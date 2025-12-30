Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/turk-is-aralik-ayi-aclik-ve-yoksulluk-sinirini-acikladi-1102382183.html
TÜRK-İŞ aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
TÜRK-İŞ aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
Sputnik Türkiye
TÜRK-İŞ aralık ayı için 4 kişilik ailenin açlık sınırını 30 bin 143 lira, yoksulluk sınırını ise 98 bin 188 lira olarak açıkladı. 30.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-30T20:11+0300
2025-12-30T20:11+0300
ekonomi̇
türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş)
açlık sınırı
yoksulluk sınırı
aralık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/13/1090563362_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d623b1dfe3e2909142924ded12d9e493.jpg
TÜRK-İŞ'in her ay yaptığı 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın Aralık 2025 sonuçları açıklandı.Araştırmaya göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı yani sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı 30 bin 143 lira oldu.Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı olarak belirlenen 'yoksulluk sınırı' ise 98 bin 188 lira olarak hesaplandı.Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 39 bin 123 lira olarak hesaplandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/yeni-asgari-ucret-sonrasi-issizlik-odenegi-gss-primi-kidem-tazminati-sigorta-primleri-ve-staj-1102142455.html
aralık
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/13/1090563362_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4d1f39c346678e9a6bed90b42765e658.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar, açlık sınırı, yoksulluk sınırı
aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar, açlık sınırı, yoksulluk sınırı

TÜRK-İŞ aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

20:11 30.12.2025
© AAAlışveriş
Alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2025
© AA
Abone ol
TÜRK-İŞ aralık ayı için 4 kişilik ailenin açlık sınırını 30 bin 143 lira, yoksulluk sınırını ise 98 bin 188 lira olarak açıkladı.
TÜRK-İŞ'in her ay yaptığı 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın Aralık 2025 sonuçları açıklandı.
Araştırmaya göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı yani sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı 30 bin 143 lira oldu.
Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı olarak belirlenen 'yoksulluk sınırı' ise 98 bin 188 lira olarak hesaplandı.
Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 39 bin 123 lira olarak hesaplandı.
Asgari ücret - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2025
EKONOMİ
Yeni asgari ücret sonrası işsizlik ödeneği, GSS primi, kıdem tazminatı, sigorta primleri ve staj ücreti ne kadar oldu?
24 Aralık, 07:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала