Kar tatili haberleri peş peşe geldi: Okulların tatil edildiği il ve ilçeler açıklandı
10:18 30.12.2025 (güncellendi: 10:19 30.12.2025)
© AABirçok ilde kar tatili verildi
Meteoroloji’nin kuvvetli kar, buzlanma ve don uyarılarının ardından Türkiye genelinde çok sayıda il ve ilçede okullar tatil edildi. Valiliklerden art arda açıklamalar gelirken, 30 Aralık Salı günü için kar tatili verilen yerlerin listesi netleşti. Öğrenciler ve veliler gözünü yeni duyurulara çevirdi.
Kar yağışının şiddetlenmesi ve buzlanma riskinin artması nedeniyle 23 ilde okullar tatil edildi. Valilikler, öğrencilerin ve vatandaşların can güvenliğini gerekçe göstererek kararlarını duyurdu. Milyonlarca öğrenci, “Okullar tatil mi?” sorusuna yanıt ararken, 30 Aralık Salı günü için yeni tatil kararları açıklandı.
Mardin Valiliği, kar yağışı ve dondurucu soğukların devam etmesi nedeniyle il genelindeki tüm okullarda 30 Aralık Salı günü eğitime 1 gün daha ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, buzlanma riskine dikkat çekilirken, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bildirildi.
Elazığ’da okullar 2 gün tatil
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, meteorolojik verilere göre 30 Aralık’ta aşırı buzlanma, 31 Aralık’ta ise yoğun kar yağışı beklendiğini belirterek, il genelinde iki gün eğitime ara verildiğini açıkladı. Engelli ve hamile kamu çalışanları da izinli sayıldı.
Karabük, Batman ve Siirt’te eğitime ara
Karabük Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 30 Aralık Salı günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Batman ve Siirt Valilikleri de kar, buzlanma ve don riski nedeniyle tüm resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.
Bolu, Diyarbakır ve Zonguldak’ta kar tatili
Bolu Valiliği, tüm eğitim kurumlarında 30 Aralık Salı günü eğitime ara verildiğini bildirdi.
Diyarbakır Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde 1 gün tatil kararı aldı.
Zonguldak’ta ise fırtına ve kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için okullar tatil edildi.
Şırnak’ta merkez ve i̇lçelerde okullar kapalı
Şırnak Valiliği, merkez ile Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde 29 Aralık öğleden sonra ve 30 Aralık Salı günü eğitime ara verildiğini duyurdu. İdil ilçesinde ise köy okulları ve taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için tatil kararı alındı.
Ayrıca Şırnak Üniversitesi de final sınavlarını erteledi.
Van, Hakkari, Düzce ve Artvin’de tatil kararı
Van ve Hakkari genelinde tüm okullarda eğitime ara verildi. Düzce’nin Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde, Artvin merkez ve bazı ilçelerinde kar ve buzlanma nedeniyle 30 Aralık Salı günü eğitim yapılmayacak.
Hangi il ve ilçelerde kar tatili var?
Mardin
Elazığ
Karabük
Batman
Siirt
Bolu
Şırnak
Diyarbakır
Zonguldak (taşımalı eğitim)
Kastamonu
Van
Hakkari
Düzce (Kaynaşlı ve Yığılca ilçeleri)
Artvin
Sakarya (Hendek ilçesi – taşımalı eğitim)
Bingöl
Sinop (bazı ilçeler ve taşımalı eğitim)
Çankırı (bazı ilçeler)
Muş (bazı ilçeler ve taşımalı eğitim)
Bitlis
Tunceli (bazı ilçeler – taşımalı eğitim)
Şanlıurfa
Rize (Çamlıhemşin ilçesi)