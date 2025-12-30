https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/trump-hamasin-silah-birakmasi-icin-kisa-bir-suresi-var-yoksa-agir-bedel-odeyecekler-1102350044.html
Trump: Hamas'ın silah bırakması için kısa bir süresi var, yoksa ağır bedel ödeyecekler
Trump: Hamas'ın silah bırakması için kısa bir süresi var, yoksa ağır bedel ödeyecekler
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu görüşmelerinin ardından basın açıklaması gerçekleştirdi. 30.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-30T00:09+0300
2025-12-30T00:09+0300
2025-12-30T00:28+0300
dünya
ortadoğu
benyamin netanyahu
donald trump
i̇srail
hamas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1e/1102349759_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_e5c4161091725b61a2d4d315b24e10ad.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından basın açıklamasında Hamas'ın silah bırakmaları için kısa bır süresi olduğunu ve eğer silah bırakmazlarsa ağır bedel ödeyeceklerini söyledi.Ayrıca Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Netanyahu arasında bir sorun çıkmayacağını düşündüğünü vurgulayarak, "Erdoğan'ı ve Netanyahu'yu destekliyorum ve aralarında kötü bir şey olacağını düşünmüyorum" dedi.'Netanyahu ile yüzde yüz aynı fikirde değiliz'Trump, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki eylemleri ve yerleşimci şiddetinin barış sürecini baltalayıp baltalamadığı sorusuna, kendisi ve Netanyahu'nun 'Batı Şeria konusunda yüzde 100 aynı fikirde olmadıklarını, ancak Batı Şeria konusunda bir sonuca varacaklarını' ifade ederek, Netanyahu'yu işaret edip "Doğru olanı yapacak" dedi.'Umarım İran, okuduklarım gibi silah ve benzeri şeyler üretmeye çalışmıyordur'Trump , İran'ın füze programını yeniden geliştirmeye çalışmamasını umduğunu belirterek şunları ekledi:ABD bombardıman uçaklarını ikinci bir saldırı için oraya göndermenin çok fazla yakıt israf etmek gerektireceğini ve bunu istemediğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/trump-turkiyenin-gazzedeki-guce-katilmasi-harika-olurdu-ve-bunu-netanyahu-ile-gorusecegim-1102348111.html
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1e/1102349759_119:0:887:576_1920x0_80_0_0_2190022c668644458f84c097ee2a64f1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, benyamin netanyahu, donald trump, i̇srail, hamas
ortadoğu, benyamin netanyahu, donald trump, i̇srail, hamas
Trump: Hamas'ın silah bırakması için kısa bir süresi var, yoksa ağır bedel ödeyecekler
00:09 30.12.2025 (güncellendi: 00:28 30.12.2025)
Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu görüşmelerinin ardından basın açıklaması gerçekleştirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından basın açıklamasında Hamas'ın silah bırakmaları için kısa bır süresi olduğunu ve eğer silah bırakmazlarsa ağır bedel ödeyeceklerini söyledi.
Bir dizi sonuca vardık. Ortadoğu'da barışı sağlamaya yönelik çabalarımızda başarılı olacağız ve barışı koruyacağız. Hamas silahlarını bırakmazsa ağır bedel ödeyecek, silah bırakmaları için kısa bir süreleri var
Ayrıca Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Netanyahu arasında bir sorun çıkmayacağını düşündüğünü vurgulayarak, "Erdoğan'ı ve Netanyahu'yu destekliyorum ve aralarında kötü bir şey olacağını düşünmüyorum" dedi.
'Netanyahu ile yüzde yüz aynı fikirde değiliz'
Trump, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki eylemleri ve yerleşimci şiddetinin barış sürecini baltalayıp baltalamadığı sorusuna, kendisi ve Netanyahu'nun 'Batı Şeria konusunda yüzde 100 aynı fikirde olmadıklarını, ancak Batı Şeria konusunda bir sonuca varacaklarını' ifade ederek, Netanyahu'yu işaret edip "Doğru olanı yapacak" dedi.
'Umarım İran, okuduklarım gibi silah ve benzeri şeyler üretmeye çalışmıyordur'
Trump , İran'ın füze programını yeniden geliştirmeye çalışmamasını umduğunu belirterek şunları ekledi:
Eğer durum böyleyse, bu birikimi çok hızlı bir şekilde ortadan kaldırmaktan başka seçeneğimiz kalmayacak. Umarım İran, okuduklarım gibi silah ve benzeri şeyler üretmeye çalışmıyordur. Eğer öyleyse de, bizim imha ettiğimiz tesisleri kullanmıyor olabilirler, muhtemelen farklı tesisler kullanıyorlardır.
ABD bombardıman uçaklarını ikinci bir saldırı için oraya göndermenin çok fazla yakıt israf etmek gerektireceğini ve bunu istemediğini söyledi.