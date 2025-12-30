Venezüellalı vekil Ortega: ‘ABD çok yönlü savaş yürütüyor’

Türkiye
Venezüella iktidar partisinden milletvekili Saul Ortega Sputnik’e yaptığı açıklamada, ABD’nin Venezüella’ya karşı çok yönlü bir savaş yürüttüğü belirterek ülkesinin her türlü tehdide karşı koymaya hazır olduğunun altını çizdi.Ortega demecinde, “ABD, uluslararası toplumu yıkıma uğratma politikası izliyor. Bu bölgenin egemen ve bağımsız devletleri olarak bizim bulunduğumuz dünyada bir dizi kabul edilemez iddiayı öngören gerici Monroe Doktrini’ni hayata geçirdiler” dedi.Ortega açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:‘CIA limana drone saldırısı yaptı’Öte yandan Amerikan basınına göre ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından yürütülen ve daha önce kamuoyuna yansımayan bir saldırının, Venezüella kıyısında bulunan uzak bir limanı hedef aldığı belirtildi.ABD yönetimi söz konusu tesisin, Venezüella merkezli suç örgütü Tren de Aragua tarafından ‘uyuşturucu depolamak ve tekneler aracılığıyla sevkiyat yapmak için kullanıldığını’ iddia ediyordu. Yetkili kaynaklar Atlanta merkezli CNN’e yaptığı açıklamada, saldırı sırasında tesiste kimsenin bulunmadığını ve bu nedenle can kaybı yaşanmadığını aktardı.‘Trump ilk kez dolaylı olarak kabul etti’CNN’e göre ABD Başkanı Donald Trump, saldırıyı geçen hafta verdiği ve başlangıçta fazla dikkat çekmeyen bir röportajda ‘dolaylı biçimde kabul etmişti’. Trump, pazartesi günü gazetecilerin soruları üzerine ise ayrıntı vermekten kaçındı.Söz konusu saldırının, ABD ile ‘Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasındaki gerilimi önemli ölçüde artırabileceği belirtiliyor. ABD, Maduro’yu görevden çekilmeye zorlamak amacıyla ‘askeri baskıyı artıran agresif bir saldırı dizisi’ yürütüyor.ABD’nin bölgedeki saldırılarıABD yönetimi, ‘uyuşturucuyla mücadele operasyonları’ kapsamında Karayipler ve Doğu Pasifik’te 30’dan fazla tekneyi imha ettiğini açıkladı.Trump ayrıca, Venezüella’ya gelen ve ülkeden çıkan ‘yaptırım kapsamındaki petrol tankerlerine abluka uygulanması’ talimatı verdi.
Venezüellalı milletvekili Ortaga, Sputnik’e ‘Amerika’nın Venezüella’ya karşı çok yönlü bir savaş yürüttüğünü’ söyledi. Amerikan basını ise, CIA’in bu ayın başlarında ‘Venezüella kıyısındaki bir liman tesisine drone saldırısı düzenlediğini' ve bunun 'ilk kara operasyonu' olduğunu yazdı.
Venezüella iktidar partisinden milletvekili Saul Ortega Sputnik’e yaptığı açıklamada, ABD’nin Venezüella’ya karşı çok yönlü bir savaş yürüttüğü belirterek ülkesinin her türlü tehdide karşı koymaya hazır olduğunun altını çizdi.
Ortega demecinde, “ABD, uluslararası toplumu yıkıma uğratma politikası izliyor. Bu bölgenin egemen ve bağımsız devletleri olarak bizim bulunduğumuz dünyada bir dizi kabul edilemez iddiayı öngören gerici Monroe Doktrini’ni hayata geçirdiler” dedi.
Ortega açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:

Bu, ekonomik ve teknolojik alanlarda yürütülen, radyo-elektronik harp gibi yeni unsurların kullanıldığı çok yönlü bir savaştır. Bizim için tehdit gerçektir ve mevcuttur ancak aynı zamanda her türlü tehdit ya da meydan okumaya karşı koyma konusunda kararlıyız.

‘CIA limana drone saldırısı yaptı’

Öte yandan Amerikan basınına göre ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından yürütülen ve daha önce kamuoyuna yansımayan bir saldırının, Venezüella kıyısında bulunan uzak bir limanı hedef aldığı belirtildi.
ABD yönetimi söz konusu tesisin, Venezüella merkezli suç örgütü Tren de Aragua tarafından ‘uyuşturucu depolamak ve tekneler aracılığıyla sevkiyat yapmak için kullanıldığını’ iddia ediyordu. Yetkili kaynaklar Atlanta merkezli CNN’e yaptığı açıklamada, saldırı sırasında tesiste kimsenin bulunmadığını ve bu nedenle can kaybı yaşanmadığını aktardı.

‘Trump ilk kez dolaylı olarak kabul etti’

CNN’e göre ABD Başkanı Donald Trump, saldırıyı geçen hafta verdiği ve başlangıçta fazla dikkat çekmeyen bir röportajda ‘dolaylı biçimde kabul etmişti’. Trump, pazartesi günü gazetecilerin soruları üzerine ise ayrıntı vermekten kaçındı.
Söz konusu saldırının, ABD ile ‘Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasındaki gerilimi önemli ölçüde artırabileceği belirtiliyor. ABD, Maduro’yu görevden çekilmeye zorlamak amacıyla ‘askeri baskıyı artıran agresif bir saldırı dizisi’ yürütüyor.

ABD’nin bölgedeki saldırıları

ABD yönetimi, ‘uyuşturucuyla mücadele operasyonları’ kapsamında Karayipler ve Doğu Pasifik’te 30’dan fazla tekneyi imha ettiğini açıkladı.
Trump ayrıca, Venezüella’ya gelen ve ülkeden çıkan ‘yaptırım kapsamındaki petrol tankerlerine abluka uygulanması’ talimatı verdi.
