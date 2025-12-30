https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/uyusturucu-sorusturmasi-seyma-subasi-gozaltina-alindi-1102377456.html
Uyuşturucu soruşturması: Şeyma Subaşı gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturması: Şeyma Subaşı gözaltına alındı
30.12.2025
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı sırada ABD’de bulunan Şeyma Subaşı için yakalama kararı verilmişti. Subaşı, akşam saatlerinde Türkiye’ye dönüşünde havalimanında gözaltına alındı. Subaşı'nın işlemlerinin yapılması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na sevk edileceği öğrenildi.
Uyuşturucu soruşturması: Şeyma Subaşı gözaltına alındı
19:36 30.12.2025 (güncellendi: 19:55 30.12.2025)
Uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı sırada ABD’de bulunan Şeyma Subaşı için yakalama kararı verilmişti.
Subaşı, akşam saatlerinde Türkiye’ye dönüşünde havalimanında gözaltına alındı. Subaşı'nın işlemlerinin yapılması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na sevk edileceği öğrenildi.