https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/ankaralilar-dikkat-31-aralikta-bu-yollar-kapali-1102362099.html

Ankaralılar dikkat: 31 Aralık'ta bu yollar kapalı

Ankaralılar dikkat: 31 Aralık'ta bu yollar kapalı

Sputnik Türkiye

Ankara'da yılbaşı kutlamaları nedeniyle 31 Aralık'ta bazı yolların kapatılacağı duyuruldu. 30.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-30T11:45+0300

2025-12-30T11:45+0300

2025-12-30T12:13+0300

türki̇ye

ankara

emniyet müdürlüğü

kapalı yollar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098875086_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e95dbd7965bb56e2d802dbf226afe7f5.jpg

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı kutlamaları nedeniyle 31 Aralık'ta bazı yollarını kapatılacağını açıkladı. Ankara'da yarın hangi yollar kapalı? Bu yolları kullanmayınAnkara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'den itibaren, Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşağı arasında kalan bölümü, GMK Bulvarı, Milli Müdafaa, Aşkabat (Bahçeli 7. Cadde) ve Bestekar caddelerinin tamamı trafiğe kapatılacak.Kızılırmak, Olgunlar, Selanik, Tunalı Hilmi, Azerbaycan (Bahçeli 3), Yüksel, Sakarya, Kumrular, Tunus ve Tuna caddeleri de araç trafiğine kapalı olacak.Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej ile Kızılay Kavşağı arasında kalan bölümü de araç trafiğine kapatılacak.İnkılap, Konur, Karanfil, Bilge, Bülten, Çığır ve Bayındır sokakları da trafiğe kapalı olacak.İhtiyaç halinde hangi yollar kapatılacak?Açıklamada, 31 Aralık akşamı ihtiyaç olması halinde, Oğuzhan Asiltürk, Meşrutiyet, Filistin, Polonya, İran, Arjantin ile Kuleli caddelerinin tamamının programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacağı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/istanbul-valiligi-yilbasi-onlemlerini-duyurdu-8-ilceye-agir-arac-girisi-yasak-1102355368.html

türki̇ye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankarada hangi yollar kapanacak, ankara kapalı yollar, ankara yılbaşında kapalı yollar