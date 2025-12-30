https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/trump-sonuna-kadar-erdoganlayim-sonuna-kadar-netanyahuylayim-1102363033.html

Trump: 'Sonuna kadar Erdoğan’layım, sonuna kadar Netanyahu’ylayım'

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Florida eyaletinde görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı... 30.12.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili soruya "Ona saygı duyuyorum, Bibi de ona saygı duyuyor ve aralarında hiçbir problem olmayacak" şeklinde yanıt verdi.Trump, İsrail ve Türkiye ile ilgili de şunları kaydetti:ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Gazze'de kurulan Uluslararası İstikrar Gücüne katılımı konusunda, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile çok iyi bir ilişkim var. Bu konuyu (İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile) konuşacağız. Bence bu, iyi bir şey" değerlendirmesini yaptı.

