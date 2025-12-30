https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/iranli-uzmandan-putinin-konutuna-saldiriya-tepki-zelenskiy-uzlasi-onunde-engel-teskil-edecek-1102361813.html
İranlı uzmandan Putin’in konutuna saldırıya tepki: 'Zelenskiy, uzlaşı önünde engel teşkil edecek unsurlar oluşturuyor'
İranlı uzmandan Putin’in konutuna saldırıya tepki: 'Zelenskiy, uzlaşı önünde engel teşkil edecek unsurlar oluşturuyor'
Sputnik Türkiye
Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in siyasi hayatta kalma mücadelesi verdiğine dikkat çeken Vadayi, Ukrayna’nın, Rusya Devlet Başkanı Putin’in konutuna saldırarak... 30.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-30T11:33+0300
2025-12-30T11:33+0300
2025-12-30T12:35+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
novgorod
vladimir putin
vladimir zelenskiy
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0b/1078321542_0:122:2000:1247_1920x0_80_0_0_66e027da5de201d17127540f1bef9beb.jpg
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Ali Vadayi, Sputnik'e açıklamasında, Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod Bölgesi'ndeki konutuna düzenlediği saldırıyı değerlendirdi.Rusya’nın, elde ettiği toprak kazanımlarını pekiştirmeyi ve bunları kalıcı bir jeopolitik gerçekliğe dönüştürmeyi amaçlarken Ukrayna’nın, NATO'nun 5. Maddesi veya eşdeğeri gibi kesin güvenlik garantileri olmadan yapılacak herhangi bir ateşkesi, Rus ordusunu gelecekteki saldırılar için yeniden inşa etme fırsatı olarak gördüğünü söyleyen Vadayi, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya Devlet Başkanlığı konutuna yapılan saldırıya verdiği tepkinin ve söyleminin, bu saldırının Trump'ın kafasında, Zelenskiy ile ilgili ‘kuşatma altındaki lider’ imajını ‘yıkıcı ve tahmin edilemez bir maceracıya’ dönüştürdüğünü gösterdiğine dikkat çeken İranlı uzman, Trump'ın hoşnutsuzluğunu dile getirmesinin, her iki tarafın algısındaki farklılıklara işaret ettiğini söyledi.Zelenskiy’in, Trump'ın uluslararası itibarını yeniden kazanmak için Ukrayna meselesinde hızlı ve ucuz bir zafer aradığının gayet farkında olduğunu kaydeden Vadayi, “Başka bir deyişle, Trump'ın barışın yakın olduğunu ve ‘müzakerelerde yüzde 95 ilerleme kaydedildiğini’ ilan ettiği sırada, Kiev'in Putin'in konutuna saldırması, aslında Trump'ın Kiev'i kontrol etme yeteneğini itibarsızlaştırmak anlamına geliyor” diyerek şunu ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/cinli-uzman-putinin-konutuna-saldiri-ukrayna-muzakerelerini-etkileyecek-1102359872.html
rusya
ukrayna
novgorod
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0b/1078321542_87:0:1914:1370_1920x0_80_0_0_1092c5f8b811b62ca000c05afcf9dc6f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, novgorod, vladimir putin, vladimir zelenskiy, donald trump
rusya, ukrayna, novgorod, vladimir putin, vladimir zelenskiy, donald trump
İranlı uzmandan Putin’in konutuna saldırıya tepki: 'Zelenskiy, uzlaşı önünde engel teşkil edecek unsurlar oluşturuyor'
11:33 30.12.2025 (güncellendi: 12:35 30.12.2025)
Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in siyasi hayatta kalma mücadelesi verdiğine dikkat çeken Vadayi, Ukrayna’nın, Rusya Devlet Başkanı Putin’in konutuna saldırarak ABD Başkanı Trump'ın dikte ettiği bir barışı istemediğini gösterdiğini belirtti.
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Ali Vadayi, Sputnik'e açıklamasında, Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod Bölgesi'ndeki konutuna düzenlediği saldırıyı değerlendirdi.
Rusya’nın, elde ettiği toprak kazanımlarını pekiştirmeyi ve bunları kalıcı bir jeopolitik gerçekliğe dönüştürmeyi amaçlarken Ukrayna’nın, NATO'nun 5. Maddesi veya eşdeğeri gibi kesin güvenlik garantileri olmadan yapılacak herhangi bir ateşkesi, Rus ordusunu gelecekteki saldırılar için yeniden inşa etme fırsatı olarak gördüğünü söyleyen Vadayi, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
Asıl sorun Zelenskiy'in kimlik krizi ve siyasi hayatta kalma mücadelesi. Zelenskiy, siyasi kimliğini tam zafer ve toprakların geri alınmasına bağladı. Onun görüşüne göre, mevcut durumda ateşkesi kabul etmek askeri bir zorunluluk değil, Ukrayna'nın iç yapısı içinde ‘siyasi intihar’ anlamına gelir. Bu nedenle, örneğin, İHA saldırıları veya diğer sert önlemler yoluyla diplomatik süreçte tıkanıklık yaratarak mevcut çıkmazı kendi hayatta kalması için kullanmaya çalışıyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya Devlet Başkanlığı konutuna yapılan saldırıya verdiği tepkinin ve söyleminin, bu saldırının Trump'ın kafasında, Zelenskiy ile ilgili ‘kuşatma altındaki lider’ imajını ‘yıkıcı ve tahmin edilemez bir maceracıya’ dönüştürdüğünü gösterdiğine dikkat çeken İranlı uzman, Trump'ın hoşnutsuzluğunu dile getirmesinin, her iki tarafın algısındaki farklılıklara işaret ettiğini söyledi.
Zelenskiy’in, Trump'ın uluslararası itibarını yeniden kazanmak için Ukrayna meselesinde hızlı ve ucuz bir zafer aradığının gayet farkında olduğunu kaydeden Vadayi, “Başka bir deyişle, Trump'ın barışın yakın olduğunu ve ‘müzakerelerde yüzde 95 ilerleme kaydedildiğini’ ilan ettiği sırada, Kiev'in Putin'in konutuna saldırması, aslında Trump'ın Kiev'i kontrol etme yeteneğini itibarsızlaştırmak anlamına geliyor” diyerek şunu ekledi:
Kiev, Oval Ofis'teki aşağılanmanın tekrarını önlemek için ABD Başkan’ının isteklerini dinlemeye çalışıyor gibi görünse de Ukrayna, ateşkes görüşmeleriyle eş zamanlı olarak Rusya Devlet Başkanı’nın konutuna saldırarak, Trump'ın dikte ettiği bir barışa kırmızı halı sermediğini gösteriyor. Zelenskiy, Trump ve Putin arasında uzlaşmaya engel teşkil edecek unsurlar oluşturuyor.