https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/dijital-platform-gaine-operasyon-holding-ve-sirket-yetkilisi-uc-kisiye-gozalti-1101833451.html
Dijital platform Gain'e operasyon: Holding ve şirket yetkilisi üç kişiye gözaltı
Dijital platform Gain'e operasyon: Holding ve şirket yetkilisi üç kişiye gözaltı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından Gain Medya'ya yapılan operasyonda 'yasa dışı bahis ve örgüt kurma' suçundan 3 kişi gözaltına alındı. 16.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-16T08:03+0300
2025-12-16T08:03+0300
2025-12-16T08:06+0300
cumhuriyet başsavcılığı
türki̇ye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097026271_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0d8a2898bb7da6112c032df749862587.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul il jandarma Komutanlığı Anahat Holding bünyesinde bulunan dijital platform Gain Medya A.Ş. ve bağlı şirketlere bir operasyon gerçekleştirdi.Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan için gözaltı kararı verildiği basına yansıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/adli-emanet-soygununda-yeni-gozaltilar-sayi-yukseldi-1101677132.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097026271_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6f0b8ca451e325067b0217c154aef4c4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cumhuriyet başsavcılığı
Dijital platform Gain'e operasyon: Holding ve şirket yetkilisi üç kişiye gözaltı
08:03 16.12.2025 (güncellendi: 08:06 16.12.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından Gain Medya'ya yapılan operasyonda 'yasa dışı bahis ve örgüt kurma' suçundan 3 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul il jandarma Komutanlığı Anahat Holding bünyesinde bulunan dijital platform Gain Medya A.Ş. ve bağlı şirketlere bir operasyon gerçekleştirdi.
Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan için gözaltı kararı verildiği basına yansıdı.