Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/yemen-ve-husiler-esir-takasinda-anlasti-1102139926.html
Yemen ve Husiler esir takasında anlaştı
Yemen ve Husiler esir takasında anlaştı
Sputnik Türkiye
Husiler, Umman'da Yemen hükümeti ile yapılan esir takası müzakerelerinin anlaşma ile sonlandığını duyurdu. 24.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-24T04:39+0300
2025-12-24T04:39+0300
dünya
ortadoğu
yemen
umman
husiler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104022/47/1040224739_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_c2bb9d34a526c24d2e4f7a5db751ad98.jpg
Yemen ve Husiler, Umman’ın başkenti Maskat’ta günlerdir devam eden görüşmelerin ardından, bir esir takası anlaşması imzaladı. Husilerin Esirler Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerden 1700 esirin serbest bırakılacağı, buna karşılık Yemen hükümetinin elindeki 1200 esirin bırakılacağı ifade edildi. Serbest bırakılacaklar arasında 7 Suudi Arabistan ve 23 Sudan vatandaşının da bulunduğu aktarıldı.Ayrıca esir takası anlaşmasının, Husiler tarafından Islah Partisi milletvekili Muhammed Kahtan ve yedi Suudi esirin serbest bırakılmasını içerdiğini açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/libyada-3-gun-milli-yas-ilan-edildi-1102139420.html
yemen
umman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104022/47/1040224739_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a873e5031c99fddc5c3c387868236c2e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, yemen, umman, husiler
ortadoğu, yemen, umman, husiler

Yemen ve Husiler esir takasında anlaştı

04:39 24.12.2025
© AA / Mohammed HamoudYemen bayrağı
Yemen bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2025
© AA / Mohammed Hamoud
Abone ol
Husiler, Umman'da Yemen hükümeti ile yapılan esir takası müzakerelerinin anlaşma ile sonlandığını duyurdu.
Yemen ve Husiler, Umman’ın başkenti Maskat’ta günlerdir devam eden görüşmelerin ardından, bir esir takası anlaşması imzaladı.
Husilerin Esirler Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerden 1700 esirin serbest bırakılacağı, buna karşılık Yemen hükümetinin elindeki 1200 esirin bırakılacağı ifade edildi. Serbest bırakılacaklar arasında 7 Suudi Arabistan ve 23 Sudan vatandaşının da bulunduğu aktarıldı.
Ayrıca esir takası anlaşmasının, Husiler tarafından Islah Partisi milletvekili Muhammed Kahtan ve yedi Suudi esirin serbest bırakılmasını içerdiğini açıklandı.
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2025
DÜNYA
Libya'da 3 gün milli yas ilan edildi
02:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала