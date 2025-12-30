Türkiye
Ankaralılar dikkat: 31 Aralık'ta bu yollar kapalı
Ankaralılar dikkat: 31 Aralık'ta bu yollar kapalı
Sputnik Türkiye
Ankara'da yılbaşı kutlamaları nedeniyle 31 Aralık'ta bazı yolların kapatılacağı duyuruldu. 30.12.2025, Sputnik Türkiye
Ankara Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı kutlamaları nedeniyle 31 Aralık'ta bazı yollarını kapatılacağını açıkladı. Ankara'da yarın hangi yollar kapalı? Bu yolları kullanmayınAnkara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'den itibaren, Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşağı arasında kalan bölümü, GMK Bulvarı, Milli Müdafaa, Aşkabat (Bahçeli 7. Cadde) ve Bestekar caddelerinin tamamı trafiğe kapatılacak.Kızılırmak, Olgunlar, Selanik, Tunalı Hilmi, Azerbaycan (Bahçeli 3), Yüksel, Sakarya, Kumrular, Tunus ve Tuna caddeleri de araç trafiğine kapalı olacak.Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej ile Kızılay Kavşağı arasında kalan bölümü de araç trafiğine kapatılacak.İnkılap, Konur, Karanfil, Bilge, Bülten, Çığır ve Bayındır sokakları da trafiğe kapalı olacak.İhtiyaç halinde hangi yollar kapatılacak?Açıklamada, 31 Aralık akşamı ihtiyaç olması halinde, Oğuzhan Asiltürk, Meşrutiyet, Filistin, Polonya, İran, Arjantin ile Kuleli caddelerinin tamamının programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacağı açıklandı.
Ankaralılar dikkat: 31 Aralık'ta bu yollar kapalı

11:45 30.12.2025 (güncellendi: 12:13 30.12.2025)
Ankara'da yılbaşı kutlamaları nedeniyle 31 Aralık'ta bazı yolların kapatılacağı duyuruldu.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı kutlamaları nedeniyle 31 Aralık'ta bazı yollarını kapatılacağını açıkladı. Ankara'da yarın hangi yollar kapalı?

Bu yolları kullanmayın

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'den itibaren, Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşağı arasında kalan bölümü, GMK Bulvarı, Milli Müdafaa, Aşkabat (Bahçeli 7. Cadde) ve Bestekar caddelerinin tamamı trafiğe kapatılacak.
Kızılırmak, Olgunlar, Selanik, Tunalı Hilmi, Azerbaycan (Bahçeli 3), Yüksel, Sakarya, Kumrular, Tunus ve Tuna caddeleri de araç trafiğine kapalı olacak.
Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej ile Kızılay Kavşağı arasında kalan bölümü de araç trafiğine kapatılacak.
İnkılap, Konur, Karanfil, Bilge, Bülten, Çığır ve Bayındır sokakları da trafiğe kapalı olacak.

İhtiyaç halinde hangi yollar kapatılacak?

Açıklamada, 31 Aralık akşamı ihtiyaç olması halinde, Oğuzhan Asiltürk, Meşrutiyet, Filistin, Polonya, İran, Arjantin ile Kuleli caddelerinin tamamının programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacağı açıklandı.
