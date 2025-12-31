https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/2026-yili-icin-yeni-imei-kayit-ucreti-belli-oldu-yurtdisindan-telefon-getirecekleri-ilgilendiriyor-1102391184.html

2026 yılı için yeni IMEI kayıt ücreti belli oldu: 54 bin 258 lira

Yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen IMEI kayıt ücreti 2026 yılı itibarıyla 54 bin 258 lira olarak belirlendi. Ücretteki artış, yeniden... 31.12.2025, Sputnik Türkiye

Resmî karara göre, yeni yılda vergi ve harçlara uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 18,95 oldu. Bu oran doğrultusunda, yurt dışından akıllı telefon satın alan vatandaşların cihazlarını Türkiye’de kullanabilmeleri için ödemesi gereken IMEI kayıt bedeli 2026 yılı için 54 bin 258 TL’ye yükseldi.Yıllara göre IMEI kayıt ücretleriIMEI kayıt ücretlerindeki artış, özellikle son yıllarda dikkat çekici boyutlara ulaştı. Yıllara göre IMEI kayıt ücretleri şöyle:120 Gün içinde kayıt zorunluMevzuata göre, yurt dışından getirilen bir cep telefonunun IMEI kaydı, Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren en geç 120 gün içinde yapılmak zorunda. Bu süre içinde kayıt yaptırılmayan cihazlar, Türkiye’deki mobil şebekelerde kullanıma kapatılıyor.Ayrıca bir kişi, iki yıl içinde yalnızca bir cihazın IMEI kaydını kendi adına yaptırabiliyor. Bu kural, yurt dışından telefon getirme ve kayıt ettirme sürecinde önemli bir sınırlama olarak uygulanmaya devam ediyor.

