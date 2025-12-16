Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/dijital-platform-gaine-operasyon-holding-ve-sirket-yetkilisi-uc-kisiye-gozalti-1101833451.html
Dijital platform Gain'e operasyon: Holding ve şirket yetkilisi üç kişiye gözaltı
Dijital platform Gain'e operasyon: Holding ve şirket yetkilisi üç kişiye gözaltı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından Gain Medya'ya yapılan operasyonda 'yasa dışı bahis ve örgüt kurma' suçundan 3 kişi gözaltına alındı. 16.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-16T08:03+0300
2025-12-16T08:06+0300
cumhuriyet başsavcılığı
türki̇ye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097026271_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0d8a2898bb7da6112c032df749862587.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul il jandarma Komutanlığı Anahat Holding bünyesinde bulunan dijital platform Gain Medya A.Ş. ve bağlı şirketlere bir operasyon gerçekleştirdi.Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan için gözaltı kararı verildiği basına yansıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/adli-emanet-soygununda-yeni-gozaltilar-sayi-yukseldi-1101677132.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097026271_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6f0b8ca451e325067b0217c154aef4c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cumhuriyet başsavcılığı
cumhuriyet başsavcılığı

Dijital platform Gain'e operasyon: Holding ve şirket yetkilisi üç kişiye gözaltı

08:03 16.12.2025 (güncellendi: 08:06 16.12.2025)
© AAGözaltı
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2025
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından Gain Medya'ya yapılan operasyonda 'yasa dışı bahis ve örgüt kurma' suçundan 3 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul il jandarma Komutanlığı Anahat Holding bünyesinde bulunan dijital platform Gain Medya A.Ş. ve bağlı şirketlere bir operasyon gerçekleştirdi.

Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan için gözaltı kararı verildiği basına yansıdı.
Altın fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2025
TÜRKİYE
Adli emanet soygununda yeni gözaltılar: Sayı yükseldi
10 Aralık, 11:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала