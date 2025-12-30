https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/vergi-indirim-ve-istisnalarindan-yararlanmak-icin-yeminli-mali-musavir-tasdik-sarti--1102368016.html

Vergi indirim ve istisnalarından yararlanmak için yeminli mali müşavir tasdik şartı

Vergi indirim ve istisnalarından yararlanmak için yeminli mali müşavir tasdik şartı

Sputnik Türkiye

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin istisna, indirim ve uygulamalardan yararlanabilmesi yeminli mali müşavir tasdik raporu şartına bağlandı. Resmi... 30.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-30T15:02+0300

2025-12-30T15:02+0300

2025-12-30T15:02+0300

ekonomi̇

vergi

maliye bakanlığı gelir i̇daresi başkanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089426090_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_dd5009d2af767d5ab785854ccff05b40.jpg

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, beyannamelerinde yer alan istisna, indirim ve uygulamalardan yararlanmak için yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edecek.Hangi işlemler kapsama giriyor?Düzenleme; gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alan istisna ve indirimlerin yanı sıra yerel ve küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi uygulamasına ilişkin işlemleri de kapsıyor. Tasdik işlemiyle, mükelleflerin beyanlarının mevzuata uygunluğu denetlenecek.Yeminli mali müşavirler, tasdik kapsamında defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin mevzuata uygun düzenlenip düzenlenmediğini, gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığını ve hesaplamaların doğru beyan edilip edilmediğini tespit edecek. Ayrıca istisna ve indirimlere ilişkin şartların sağlanıp sağlanmadığı da raporlanacak.Süre ve başvuru yöntemiTasdik raporları, ilgili takvim yılına ait beyannameyle birlikte ya da beyannamenin verilme süresinin bitimini takip eden 2 ay içinde, Dijital Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek.Süresinde sunulmazsa ne olacak?Tasdik raporunun belirtilen süre içinde ibraz edilmemesi halinde, mükellef tasdike konu haktan yararlanamayacak. Ayrıca, raporun zamanında sunulmaması durumunda özel usulsüzlük cezasına ilişkin hükümler uygulanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/akom-uyardi-yilbasinda-istanbulda-hava-nasil-olacak-1102367304.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vergi, maliye bakanlığı gelir i̇daresi başkanlığı