Uzmanlar, Putin'in konutuna İHA saldırısını değerlendirdi: 'Rusya'yı aşırı tepkiye kışkırtıyorlar'
Uzmanlar, Putin’in konutuna İHA saldırısını değerlendirdi: 'Rusya’yı aşırı tepkiye kışkırtıyorlar'
30.12.2025
Uzmanlar, Putin’in konutuna İHA saldırısını değerlendirdi: 'Rusya’yı aşırı tepkiye kışkırtıyorlar'
13:05 30.12.2025 (güncellendi: 13:10 30.12.2025)
Rusya lideri Putin’in Novgorod Bölgesi’ndeki konutuna düzenlenen İHA saldırısını değerlendiren uzmanlar, Ukrayna’nın barış sürecini sekteye uğratmak amacıyla Rusya’yı aşırı tepkiye kışkırtmaya çalıştığı görüşünde birleşti.
Arjantinli tarihçi ve araştırmacı Jorge Wozniak, Sputnik’e açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Novgorod Bölgesi'ndeki konutuna düzenlenen İHA saldırısını şöyle değerlendirdi:
Çatışma Ukrayna için giderek daha olumsuz bir hal aldıkça, kaynaklar giderek daha çok sahadaki durumu ‘tıkamaya’ ve müzakereleri zorlaştırmaya veya Rus hükümetini aşırı tepkiye kışkırtmaya yönlendirilecek. Bunu giderek daha sık göreceğiz. Ukrayna'nın bu tür eylemlerini yoğunlaştırmasından bahsediyorum.
Wozniak, "Bununla birlikte Zelenskiy'in durum üzerinde tam kontrolü yok. Çatışmanın nasıl geliştiğine bakılmaksızın askeri harekatın devam etmesini sağlamak için şüphesiz her şeyi yapacak örneğin aşırı milliyetçi gruplar gibi çok sayıda grup var” diye vurguladı.
‘Kaos yaratmaya çalışıyorlar’
İspanyol sosyolog Daniel Seixo, Ukrayna'nın bu eylemlerinin tamamen terörist bir strateji olduğunu kaydederek bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
İçinde bulunduğumuz durumu kaosa sürüklemeye çalışan bir strateji. Rusya Federasyonu'nun sahada kendi şartlarını dayattığı ve müzakere masasında da, bu özel operasyonu başlatan şartların yerine getirilmesi gerektiğini açıkça ortaya koyduğu bir durumdan bahsediyorum.
Ukrayna topraklarındaki tüm bu Batılı kuklalar ve uşakların bundan hoşlanmıyor olmasının açık olduğunu söyleyen Seixo, “Washington bu çatışmayı sona erdirmek veya en azından belli bir mecraya yönlendirmek istiyor. Büyük miktarda para aktarmaya devam edemez. Henüz tamamen kaybedilmemiş bir çatışmayı çıkmaza sürüklemeye devam edemez. Analiz etmemiz gereken ilk gerçek bu. Ukrayna bu çatışmayı çok uzun zaman önce kaybetti” dedi.
‘Çok ciddi bir tırmandırma’
Küba’daki Raúl Roa García Uluslararası İlişkiler Yüksek Enstitüsü görevlisi Yosmany Fernández Pacheco, bu saldırının, Ukrayna elitinin ve Avrupalı destekçilerinin çatışmayı uzatmakla kalmayıp aynı zamanda önemli ölçüde tırmandırma yönündeki yeni bir girişim olduğuna dikkat çekerek, “Bu suikast girişimi, örneğin Kuzey Akım ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hatlarının sabotajından çok daha ciddi bir tırmandırma” yorumunda bulundu.
Vladimir Putin'in konutuna yapılan bu saldırının, Moskova'yı harekete geçmeye ve müzakereleri ve olası barış anlaşmalarını sekteye uğratmak için yeni bir bahane bulmaya zorlamayı amaçlayan bir provokasyon olduğunu söyleyen Pacheco, “Yukarıdakilerin tümü, Rusya'yı Avrupa'yı yok etmeye ve sınırlarını genişletmeye çalışan saldırgan bir devlet olmakla suçlamayı amaçlayan tekrarlanan bir strateji” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu saldırı, Rusya ve ABD arasındaki çözüm müzakereleri sırasında gerçekleşiyor. Bu durum, hem Kiev rejimi hem de Avrupa Birliği müttefikleri için olumsuz bir durum. Zira bu, Ukrayna'ya yardım etme ve Rusya'yı yok etme yönündeki söylemlerinin ve planlarının tamamen başarısız olması anlamına gelecek.
Kübalı uzman, “Bu terör saldırısının başarısızlığı, Moskova'nın uluslararası alandaki konumunu daha da güçlendiriyor ve Ukrayna'nın askeri operasyon alanında doğrudan bir zafer elde edemediğini gösteriyor” diye kaydetti.