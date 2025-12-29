https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/trump-turkiyenin-gazzedeki-guce-katilmasi-harika-olurdu-ve-bunu-netanyahu-ile-gorusecegim-1102348111.html

Trump: Türkiye'nin Gazze'deki güce katılması harika olurdu ve bunu Netanyahu ile görüşeceğim

Trump: Türkiye'nin Gazze'deki güce katılması harika olurdu ve bunu Netanyahu ile görüşeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşüyor. Görüşmede Trump, Türkiye'yi Gazze'de kurulacak olan güçte görmek istediğini ve... 29.12.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmesi öncesinde basının sorularını yanıtladı. Konuşmasında Trump, Netanyahu ile 2 ana konu hakkında görüşeceğini ve bunlardan en önemlisinin Gazze olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:'Türkiye'nin Gazze'deki güçte olmasını Netanyahu ile görüşeceğim'Ayrıca Trump, Türkiye'nin Gazze'de kurulacak olan Uluslararsı İstikrar Gücü'nde 'olmasını istediğini' belirterek, şunları söyledi:

