesi açısından önceliklerin ve temel politikaların belirlendiği kritik kararların alındığı bir platform niteliği taşıyor. Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı’nın ise Ocak 2026 itibarıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) geçmesi bekleniyor.Uluslararası Para Fonu (IMF) ToplantılarıUluslararası Para Fonu (IMF), küresel finansal sistemi izlemek, döviz kurları, borsa hareketleri ve uluslararası ödeme dengeleri gibi alanlarda düzenleme ve denetim sağlamakla görevli bir kuruluştur. Bunun yanı sıra, üye ülkelere teknik danışmanlık ve finansman desteği sunarak ekonomik istikrarı güçlendirmeye yardımcı olur. Dünya Bankası Grubu (WBG) ile IMF’nin 2026 Yıllık Toplantıları ise Ekim 2026’da Tayland’ın Bangkok kentinde düzenlenecek.İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesiİslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi, Müslüman dünyasında artan ekonomik, siyasi ve sosyal sorunlara çözümler üretmek amacıyla kuruldu. Bu çerçevede, İSEDAK 42. Bakanlar Oturumu’nun “İİT Üyesi Ülkelerde İhracat Finansman Mekanizmalarının Geliştirilmesi” temasıyla 31 Ekim–3 Kasım 2026 tarihlerinde Türkiye’de gerçekleştirilmesi planlanmakta.G20 ZirvesiG20 toplantıları, uluslararası finansal istikrarın artırılmasına yönelik politika ve iş birliği görüşmelerinin yapıldığı önemli platformlardır. 2025’te Güney Afrika’da gerçekleştirilen zirvenin ardından, 2026 G20 Zirvesi’nin Miami’de düzenlenmesi planlanıyor.

