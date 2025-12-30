Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Uyuşturucu soruşturması: Şeyma Subaşı gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturması: Şeyma Subaşı gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı gözaltına alındı.
2025-12-30T19:36+0300
2025-12-30T19:55+0300
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı sırada ABD’de bulunan Şeyma Subaşı için yakalama kararı verilmişti. Subaşı, akşam saatlerinde Türkiye’ye dönüşünde havalimanında gözaltına alındı. Subaşı'nın işlemlerinin yapılması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na sevk edileceği öğrenildi.
Uyuşturucu soruşturması: Şeyma Subaşı gözaltına alındı

19:36 30.12.2025 (güncellendi: 19:55 30.12.2025)
Uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı sırada ABD’de bulunan Şeyma Subaşı için yakalama kararı verilmişti.
Subaşı, akşam saatlerinde Türkiye’ye dönüşünde havalimanında gözaltına alındı. Subaşı'nın işlemlerinin yapılması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na sevk edileceği öğrenildi.
TÜRKİYE
Haklarında yakalama kararı çıkarılmıştı: Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin'den kandil paylaşımı
25 Aralık, 23:05
