https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/dijital-platform-gaine-operasyon-holding-ve-sirket-yetkilisi-uc-kisiye-gozalti-1101833451.html

Dijital platform Gain'e operasyon: Holding ve şirket yetkilisi üç kişiye gözaltı

Dijital platform Gain'e operasyon: Holding ve şirket yetkilisi üç kişiye gözaltı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından Gain Medya'ya yapılan operasyonda 'yasa dışı bahis ve örgüt kurma' suçundan 3 kişi gözaltına alındı. 16.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-16T08:03+0300

2025-12-16T08:03+0300

2025-12-16T08:06+0300

cumhuriyet başsavcılığı

türki̇ye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097026271_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0d8a2898bb7da6112c032df749862587.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul il jandarma Komutanlığı Anahat Holding bünyesinde bulunan dijital platform Gain Medya A.Ş. ve bağlı şirketlere bir operasyon gerçekleştirdi.Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan için gözaltı kararı verildiği basına yansıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/adli-emanet-soygununda-yeni-gozaltilar-sayi-yukseldi-1101677132.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cumhuriyet başsavcılığı