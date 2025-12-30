Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/turkiyenin-en-soguk-yeri-eksi-303-derece-goruldu-1102360508.html
Türkiye'nin en soğuk yeri: Eksi 30.3 derece görüldü
Türkiye'nin en soğuk yeri: Eksi 30.3 derece görüldü
Sputnik Türkiye
Meteoroloji verilerine göre Erzurum’un Karaçoban ilçesi gece eksi 30.3 dereceyle Türkiye’nin en soğuk noktası olarak kayıtlara geçti. Doğu Anadolu’da etkili... 30.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-30T11:26+0300
2025-12-30T11:26+0300
türki̇ye
soğuk
kar yağışı
yoğun kar yağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1e/1102360792_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8ae0eafec65762c9314a3a831fc22ecf.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Erzurum’un Karaçoban ilçesi, gece ölçülen sıfırın altında 30,3 derece ile Türkiye’nin en soğuk yeri oldu. Karaçoban’ı Van Çaldıran Bezirhane köyü eksi 28, Muş Bulanık eksi 26,3 dereceyle takip etti.Kent merkezlerinde don ve buzlanmaErzurum’da iki gündür süren kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkisini artırdı. Kent merkezinde gece eksi 12 derece ölçülürken, araç camları buz tuttu, yollar ve kaldırımlar buzla kaplandı. Çatılarda buz sarkıtları oluştu, bazı çeşmeler dondu.Kars’ta hayat zorlaştıKars’ta hava sıcaklığı eksi 19,7 dereceye düştü. Dereler ve göller buzla kaplanırken, bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu. Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halılarla örttü. Sarıkamış’ta camlar buz tuttu, bacalarda uzun buz sarkıtları oluştu. Belediye ve karayolları ekipleri tuzlama çalışması başlattı.Karslı Himmet Bozyel, “Geceleri çok soğuk oluyor, eksi 20’leri görüyoruz, zemheri soğukları başladı” diyerek soğuğun şiddetine dikkat çekti.Ardahan ve Tunceli’de buzlanmaArdahan’da kar ve soğuk hava yer yer ulaşımı aksatırken, araçların üzeri örtülerle kapatıldı. Tunceli’de gece sıcaklık eksi 6 dereceye kadar düştü; araç camları buz tuttu, göletler kısmen dondu. Belediye ekipleri buzlanan yollarda tuzlama yaptı.Ağrı’da kırağı ve sisAğrı’da sıcaklık eksi 20 derecelere geriledi. Sis görüş mesafesini düşürürken, nehir ve dereler buzla kaplandı. Sabah saatlerinde hayvan pazarına gidenlerin kaş ve saçlarında kırağı oluştu. Buzlanma nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.Vatandaşlar zor anlar yaşadıHayvan pazarına giden İnan Cebe, “Hava çok soğuk, donuyoruz” derken, İbrahim Uray araçlarını çalıştırmakta zorlandıklarını anlattı. Resul Yatmaz ise kışın çetin geçtiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/kar-tatili-haberleri-pes-pese-geldi-okullarin-tatil-edildigi-il-ve-ilceler-aciklandi-1102357707.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1e/1102360792_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e8b7778bd27a20d3617b9a26a5b02dae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
soğuk, kar yağışı, yoğun kar yağışı
soğuk, kar yağışı, yoğun kar yağışı

Türkiye'nin en soğuk yeri: Eksi 30.3 derece görüldü

11:26 30.12.2025
© AA / Abdullah SöylemezErzurum sıfırın altında 30,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili
Erzurum sıfırın altında 30,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2025
© AA / Abdullah Söylemez
Abone ol
Meteoroloji verilerine göre Erzurum’un Karaçoban ilçesi gece eksi 30.3 dereceyle Türkiye’nin en soğuk noktası olarak kayıtlara geçti. Doğu Anadolu’da etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkilerken, Ağrı, Kars, Ardahan ve Tunceli’de buzlanma, don ve ulaşım aksamaları yaşandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Erzurum’un Karaçoban ilçesi, gece ölçülen sıfırın altında 30,3 derece ile Türkiye’nin en soğuk yeri oldu. Karaçoban’ı Van Çaldıran Bezirhane köyü eksi 28, Muş Bulanık eksi 26,3 dereceyle takip etti.

Kent merkezlerinde don ve buzlanma

Erzurum’da iki gündür süren kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkisini artırdı. Kent merkezinde gece eksi 12 derece ölçülürken, araç camları buz tuttu, yollar ve kaldırımlar buzla kaplandı. Çatılarda buz sarkıtları oluştu, bazı çeşmeler dondu.

Kars’ta hayat zorlaştı

Kars’ta hava sıcaklığı eksi 19,7 dereceye düştü. Dereler ve göller buzla kaplanırken, bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu. Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halılarla örttü. Sarıkamış’ta camlar buz tuttu, bacalarda uzun buz sarkıtları oluştu. Belediye ve karayolları ekipleri tuzlama çalışması başlattı.
Karslı Himmet Bozyel, “Geceleri çok soğuk oluyor, eksi 20’leri görüyoruz, zemheri soğukları başladı” diyerek soğuğun şiddetine dikkat çekti.

Ardahan ve Tunceli’de buzlanma

Ardahan’da kar ve soğuk hava yer yer ulaşımı aksatırken, araçların üzeri örtülerle kapatıldı. Tunceli’de gece sıcaklık eksi 6 dereceye kadar düştü; araç camları buz tuttu, göletler kısmen dondu. Belediye ekipleri buzlanan yollarda tuzlama yaptı.

Ağrı’da kırağı ve sis

Ağrı’da sıcaklık eksi 20 derecelere geriledi. Sis görüş mesafesini düşürürken, nehir ve dereler buzla kaplandı. Sabah saatlerinde hayvan pazarına gidenlerin kaş ve saçlarında kırağı oluştu. Buzlanma nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Hayvan pazarına giden İnan Cebe, “Hava çok soğuk, donuyoruz” derken, İbrahim Uray araçlarını çalıştırmakta zorlandıklarını anlattı. Resul Yatmaz ise kışın çetin geçtiğini vurguladı.
Birçok ilde kar tatili verildi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2025
TÜRKİYE
Kar tatili haberleri peş peşe geldi: Okulların tatil edildiği il ve ilçeler açıklandı
10:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала