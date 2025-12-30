https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/uyusturucu-sorusturmasi-seyma-subasi-gozaltina-alindi-1102377456.html

Uyuşturucu soruşturması: Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı gözaltına alındı. 30.12.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı sırada ABD’de bulunan Şeyma Subaşı için yakalama kararı verilmişti. Subaşı, akşam saatlerinde Türkiye’ye dönüşünde havalimanında gözaltına alındı. Subaşı'nın işlemlerinin yapılması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na sevk edileceği öğrenildi.

