Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
2026 yılı için yeni IMEI kayıt ücreti belli oldu: 54 bin 258 lira
2026 yılı için yeni IMEI kayıt ücreti belli oldu: 54 bin 258 lira
Yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen IMEI kayıt ücreti 2026 yılı itibarıyla 54 bin 258 lira olarak belirlendi. Ücretteki artış, yeniden... 31.12.2025
SON HABERLER
2026 yılı için yeni IMEI kayıt ücreti belli oldu: 54 bin 258 lira

09:57 31.12.2025 (güncellendi: 10:08 31.12.2025)
Yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen IMEI kayıt ücreti 2026 yılı itibarıyla 54 bin 258 lira olarak belirlendi. Ücretteki artış, yeniden değerleme oranının Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 olarak uygulanmasıyla netleşti.
Resmî karara göre, yeni yılda vergi ve harçlara uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 18,95 oldu. Bu oran doğrultusunda, yurt dışından akıllı telefon satın alan vatandaşların cihazlarını Türkiye’de kullanabilmeleri için ödemesi gereken IMEI kayıt bedeli 2026 yılı için 54 bin 258 TL’ye yükseldi.

Yıllara göre IMEI kayıt ücretleri

IMEI kayıt ücretlerindeki artış, özellikle son yıllarda dikkat çekici boyutlara ulaştı. Yıllara göre IMEI kayıt ücretleri şöyle:
2012: 100 TL
2013: 115 TL
2014: 119 TL
2015: 131 TL
2016: 138 TL
2017: 149 TL
2018: 500 TL
2019: 1.500 TL
2020: 1.838 TL
2021: 1.006 TL
2022: 1.732 TL
2023: 6.091 TL
2023 (ikinci yarı): 20.000 TL
2024: 31.692 TL
2025: 45.614 TL
2026: 54.258 TL

120 Gün içinde kayıt zorunlu

Mevzuata göre, yurt dışından getirilen bir cep telefonunun IMEI kaydı, Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren en geç 120 gün içinde yapılmak zorunda. Bu süre içinde kayıt yaptırılmayan cihazlar, Türkiye’deki mobil şebekelerde kullanıma kapatılıyor.
Ayrıca bir kişi, iki yıl içinde yalnızca bir cihazın IMEI kaydını kendi adına yaptırabiliyor. Bu kural, yurt dışından telefon getirme ve kayıt ettirme sürecinde önemli bir sınırlama olarak uygulanmaya devam ediyor.
