İranlı uzmandan Putin’in konutuna saldırıya tepki: 'Zelenskiy, uzlaşı önünde engel teşkil edecek unsurlar oluşturuyor'

Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in siyasi hayatta kalma mücadelesi verdiğine dikkat çeken Vadayi, Ukrayna’nın, Rusya Devlet Başkanı Putin’in konutuna saldırarak... 30.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-30T11:33+0300

2025-12-30T11:33+0300

2025-12-30T12:35+0300

İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Ali Vadayi, Sputnik'e açıklamasında, Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod Bölgesi'ndeki konutuna düzenlediği saldırıyı değerlendirdi.Rusya’nın, elde ettiği toprak kazanımlarını pekiştirmeyi ve bunları kalıcı bir jeopolitik gerçekliğe dönüştürmeyi amaçlarken Ukrayna’nın, NATO'nun 5. Maddesi veya eşdeğeri gibi kesin güvenlik garantileri olmadan yapılacak herhangi bir ateşkesi, Rus ordusunu gelecekteki saldırılar için yeniden inşa etme fırsatı olarak gördüğünü söyleyen Vadayi, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya Devlet Başkanlığı konutuna yapılan saldırıya verdiği tepkinin ve söyleminin, bu saldırının Trump'ın kafasında, Zelenskiy ile ilgili ‘kuşatma altındaki lider’ imajını ‘yıkıcı ve tahmin edilemez bir maceracıya’ dönüştürdüğünü gösterdiğine dikkat çeken İranlı uzman, Trump'ın hoşnutsuzluğunu dile getirmesinin, her iki tarafın algısındaki farklılıklara işaret ettiğini söyledi.Zelenskiy’in, Trump'ın uluslararası itibarını yeniden kazanmak için Ukrayna meselesinde hızlı ve ucuz bir zafer aradığının gayet farkında olduğunu kaydeden Vadayi, “Başka bir deyişle, Trump'ın barışın yakın olduğunu ve ‘müzakerelerde yüzde 95 ilerleme kaydedildiğini’ ilan ettiği sırada, Kiev'in Putin'in konutuna saldırması, aslında Trump'ın Kiev'i kontrol etme yeteneğini itibarsızlaştırmak anlamına geliyor” diyerek şunu ekledi:

