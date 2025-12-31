https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/2026da-dunyayi-bekleyen-secimler-hangi-ulkelerde-sandik-kurulacak-1101686745.html

2026’da dünyayı bekleyen ‘seçimler’: Hangi ülkelerde sandık kurulacak?

2026’da İsrail'den ABD'ye, Brezilya'dan Portekiz'e dünya genelinde yapılacak cumhurbaşkanlığı, parlamento ve genel seçimler küresel siyasetin seyrini nasıl etkileyecek?

2026 yılı, küresel siyasette seçimlerin belirleyici rol oynadığı dönemlerden biri olarak öne çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı, parlamento ve genel seçimlerin aynı yıl içinde yoğunlaştığı bu süreçte, birçok ülkede iktidarların geleceği kadar mevcut siyasi sistemlerin dayanıklılığı da sandık sonuçlarıyla test edilecek.Çatışmalar, iç siyasi krizler, ekonomik baskılar ve toplumsal hareketlerin gölgesinde yapılacak seçimler; yalnızca ulusal sonuçlar üretmekle kalmayacak, bölgesel ve küresel güç dengelerini de doğrudan etkileyecek. Bu çalışmada, 2026 yılı boyunca izlenecek kritik seçimleri öne çıkan başlıklarıyla derledik.Portekiz’de yarışının seyri değişiyorPortekiz’de 18 Ocak tarihinde yapılacak olan cumhurbaşkanlığı yarışın seyri, son 10 yıldır görev yapan Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa’nın tekrar aday olmayacağını açıklamasının ardından köklü biçimde değişti. 2016’dan bu yana görev yapan de Souza her seçimin ilk turunda açık ara farkla cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmişti.Seçimlere kısa süre kala 40’tan fazla ön adayın ismi gündeme geldi. Ülkede cumhurbaşkanı adayı olmak için Anayasa Mahkemesi onayı ve en az 7 bin 500 seçmen imzası şartı bulunuyor.Parti desteği alan adaylar arasında PSD’nin eski lideri Luís Marques Mendes, Chega lideri André Ventura, PS’nin eski genel sekreteri António José Seguro, IL’nin eski başkanı João Cotrim Figueiredo, BE’nin eski koordinatörü Catarina Martins, PCP’li eski milletvekili António Filipe ve Livre milletvekili Jorge Pires yer alıyor.Seçimleri öngörülemez kılan bir diğer unsur ise anketlerde öne çıkan isimlerden birinin herhangi bir siyasi partiye bağlı olmaması. Kovid-19 aşılama sürecini yöneten eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Henrique Gouveia e Melo, siyasi deneyimi olmamasına rağmen yarışın favorileri arasında gösteriliyor. “Benim partim Portekiz” sloganıyla yürüttüğü kampanya, farklı siyasi çizgilerden destek bulmuş durumda.Kosta Rika'da genel seçimler yapılacakKosta Rika’da genel seçimlerin 1 Şubat 2026’da yapılması planlanıyor. Seçimde seçmenler, devlet başkanı, iki devlet başkanı yardımcısı ve 57 sandalyeli Yasama Meclisi üyelerini belirleyecek. Ülkede başkanlık seçimleri, adaylardan birinin ilk turda en az yüzde 40 oy alması şartına dayanan iki turlu bir sistemle gerçekleştiriliyor. Bu oranın aşılamaması halinde, en çok oy alan iki aday 5 Nisan’da yapılacak ikinci turda yarışacak. Kosta Rika’da 2014’ten bu yana hiçbir başkan adayı ilk turda yüzde 40 barajını geçemediği için, 2026 seçimlerinde de ikinci tur ihtimali güçlü görülüyor. Seçimlere 3,7 milyondan fazla seçmenin katılması bekleniyor.Mevcut Cumhurbaşkanı Rodrigo Chaves’in anayasa gereği yeniden aday olamıyor. Ekim ayında yapılan bir ankette Chaves’in onay oranı yüzde 63’e yükselerek son iki yılın en yüksek seviyesine çıktı.Öne çıkan adaylar arasında iktidar kanadından Lura Fernandez, muhalefet cephesinden Kosta Rika Sosyal Güvenlik Fonu’nun başkanlığını yürüten Liberación Nacional Partisi’nin adayı Álvaro Ramos ve geçmişte iktidarda yer alan Acción Ciudadana Partisi ile ittifak yapan Claudia Dobles gibi isimler yer alıyor.Tayland’da parlamento feshedildi: Erken seçime gidilecek5 Eylül 2025’te göreve gelen Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, komşu ülke Kamboçya ile yaşanan sınır gerilimlerinin arttığı bir dönemde, ülkede erken seçim yapılabilmesi için parlamentoyu feshettiğini açıklamıştı. Ülke yasalarına göre kralın onayından sonra seçimlerin 45 ila 60 gün içinde yapılması gerekiyor.Seçim takvimine ilişkin açıklama yapan Tayland Seçim Komisyonu, erken genel seçimlerin 8 Şubat’ta gerçekleştirileceğini duyurdu. Aday kayıtlarının ise 27 Aralık’ta başlayacağı bildirildi. Bu süreçte Anutin Charnvirakul, geçici hükümetin başbakanı olarak görevini sürdürecek ancak yeni bütçe onaylama gibi yetkileri sınırlandırılacak.Anutin, “İktidarı halka geri vermek istiyorum” paylaşımıyla feshi kararına işaret etmişti. Başbakan, yalnızca üç aydır görevde bulunmasına rağmen yeniden başbakanlık için yarışmayı hedefliyor. Parlamento feshi kararının, ana muhalefetin anayasal değişiklikler nedeniyle güvensizlik oylaması hazırlığında olduğu bir dönemde gelmesi dikkat çekti.Erken seçimlerde, Anutin’in muhafazakar çizgideki Bhumjaithai Partisi, 2023 seçimlerinde mecliste en fazla sandalyeyi kazanan ilerici People’s Party ve eski başbakan Thaksin Shinawatra’nın desteklediği popülist Pheu Thai Partisi arasında yoğun bir rekabet yaşanması bekleniyor.Bangladeş’te Hasina sonrası ilk ulusal seçimler yapılacakBangladeş’te, eski Başbakan Şeyh Hasina’nın devrilmesine yol açan ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği kitlesel protestoların ardından yapılacak ilk ulusal seçimlerin tarihi açıklandı. Bangladeş Seçim Komisyonu, yeni parlamento üyelerinin belirlenmesi için 12 Şubat 2026’da sandık başına gidileceğini açıkladı.Hasina’nın görevden uzaklaştırılmasının ardından düzenlenecek olan ilk seçimi duyuran Baş Seçim Komiseri A.M.M. Nasie Uddin, ulusal televizyondan yaptığı açıklamada, seçimle eş zamanlı olarak siyasi reformlara ilişkin ulusal bir referandumun da yapılacağını söyledi.Referanduma sunulacak reform paketi; yürütmenin yetkilerinin sınırlandırılması, yargı ve seçim kurumlarının bağımsızlığının güçlendirilmesi, güvenlik güçlerinin kötüye kullanımının önlenmesi ve devlet kurumlarında kapsamlı yapısal değişiklikler yapılmasını öngörüyor. Yaklaşık 173 milyon nüfusa sahip ülkede son seçimler Ocak 2024’te yapılmıştı.Bangladeş’in eski Başbakanı Şeyh Hasina’nın ülkeyi terk etmesinin ardından 8 Ağustos 2024’te geçici hükümetin başına Muhammed Yunus geçmişti. Yunus, Hasina’nın Avami Birliği Partisi’nin tüm siyasi faaliyetlerini yasakladığı için eski iktidar partisi 2026 seçimlerine katılamayacak.Demokratik Kongo, cumhurbaşkanını seçecekDemokratik Kongo Cumhuriyeti’nde (DKC) bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Mart 2026’da yapılması planlanırken ülkeyi 1997‘den bu yanan yöneten Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, görev sürecini uzatan anayasal değişikliklerin ardından yeniden aday olabiliyor.Nguesso, 1979-1992 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapmış, 1997’de çıkan iç savaşın ardından yeniden iktidara gelmişti. 2002, 2009, 2016 ve 2021 seçimlerini kazanan Nguesso’nun yönetimine karşı 2026 seçimleri öncesinde muhalefet cephesinde sınırlı da olsa bir birleşme çabası görülmekte. Demokrasi ve Kalkınma Hareketi (RDD), Cumhuriyetçiler Hareketi (MR) ve Halk Partisi (PAPE), “2026 Demokratik Değişim İttifakı” (2AD2026) adı altında ortak bir yapı kurarak iktidara karşı birlikte hareket etme kararı almıştı.Orta Afrika’da yaklaşan seçimlerde, DKC siyasi gerilimlerin ve güvenlik risklerinin merkezinde yer alıyor. Uzmanlara göre, DKC’nin doğusundaki 23 Mart Hareketi (M23) isyanı ve Ruanda ile yaşanan gerilimler, seçimlere giden yolu zorlaştırıyor.M23 ve Kongo Nehir İttifakı (AFC), 16 Aralık’ta ABD’nin talebi doğrultusunda sınır kenti Uvira’dan çekilme kararı aldığını duyurmuştu. Grup tarafından yapılan açıklamada, kararın Katar’ın arabuluculuğunda yürütülen Doha barış sürecine katkı sağlamak amacıyla alındığı belirtilmişti.Kolombiya’da Petro dönemi bitiyorKolombiya’da hem parlamento hem de cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken mevcut Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, anayasa gereği ikinci kez üst üste aday olamıyor. Ülkede parlamento seçimleri 8 Mart 2026’da, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu ise 31 Mayıs 2026’da gerçekleşecek.Kolombiya basınında yer alan bilgilere göre, Cifras y Conceptos araştırma şirketinin 54 belediyede 3 bin 361 kişiyle yaptığı ilk kamuoyu araştırmasına göre sol kesimde Iván Cepeda, merkezde Sergio Fajardo ve sağda Abelardo de la Espriella yarışın önde gelen üç adayı olarak görülüyor. Cepeda ve Fajardo yüzde 24’er, De la Espriella ise yüzde 17 oranında destek aldı. Ancak ankete göre seçmenlerin yüzde 62’si henüz kime oy vereceğine karar vermiş değil.Parlamento seçimleri için aday listeleri belli olduParlamento seçimleri öncesinde ise partiler aday listelerini ve kampanya liderlerini belirlemiş durumda. Tarihi Pakt’ın Senato listesinin başında eski Sağlık Bakanı Carolina Corcho yer alırken Muhafazakar Parti’nin listesinde yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen eski senatör David Barguil; Liberal Parti’nin listesini Senato Başkanı Lidio García, Demokratik Merkez’in listesini ise Senatör Andrés Forero taşıyor.Askıya alınan Libya seçimleri Nisan’da yapılacakLibya’da başkanlık seçimleri ilk olarak 10 Aralık 2018 tarihinde yapılmak üzere planlanmış, Batı Libya’daki askeri operasyonlar nedeniyle ertelenmişti. Daha sonra seçimlerin 24 Aralık 2021’de gerçekleştirilmesi öngörülmüş, ancak Yüksek Ulusal Seçim Komisyonu’nun ülke genelindeki seçim komitelerinin feshedilmesi yönünde aldığı kararın ardından bu tarih de belirsiz süreyle askıya alınmıştı.Yüksek Ulusal Seçim Komisyonu, yaptığı son açıklamada, başkanlık ve parlamento seçimlerinin 2026’nın Nisan ayı ortalarında yapılabilmesi için hazırlıklara resmen başlandığını duyurmuştu. Komisyon, seçim sürecine yönelik düzenleyici çerçevelerin hazırlanması ve yayımlanması çalışmalarının sürdüğünü, adaylık başvurularına ilişkin ayrıntılı kuralların da adaylara yeterli değerlendirme süresi tanımak amacıyla taslak aşamasında olduğunu bildirdi.Libya’da cumhurbaşkanı, iki turlu seçim sistemiyle belirlenmektedir. İlk turda adaylardan hiçbirinin salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda, en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılmaktadır. Ağustos 2021’de ülkede yaklaşık 2.83 milyon seçmen seçimlere katılmak üzere kayıt altına alınmıştı.Benin’de parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri Benin’de, 2026 yılında hem parlamento hem de cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Seçim takvimine göre, yasama seçimlerinin 11 Ocak 2026’da, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ise 12 Nisan 2026’da gerçekleştirilmesi planlanıyor.Daha önce belediye ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için yaptığı başvuruları reddedilen ülkenin en büyük muhalefet partisi olan Les Démocrates’in (LD), seçim komisyonunun onayıyla 2026 yasama seçimlerine katılmasına izin verildi. LD, ilk kez 2026’da yapılacak üç seçimden biri için aday listesini geçerli kılmayı başarabildi.Mevcut Cumhurbaşkanı Patrice Talon, anayasanın izin verdiği ikinci ve son dönemini tamamlayarak yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. Benin’de cumhurbaşkanı, iki turlu sistemle beş yıllığına seçilmekte ve görev süresi iki dönemle sınırlandırılıyor. 2019’daki anayasa değişikliğiyle birlikte adayların birer cumhurbaşkanı yardımcısı adayıyla birlikte yarışması ve belirli sayıda milletvekili ve belediye başkanının desteğini alması zorunlu hale gelmişti.Talon, seçimlere aylar kala, 7 Aralık 2025’te, başarısız bir darbe girişiminin yaşandığını duyurmuştu. 1972’den bu yana darbe yaşamamış olan ülkede uzmanlar, ordudaki memnuniyetsizliklerin ve güvenlik sorunlarının seçim atmosferini nasıl etkileyeceğini yakından izlediklerini belirtti.Netanyahu yine aday, koltuğu zayıfladı mı?İsrail'de bir sonraki yasama seçimleri, Benjamin Netanyahu'nun uzun süredir sürdürdüğü otoriter yönetiminin sonunu getirebilecek kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.27 Ekim 2026'ya kadar yapılması zorunlu olan bu seçimler, Netanyahu'nun Haziran 2026'ya çekme planlarıyla erken gelebilir ki bu, kendi yolsuzluk davalarından kaçma taktiği olarak görülüyor. Nitekim yıl sonu gelirken Cumhurbaşkanı Herzog'dan af istedi. Netanyahu'nun koalisyonu, İsrail basınına ve analizlere göre Gazze'deki başarısızlıkları, rehinelerin kurtarılmasındaki gecikmeler ve ekonomik çöküşle birlikte eriyor. Halkın yüzde 64'ü 'savaş' bitince hemen seçim istiyor.Aralık 2025 anketleri, Netanyahu koalisyonunun çoğunluğu kaybettiğini gösteriyor.Muhalefet, savaş yorgunluğu ve ekonomik sıkıntılarla yükseliyor. Çoğunluk için 61 sandalye lazım, şu anki rakamlarla Netanyahu hiçbirinde ulaşamıyor.2026 seçimleri Netanyahu'nun sonu olabilir: Anketler değişimi işaret ediyor, ancak önümüzdeki yıl neler olacağını, ateşkesteki durum ve kalıcı barış planının uygulanıp uygulanmayacağı gibi faktörler etkileyebilir.Duma seçimleri için anketler ne diyor?Rusya Federasyonu'nun 20 Eylül 2026'da gerçekleşecek olan Devlet Duması (yasama organı) seçimleri, ülkenin siyasi istikrarını pekiştirecek kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.Rusya'nın siyasi sistemi, federal bir yapı üzerine kurulu olup, Devlet Duması 450 üyeden oluşuyor. Seçimler her beş yılda bir yapılıyor ve 2021'deki bir önceki seçimlerde, Birleşik Rusya Partisi yüzde 49'un üzerinde oy aldı.2026 seçimlerinde, Kremlin'in desteklediği Birleşik Rusya Partisi'nin yine dominant olması bekleniyor.Brezilya için kritik dönüm noktasıBrezilya'da 4 Ekim 2026'da gerçekleşecek genel seçimlerin (cumhurbaşkanlığı, Kongre üyeleri, valilikler ve eyalet meclisleri), ülkenin kutuplaşmış siyasi arenasında kritik bir dönüm noktası olması bekleniyor.İlk turda hiçbir aday yüzde 50’yi aşamazsa, ikinci tur 25 Ekim'de yapılabilir. Mevcut Başkan Luiz Inacio Lula da Silva, 2022'deki zaferinin ardından yeniden aday olmayı düşünüyor ki son anketler onun avantajını gösteriyor. Ancak Lula'nın yaşı (2026'da 81 olacak) ve ekonomik zorluklar muhalefete alan açıyor.Ancak muhalefet, Jair Bolsonaro'nun 2030'a kadar adaylık yasağı nedeniyle parçalı halde. Ailesi ve müttefikleri (Flavio Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, Tarcisio de Freitas) arasında rekabet kızışıyor.Aralık 2025 itibarıyla anketler, Lula'nın ilk turda liderliğini koruduğunu ama ikinci turda Tarcísio ve Michelle Bolsonaro seçenekleriyle başa baş gittiğini gösteriyor. Lula'nın onay oranı MDA anketine göre yüzde 32-34 önde, Repro anketinde ise yüzde 36 ile önde. Analizlere göre Trump vergileri, Lula'nın oy oranlarını tekrar 'yükselten' faktörlerden.ABD’de 2028 habercisi ara seçimlerABD'de 3 Kasım 2026'da gerçekleşecek ara seçimler, Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ortasında bir test olacak.Cumhuriyetçiler şu anda hem Temsilciler Meclisi'ni (219-213) hem de Senato'yu (53-47) kontrol ediyor, ancak tarihsel olarak başkanın partisi midterm'lerde yani ara seçimlerde ortalama 26 sandalye kaybediyor.Bu, ülkede ‘demokrasinin darbesi’ olarak bilinen bir gelenek. Aralık 2025 anketleri, Demokratların, parti adayı tercihi 6-14 puan önde olduğunu gösteriyor.Ancak ABD’deki son üç genel seçimlerde anketlerin yanıldığını da hatırlatmak gerek.

