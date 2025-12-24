https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/yemen-ve-husiler-esir-takasinda-anlasti-1102139926.html

Yemen ve Husiler esir takasında anlaştı

Husiler, Umman'da Yemen hükümeti ile yapılan esir takası müzakerelerinin anlaşma ile sonlandığını duyurdu. 24.12.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104022/47/1040224739_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_c2bb9d34a526c24d2e4f7a5db751ad98.jpg

Yemen ve Husiler, Umman’ın başkenti Maskat’ta günlerdir devam eden görüşmelerin ardından, bir esir takası anlaşması imzaladı. Husilerin Esirler Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerden 1700 esirin serbest bırakılacağı, buna karşılık Yemen hükümetinin elindeki 1200 esirin bırakılacağı ifade edildi. Serbest bırakılacaklar arasında 7 Suudi Arabistan ve 23 Sudan vatandaşının da bulunduğu aktarıldı.Ayrıca esir takası anlaşmasının, Husiler tarafından Islah Partisi milletvekili Muhammed Kahtan ve yedi Suudi esirin serbest bırakılmasını içerdiğini açıklandı.

