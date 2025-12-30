https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/trump-sonuna-kadar-erdoganlayim-sonuna-kadar-netanyahuylayim-1102363033.html
Trump: 'Sonuna kadar Erdoğan’layım, sonuna kadar Netanyahu’ylayım'
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Florida eyaletinde görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı... 30.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-30T12:31+0300
2025-12-30T12:31+0300
2025-12-30T12:41+0300
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Gazze'de kurulan Uluslararası İstikrar Gücüne katılımı konusunda, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile çok iyi bir ilişkim var. Bu konuyu (İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile) konuşacağız. Bence bu, iyi bir şey" değerlendirmesini yaptı.
12:31 30.12.2025 (güncellendi: 12:41 30.12.2025)
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Florida eyaletinde görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gelen soru üzerine "Bir problem olmayacak. O harika iş çıkardı. Sonuna kadar onunlayım (Erdoğan), sonuna kadar Bibi’yleyim" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili soruya "Ona saygı duyuyorum, Bibi de ona saygı duyuyor ve aralarında hiçbir problem olmayacak" şeklinde yanıt verdi.
Trump, İsrail ve Türkiye ile ilgili de şunları kaydetti:
"Biliyorsunuz, Erdoğan benim iyi bir dostum. Ona saygı duyuyorum. Bibi de ona saygı duyuyor ve aralarında bir sorun olmayacak. Onu çok iyi tanıyoruz ve ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’yle kimsenin yapamayacağı şeyleri yaptım, gördünüz. Bir problem olmayacak. O harika iş çıkardı. Sonuna kadar onunlayım (Erdoğan), sonuna kadar Bibi’yleyim. Hiçbir şey olmayacak"
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Gazze'de kurulan Uluslararası İstikrar Gücüne katılımı konusunda, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile çok iyi bir ilişkim var. Bu konuyu (İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile) konuşacağız. Bence bu, iyi bir şey" değerlendirmesini yaptı.