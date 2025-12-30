https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/turk-is-aralik-ayi-aclik-ve-yoksulluk-sinirini-acikladi-1102382183.html

TÜRK-İŞ aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

TÜRK-İŞ aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

TÜRK-İŞ aralık ayı için 4 kişilik ailenin açlık sınırını 30 bin 143 lira, yoksulluk sınırını ise 98 bin 188 lira olarak açıkladı.

TÜRK-İŞ'in her ay yaptığı 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın Aralık 2025 sonuçları açıklandı.Araştırmaya göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı yani sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı 30 bin 143 lira oldu.Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı olarak belirlenen 'yoksulluk sınırı' ise 98 bin 188 lira olarak hesaplandı.Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 39 bin 123 lira olarak hesaplandı.

