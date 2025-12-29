Trump: Türkiye'nin Gazze'deki güce katılması harika olurdu ve bunu Netanyahu ile görüşeceğim

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/trump-turkiyenin-gazzedeki-guce-katilmasi-harika-olurdu-ve-bunu-netanyahu-ile-gorusecegim-1102348111.html
29.12.2025
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmesi öncesinde basının sorularını yanıtladı. Konuşmasında Trump, Netanyahu ile 2 ana konu hakkında görüşeceğini ve bunlardan en önemlisinin Gazze olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:'Türkiye'nin Gazze'deki güçte olmasını Netanyahu ile görüşeceğim'Ayrıca Trump, Türkiye'nin Gazze'de kurulacak olan Uluslararsı İstikrar Gücü'nde 'olmasını istediğini' belirterek, şunları söyledi:
21:42 29.12.2025 (güncellendi: 21:51 29.12.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşüyor. Görüşmede Trump, Türkiye'yi Gazze'de kurulacak olan güçte görmek istediğini ve bunu Netanyahu ile görüşeceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmesi öncesinde basının sorularını yanıtladı. Konuşmasında Trump, Netanyahu ile 2 ana konu hakkında görüşeceğini ve bunlardan en önemlisinin Gazze olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:
Gazze Şeridi'nin yeniden inşasını yakında görüşmeye başlayacağız. Netanyahu ile görüşeceğimiz beş ana konu var, Gazze en öncelikli konu. Gazze'deki son rehinenin cesedini kurtarmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.
'Türkiye'nin Gazze'deki güçte olmasını Netanyahu ile görüşeceğim'
Ayrıca Trump, Türkiye'nin Gazze'de kurulacak olan Uluslararsı İstikrar Gücü'nde 'olmasını istediğini' belirterek, şunları söyledi:
Benim için Türkiye'nin Gazze'deki uluslararası istikrar gücüne katılması harika olurdu ve bunu Netanyahu ile görüşeceğim