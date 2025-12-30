https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/turkiyenin-en-soguk-yeri-eksi-303-derece-goruldu-1102360508.html

Türkiye'nin en soğuk yeri: Eksi 30.3 derece görüldü

Sputnik Türkiye

Meteoroloji verilerine göre Erzurum'un Karaçoban ilçesi gece eksi 30.3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk noktası olarak kayıtlara geçti. Doğu Anadolu'da etkili... 30.12.2025

2025-12-30T11:26+0300

2025-12-30T11:26+0300

2025-12-30T11:26+0300

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Erzurum’un Karaçoban ilçesi, gece ölçülen sıfırın altında 30,3 derece ile Türkiye’nin en soğuk yeri oldu. Karaçoban’ı Van Çaldıran Bezirhane köyü eksi 28, Muş Bulanık eksi 26,3 dereceyle takip etti.Kent merkezlerinde don ve buzlanmaErzurum’da iki gündür süren kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkisini artırdı. Kent merkezinde gece eksi 12 derece ölçülürken, araç camları buz tuttu, yollar ve kaldırımlar buzla kaplandı. Çatılarda buz sarkıtları oluştu, bazı çeşmeler dondu.Kars’ta hayat zorlaştıKars’ta hava sıcaklığı eksi 19,7 dereceye düştü. Dereler ve göller buzla kaplanırken, bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu. Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halılarla örttü. Sarıkamış’ta camlar buz tuttu, bacalarda uzun buz sarkıtları oluştu. Belediye ve karayolları ekipleri tuzlama çalışması başlattı.Karslı Himmet Bozyel, “Geceleri çok soğuk oluyor, eksi 20’leri görüyoruz, zemheri soğukları başladı” diyerek soğuğun şiddetine dikkat çekti.Ardahan ve Tunceli’de buzlanmaArdahan’da kar ve soğuk hava yer yer ulaşımı aksatırken, araçların üzeri örtülerle kapatıldı. Tunceli’de gece sıcaklık eksi 6 dereceye kadar düştü; araç camları buz tuttu, göletler kısmen dondu. Belediye ekipleri buzlanan yollarda tuzlama yaptı.Ağrı’da kırağı ve sisAğrı’da sıcaklık eksi 20 derecelere geriledi. Sis görüş mesafesini düşürürken, nehir ve dereler buzla kaplandı. Sabah saatlerinde hayvan pazarına gidenlerin kaş ve saçlarında kırağı oluştu. Buzlanma nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.Vatandaşlar zor anlar yaşadıHayvan pazarına giden İnan Cebe, “Hava çok soğuk, donuyoruz” derken, İbrahim Uray araçlarını çalıştırmakta zorlandıklarını anlattı. Resul Yatmaz ise kışın çetin geçtiğini vurguladı.

