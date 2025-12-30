https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/trump-hamasin-silah-birakmasi-icin-kisa-bir-suresi-var-yoksa-agir-bedel-odeyecekler-1102350044.html

Trump: Hamas'ın silah bırakması için kısa bir süresi var, yoksa ağır bedel ödeyecekler

Trump: Hamas'ın silah bırakması için kısa bir süresi var, yoksa ağır bedel ödeyecekler

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu görüşmelerinin ardından basın açıklaması gerçekleştirdi. 30.12.2025

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından basın açıklamasında Hamas'ın silah bırakmaları için kısa bır süresi olduğunu ve eğer silah bırakmazlarsa ağır bedel ödeyeceklerini söyledi.Ayrıca Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Netanyahu arasında bir sorun çıkmayacağını düşündüğünü vurgulayarak, "Erdoğan'ı ve Netanyahu'yu destekliyorum ve aralarında kötü bir şey olacağını düşünmüyorum" dedi.'Netanyahu ile yüzde yüz aynı fikirde değiliz'Trump, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki eylemleri ve yerleşimci şiddetinin barış sürecini baltalayıp baltalamadığı sorusuna, kendisi ve Netanyahu'nun 'Batı Şeria konusunda yüzde 100 aynı fikirde olmadıklarını, ancak Batı Şeria konusunda bir sonuca varacaklarını' ifade ederek, Netanyahu'yu işaret edip "Doğru olanı yapacak" dedi.'Umarım İran, okuduklarım gibi silah ve benzeri şeyler üretmeye çalışmıyordur'Trump , İran'ın füze programını yeniden geliştirmeye çalışmamasını umduğunu belirterek şunları ekledi:ABD bombardıman uçaklarını ikinci bir saldırı için oraya göndermenin çok fazla yakıt israf etmek gerektireceğini ve bunu istemediğini söyledi.

