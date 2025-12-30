https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/kar-tatili-haberleri-pes-pese-geldi-okullarin-tatil-edildigi-il-ve-ilceler-aciklandi-1102357707.html

Kar tatili haberleri peş peşe geldi: Okulların tatil edildiği il ve ilçeler açıklandı

Kar tatili haberleri peş peşe geldi: Okulların tatil edildiği il ve ilçeler açıklandı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji’nin kuvvetli kar, buzlanma ve don uyarılarının ardından Türkiye genelinde çok sayıda il ve ilçede okullar tatil edildi. Valiliklerden art arda... 30.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-30T10:18+0300

2025-12-30T10:18+0300

2025-12-30T10:19+0300

türki̇ye

kar yağışı

yoğun kar yağışı

okullar tatil

son dakika okullar tatil

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1e/1102357788_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_efa3ccab2b5509bf7d66d7db5516be7a.jpg

Kar yağışının şiddetlenmesi ve buzlanma riskinin artması nedeniyle 23 ilde okullar tatil edildi. Valilikler, öğrencilerin ve vatandaşların can güvenliğini gerekçe göstererek kararlarını duyurdu. Milyonlarca öğrenci, “Okullar tatil mi?” sorusuna yanıt ararken, 30 Aralık Salı günü için yeni tatil kararları açıklandı. Mardin Valiliği, kar yağışı ve dondurucu soğukların devam etmesi nedeniyle il genelindeki tüm okullarda 30 Aralık Salı günü eğitime 1 gün daha ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, buzlanma riskine dikkat çekilirken, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bildirildi.Elazığ’da okullar 2 gün tatilElazığ Valisi Numan Hatipoğlu, meteorolojik verilere göre 30 Aralık’ta aşırı buzlanma, 31 Aralık’ta ise yoğun kar yağışı beklendiğini belirterek, il genelinde iki gün eğitime ara verildiğini açıkladı. Engelli ve hamile kamu çalışanları da izinli sayıldı.Karabük, Batman ve Siirt’te eğitime araKarabük Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 30 Aralık Salı günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Batman ve Siirt Valilikleri de kar, buzlanma ve don riski nedeniyle tüm resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.Bolu, Diyarbakır ve Zonguldak’ta kar tatiliBolu Valiliği, tüm eğitim kurumlarında 30 Aralık Salı günü eğitime ara verildiğini bildirdi.Diyarbakır Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde 1 gün tatil kararı aldı.Zonguldak’ta ise fırtına ve kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için okullar tatil edildi.Şırnak’ta merkez ve i̇lçelerde okullar kapalıŞırnak Valiliği, merkez ile Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde 29 Aralık öğleden sonra ve 30 Aralık Salı günü eğitime ara verildiğini duyurdu. İdil ilçesinde ise köy okulları ve taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için tatil kararı alındı.Ayrıca Şırnak Üniversitesi de final sınavlarını erteledi.Van, Hakkari, Düzce ve Artvin’de tatil kararıVan ve Hakkari genelinde tüm okullarda eğitime ara verildi. Düzce’nin Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde, Artvin merkez ve bazı ilçelerinde kar ve buzlanma nedeniyle 30 Aralık Salı günü eğitim yapılmayacak.Hangi il ve ilçelerde kar tatili var?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/istanbul-valiligi-yilbasi-onlemlerini-duyurdu-8-ilceye-agir-arac-girisi-yasak-1102355368.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kar tatili, okullar tatil mi, 30 aralık kar tatili, meteoroloji uyarısı, valilik açıklaması, kar yağışı