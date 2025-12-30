https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/valilik-acikladi-istanbulda-yarin-ve-1-ocakta-hangi-yollar-kapali-1102372184.html

Valilik açıkladı: İstanbul'da yarın ve 1 Ocak'ta hangi yollar kapalı?

İstanbul'da yarın ve 1 Ocak perşembe günü çok sayıda yol trafiğe kapatılacak. 30.12.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul'da yarın ve 1 Ocak perşembe günü trafiğe kapalı olan yollar açıklandı. Buna göre, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy ilçelerinde yılbaşı tedbirleri dolayısıyla ve 1 Ocak günü de Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde gerçekleşecek olan "Türkiye Gençlik Vakfı Yürüyüş Programı" dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.Yarın hangi yollar trafiğe kapatılacak?Yılbaşı tedbirleri sebebiyle 31.12.2025 tarihinde kapanacak yollarAçıklamada, trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar şu şekilde açıklandı:BEYOĞLU( 14.00-Program sonuna kadar)Alternatif güzergahlar- Tarlabaşı Bulvarı Unkapanı istikameti Meclis-i Mebusan Caddesi,- Meclis-i Mebusan Caddesi,- Mete Caddesi,- İnönü Caddesi,- Kemeraltı Caddesi,- Refik Saydam Caddesi Unkapanı istikameti,- Tersane Caddesi,- Evliya Çelebi Caddesi,Alternatif güzergahlar- Teşvikiye Caddesi,- Valikonağı Caddesi,- Rumeli Caddesi,- Halaskargazi Caddesi,- Cumhuriyet Caddesi,BEŞİKTAŞ (14.00-Program sonuna kadar)Alternatif güzergahlar- Yeşilpınar Sokak,- Yol Sokak,- Ahmet Adnan Saygun Caddesi,KADIKÖY (14.00-Program sonuna kadar)Alternatif güzergahlar- Söğütlüçeşme Caddesi,- Dr. Esat Işık Caddesi,- Rıhtım Caddesi,- Çetin Emeç Bulvarı,- Abdulkadir Noyan Sokak.1 Ocak Perşembe günü İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?Türkiye Gençlik Vakfı yürüyüş programı sebebiyle 01.01.2026 tarihinde kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlarFatih ilçesi kapanacak yollar (03.00–program sonuna kadar)- Galata Köprüsü ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar (22.00 itibari ile kapanacaktır),- Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,- Reşadiye Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,- Ankara Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,- Ebu Suud Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,- Sahil Kennedy Caddesi (Aksakal Sokak kesişimi ile Reşadiye Caddesi kesişimi arasında kalan kısım),- Divanyolu Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,- Alemdar Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar taşıt trafiğine kapatılacaktır.Alternatif güzergahlar- Atatürk Bulvarı,- Unkapanı Köprüsü.Beyoğlu ilçesi kapacak yollar (03.00-Program sonuna kadar)- Meclisi Mebusan Caddesi (Dolmabahçe Gazhane Caddesi kesişimi ile Kemeraltı Caddesi kesişimi arasında kalan kısım),- Bankalar Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,- Tersane Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,- Necatibey Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,- Alageyik Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,- Yüksek Kaldırım Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,- Kemeraltı Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar taşıt trafiğine kapatılacaktır.Alternatif güzergahlar- Refik Saydam Caddesi,- Meclis-i Mebusan Caddesi Dolmabahçe İstikameti,- Unkapanı Köprüsü.Tramvay seferleri iptal edilecek mi?Kapanacak tramvay yolları ve hatlarıT-1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattında;31 Aralık 2025 günü saat 22.00’den itibaren Kabataş-Sultanahmet istasyonları arasında sefer yapılmayacaktır.01 Ocak 2026 günü saat 03.00’ten itibaren tedbir bitimine kadar Kabataş-Beyazıt istasyonları arasında sefer yapılmayacaktır.T-5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattında;01 Ocak 2026 günü saat 03.00’ten tedbir bitimine kadar Küçükpazar- Eminönü istasyonları arası sefer yapılmayacaktır.

