https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/yemen-ve-husiler-esir-takasinda-anlasti-1102139926.html
Yemen ve Husiler esir takasında anlaştı
Yemen ve Husiler esir takasında anlaştı
Sputnik Türkiye
Husiler, Umman'da Yemen hükümeti ile yapılan esir takası müzakerelerinin anlaşma ile sonlandığını duyurdu. 24.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-24T04:39+0300
2025-12-24T04:39+0300
2025-12-24T04:39+0300
dünya
ortadoğu
yemen
umman
husiler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104022/47/1040224739_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_c2bb9d34a526c24d2e4f7a5db751ad98.jpg
Yemen ve Husiler, Umman’ın başkenti Maskat’ta günlerdir devam eden görüşmelerin ardından, bir esir takası anlaşması imzaladı. Husilerin Esirler Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerden 1700 esirin serbest bırakılacağı, buna karşılık Yemen hükümetinin elindeki 1200 esirin bırakılacağı ifade edildi. Serbest bırakılacaklar arasında 7 Suudi Arabistan ve 23 Sudan vatandaşının da bulunduğu aktarıldı.Ayrıca esir takası anlaşmasının, Husiler tarafından Islah Partisi milletvekili Muhammed Kahtan ve yedi Suudi esirin serbest bırakılmasını içerdiğini açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/libyada-3-gun-milli-yas-ilan-edildi-1102139420.html
yemen
umman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104022/47/1040224739_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a873e5031c99fddc5c3c387868236c2e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, yemen, umman, husiler
ortadoğu, yemen, umman, husiler
Yemen ve Husiler esir takasında anlaştı
Husiler, Umman'da Yemen hükümeti ile yapılan esir takası müzakerelerinin anlaşma ile sonlandığını duyurdu.
Yemen ve Husiler, Umman’ın başkenti Maskat’ta günlerdir devam eden görüşmelerin ardından, bir esir takası anlaşması imzaladı.
Husilerin Esirler Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerden 1700 esirin serbest bırakılacağı, buna karşılık Yemen hükümetinin elindeki 1200 esirin bırakılacağı ifade edildi. Serbest bırakılacaklar arasında 7 Suudi Arabistan ve 23 Sudan vatandaşının da bulunduğu aktarıldı.
Ayrıca esir takası anlaşmasının, Husiler tarafından Islah Partisi milletvekili Muhammed Kahtan ve yedi Suudi esirin serbest bırakılmasını içerdiğini açıklandı.